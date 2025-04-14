Объем рынка наружной рекламы в Казани за 2024 год составил рекордные 2,2 млрд рублей

Это на 56% больше, чем годом ранее

Фото: Максим Платонов

Объем рынка наружной рекламы в Казани за 2024 год составил рекордные 2,2 млрд рублей. Это на 56% больше, чем годом ранее, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник управления наружной рекламы и информации исполкома Аскар Багаутдинов.

— В разрезе городов-миллионников, не считая двух столиц, Казань возглавила рейтинг 2024 года по объему рынка наружной рекламы, — подчеркнул он.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

За 10 лет объем рынка наружной рекламы в столице Татарстана вырос в 3,5 раза. Сейчас в Казани действуют 1 304 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Основная доля пришлась на еврощиты и остановочные навесы, добавил Аскар Багаутдинов.



— По результатам 2024 года доход в бюджет Казани по договору на право установки и эксплуатации рекламных конструкций составил 383 млн рублей. При этом среднегодовой доход за последние четыре года составляет 408,2 млн рублей. По этому показателю Казань с большим отрывом лидирует в рейтинге городов-миллионников, — рассказал докладчик.

Напомним, Казань заняла третье место по объему рекламного рынка среди городов России в 2024 году, обогнав Нижний Новгород, Краснодар и Новосибирск. Суммарный объем рекламных бюджетов в городе составил 7,4 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года.

Галия Гарифуллина