После пасхальной службы в Казани организуют спецподачу транспорта

Ожидать верующих на остановке КАИ по ул. Карла Маркса будут автобусы маршрутов №10 и 30

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с 19 на 20 апреля в храмах и монастырях Казани пройдут Пасхальные богослужения. После них для верующих организуют спецподачу транспорта, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник отдела по взаимодействую с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

— Для организации перевозки горожан по окончании богослужения в Соборе Казанской иконы Божией матери 20 апреля к 2.30 ночи будет обеспечена спецподача общественного транспорта. Ожидать верующих на остановке КАИ по ул. Карла Маркса будут автобусы маршрутов №10 и 30, на остановке КАИ по ул. Большая Красная — №30, 60, 89, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в связи с проведением пасхального крестного хода в Казани введут ограничения движения и парковки автомобилей. Они будут действовать с 23.50 19 апреля до 00.10 20 апреля на участке улицы Челюскина от Тар Урам до улицы Побежимова.

Галия Гарифуллина