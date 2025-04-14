Хоккейные матчи сборных России и США пройдут в Санкт-Петербурге и Вашингтоне
Министр спорта России Михаил Дегтярев внес некоторую ясность в вопрос о товарищеских матчах двух стран
Хоккейные матчи между сборными России и США пройдут в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
По словам чиновника, сейчас идут непубличные переговоры сторон о проведении хоккейных товарищеских матчей двух стран.
— Матчи действительно возможны. Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное, — передает слова Дегтярева «Матч ТВ».
В марте состоялся телефонный разговор президентов России и США. Одной из тем общения Владимира Путина с Дональдом Трампом стала организация товарищеского матча российских и американских хоккеистов.
Чуть позже министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что российская сторона уже приступила к проработке матча между КХЛ и НХЛ.
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