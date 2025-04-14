В России предложили запретить коллекторские агентства

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий кредиторам уступать права по договору займа третьим лицам — в том числе коллекторским организациям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Ярослав Нилов.

— Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, по сути поведенческий терроризм и издевательство над заемщиками, нужно прекращать на законодательном уровне, — написал он.

Документом предлагается оставить за заемщиком право в течение десяти дней со дня заключения договора потребовать у кредитора не привлекать третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В тексте проекта уточняется, что кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием долгов, оставаясь в рамках правового поля — напоминать о долге через звонки, предлагать реструктуризацию или продление договора.

В госреестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. При этом в 2024 году спрос на коллекторов возрос в два раза. С начала 2025 года показатель увеличился еще на четверть.

В ноябре Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий ответственность банков и микрофинансовых организаций за незаконное взаимодействие с должниками. Как заявил член Комитета по госстроительству и законодательству Александр Тетердинко, закон призван защитить граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности.

Елизавета Пуншева