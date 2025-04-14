Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» признали вменяемыми

Фото: Динар Фатыхов

Исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» по результатам экспертизы признали вменяемыми. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

— Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке, — рассказал он.

Теракт произошел 22 марта прошлого года и унес жизни более 140 человек, еще свыше 550 получили ранения. В начале февраля этого года следствие по делу было завершено.

Большинство пострадавших отказались знакомиться с материалами уголовного дела, в котором более 400 томов.

— Некоторые потерпевшие решили не изучать дело в полном объеме, — сообщили в правоохранительных органах.



В начале марта стало известно о том, что следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» завершили менее чем за год.



Елизавета Пуншева