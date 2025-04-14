Авиакомпанию привлекли к ответственности за овербукинг на рейсе Нижнекамск — Москва

Фото: Максим Платонов

Камская транспортная прокуратура провела проверку по обращению гражданина и выявила нарушение авиакомпанией правил перевозки пассажиров воздушным транспортом на рейсе Нижнекамск — Москва в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что авиакомпания продала билеты на рейс в количестве, превышающем число пассажирских мест в самолете (овербукинг). В результате пассажиру не была оказана оплаченная услуга в установленный срок и он был отправлен в Москву другим рейсом.

По материалам, предоставленным Камской транспортной прокуратурой, Роспотребнадзор привлек авиакомпанию к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Авиакомпании вынесено предупреждение.

В октябре прошлого года Министерство транспорта России сообщило, что не планирует легализовывать овербукинг.

Рената Валеева