Требования к кандидатам на пост раиса Татарстана хотят ужесточить

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируют ужесточить требования к кандидатам на пост раиса республики. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет региона.

— Кандидатом на должность главы (раиса) Республики Татарстан может быть выдвинут гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, достигший на день голосования возраста 30 лет, — сказано в документе.

Авторы законопроекта предлагают не допускать к выборам иностранцев, за исключением тех, кто постоянно проживает на территории Татарстана. Также ограничат участие лиц без гражданства, иностранных и международных организаций, международных общественных движений и иноагентов. Они не смогут «осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях».

Публиковать список политических партий и общественных объединений, участвующих в выборах, предлагают только в интернете. Слова «подлежит опубликованию в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях» будут исключены. Документ также установит порядок распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. Их будут в равных долях распределять между кандидатами от избирательных объединений и кандидатами, зарегистрированными по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

Напомним, выборы раиса республики состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Елизавета Пуншева