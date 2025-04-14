Российское правительство утвердило Стратегию действий в интересах пожилых граждан

С 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться два раза в год

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российское правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на сайте властей.

На оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что важно создавать старшему поколению условия для самореализации, интересного проведения досуга, занятий спортом, творчеством, получения новых навыков.

Основной задачей стратегии стало повышение пенсионного обеспечения. Так, с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться два раза в год: с 1 февраля — с учетом уровня инфляции за прошедший год, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Также правительство продолжит развивать систему предоставления медицинской помощи пожилым людям, особенно в сельской местности, расширять передовые методы ранней диагностики и профилактики заболеваний. По словам премьера, регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой.

Системой долговременного ухода через шесть лет должны пользоваться 500 тысяч человек. Сейчас это около 170 тысяч.

Елизавета Пуншева