«КОС-Синтез» одной ногой в финале чемпионата России

До выхода в финал осталась одна победа

Тренерский штаб и казанские ватерполисты. Фото: Михаил Захаров

Двумя домашними победами казанский «КОС-Синтез» приблизился к выполнению задачи-минимум — выходу в финал открытого чемпионата России. Несмотря на разгромный счет обеих побед над МК СШОР «Восток» 15:7 и 10:4, казанцы оба раза успешно преодолевали большие проблемы. «Реальное время» рассказывает о двух стартовых матчах полуфинала.

Спортивный уик-энд: Казань — Москва 5:0

Волгоград и Москва не потратили много сил для того, чтобы выйти в полуфинал, переиграв подмосковный «Штурм-2002» и питерскую «Балтику» соответственно. Руководство казанского «КОС-Синтез» предугадало данное развитие событий, подготовившись к полуфиналам в ряде товарищеских матчей с принципиальными соперниками — волгоградским «Спартаком» на его площадке.

Москвичи приехали в Казань, переживая тяжелую утрату. 7 апреля, не дожив 10 дней до 72-летия, ушел из жизни мастер спорта международного класса Алексей Гаргонов. Они вместе со вторым наставником московской команды Александром Бойко вместе защищали цвета знаменитой советской команды ЦССК ВМФ. Увы, 60-летний юбилей, который в этом году можно было бы отпраздновать по поводу даты введения в обиход этого звания, между мастерами спорта и заслуженными мастерами спорта, оказалась омрачена этим событием.

Вторая игра «КОС-Синтеза» и МК СШОР «Восток» пришлась на день глобального противостояния Казани и Москвы. День в Санкт-Петербурге казанцы начали победой баскетбольной команды «Крылья Барса» над «Фальконом» 77:45, затем хоккейный «Ак Барс» в Москве переиграл «Динамо» 5:3, и уже в момент, когда в бассейне «Оргсинтез» еще продолжался матч, неподалеку, на стадионе «Ак Барс-Арена» «Рубин» обыгрывал «Локомотив» 1:0.

Игорь Чирков защищает ворота. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Два матча по одному сценарию

В первом противостоянии «КОС-Синтез» раскачивался два стартовых периода, уступая после первого 2:3, выйдя вперед перед большим перерывом 5:4, и в третьем периоде рванули со счета 6:5 после пенальти, реализованного Арсланом Закировым. После чего сам Закиров в короткий временной отрезок сделал хет-трик, а его партнеры по команде забили семь безответных мячей. И красивых, когда забил Сергей Лисунов, находясь спиной к воротам Никиты Гудованного, и трудовых мячей. Но итоговый счет 15:7 был достигнут благодаря рывку 8:2 в концовке.

Хороший сценарий, и во втором поединке команды решили снимать ремейк. Выйдя вперед по итогам первой 8-минутки 3:1, казанцы дважды пропустили, но ушли на большой перерыв, имея минимальный перевес 4:3. Третий период закончился с редчайшим для водного поло счетом 0:0. И в заключительном периоде, после мяча Аделя Латыпова, казанцы забили пять раз подряд, включая гол Аделя. 10:4, снова игровая разница более чем в два раза. Хотите борьбу, пожалуйста, вашему вниманию практически ровные полматча.

Что касается противостояния Астрахани и Волгограда, то оно грозит затянуться. Там пока счет 1:1, и оба раза победа доставалась по итогам послематчевых пенальти. Вначале гостям, затем хозяевам площадки, астраханцам. Что любопытно, в первом матче пришлось отыгрываться астраханцам, во второй — Волгограду. В первом матче запомнился рывок Волгограда со счетом 5:2 в третьем периоде, во втором поединке Астрахань уверено стартовала 6:3.

Третий (и, возможно, четвертый) матчи пройдут 18—19 апреля уже в бассейнах Волгограда и Москвы. Что любопытно: 18 апреля снова будет противостояние Казани и Москвы, только на этот раз на московской воде у ватерполистов, и на замерзшей воде в Казани — четвертый поединок в серии «Ак Барса» и «Динамо».

В атаке Артем Одинцов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Хочется в соперники Астрахань

Поскольку казанская команда уже приоткрыла дверь в финал, можно высказаться по поводу предпочтений из числа соперников. При всей взаимосвязи с Волгоградом, в котором играет несколько воспитанников казанского водного поло, хотелось бы Астрахань. Город, где водным поло занимался актер Эммануил Виторган, став в составе местной команды чемпионом СССР среди школьников. Область, откуда вышла команда КВН Камызяк, с которой очень плотно работал Артем Усов, товарищ Владимира Леонова по первому составу веселых и находчивых «Четырех татар». Город, чей успешный бизнесмен Рафик Потеев тратил свои деньги на жизнедеятельность юниорской сборной России по футболу, в которой играл его сын Александр, а также Андрей Демченко, Роман Орещук, Владислав Радимов, Андрей Соломатин, Дмитрий Хохлов и будущие рубиновцы Александр Липко, Марат Махмутов и Сергей Семак.

Партнером Патеева по астраханскому футболу был Сергей Рачителев, чей сын Валерий Рачителев сейчас стал одним из ведущих игроков ватерпольного «Динамо СШОР».



Если отойти от текучки, то вызывает большой интерес инициатива Южно-Сахалинска о создании мужской команды по водному поло, ради чего они приглашают тренеров (там есть достаточно известные имена) и спортсменов, начиная с 2009 года рождения и моложе. Южно-Сахалинск совсем недавно провел Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду, на котором представители спортивного клуба «КОС-Синтез» завоевали две медали. Александр Белевцев стал победителем в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с Ильей Молчановым, а Мария Полякова стала второй с Виталией Королевой на трехметровом трамплине. В советские времена водное поло развивали на Крайнем Севере, когда хорошая школа существовала в Норильске. Но до Дальнего Востока вроде бы не добирались. В свете идеи о создании международной профессиональной лиги по водному поло идея южно-сахалинцев выглядит очень привлекательно.



Снова мяч в воротах. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Через Южно-Сахалинск можно захватить Китай. Через Астрахань — Иран

Второй год подряд выступление сборной Белоруссии и возвращение сборной Казахстана в открытый чемпионат России выглядят достаточно успешно. Белоруссии во время международной изоляции просто не с кем было бы играть, в отличие от других игровых командных видов спорта национальный чемпионат по водному поло абсолютно любительский.

Казахстан едва ли не одним из первых не пошел по пути массового отказа от использования легионеров в национальных сборных. На таком пути Казахстан потерял весьма успешную в прошлом сборную по хоккею с мячом, которую иногда называли вторым составом сборной России. Сейчас в республике пошли еще дальше. Легионеры из-за рубежа больше не получают финансирование из государственного бюджета. Если они хотят играть в отечественных командах, их расходы должны покрываться только спонсорами или частными инвесторами. Это решение принято для создания условий для отечественных спортсменов, развития собственных кадров и привлечения частных средств в спорт. Таким образом, основное внимание теперь уделяется нашим спортсменам. Прежде всего, это решение ударит по баскетбольной «Астане», где перебор иностранцев, что не позволяет команде подняться выше последнего места в розыгрыше Единой лиги ВТБ. Ударит это по клубному хоккею, хотя национальная сборная даже без легионеров продолжает удерживать место в сильнейшей лиге международного хоккея. Но в контексте данного материала интересует положение дел в водном поло, и тут оказывается, что казахстанцы вполне конкурентны.

От Южно-Сахалинска до Пекина менее четырех часов лета. От Астрахани до Тегерана практически сутки езды на автомобиле. Создание международной лиги с туровыми этапами, как в начале сезона, могло бы позволить и казахстанцам, и нашим командам чаще спарринговать с представителями Китая и Ирана. Российская сборная в течение сезона играла товарищеские матчи в Иране и принимала местную сборную на турнире в в Астрахани. Сейчас она гостила на сборах в Китае. Есть понимание, что и следующий, 2026 год будет для нас лишен международной практики, поскольку сборные страны не включили в отборочный пул чемпионата Европы 2026 года. Почему бы не воспользоваться шансом и не прорвать международную блокаду через создание открытого чемпионата страны наподобие КХЛ и Единой лиги ВТБ, в которых выступали команды из дальнего зарубежья. Есть пример гандбола, где до недавнего времени выступали команды из Китая. Да что говорить: опыт Советского Союза. Первые масштабные спортивные соревнования были устроены еще в 1927 году, когда спортсмены Китая приехали в Благовещенск и соревновались по нескольким видам спорта с представителями Дальнего Востока. А в 1937 году в чемпионате СССР по шахматам выступал гражданин Венгрии Андре Лилиенталь (14-е место из 20 участников), который получил советское гражданство только в 1939-м.

