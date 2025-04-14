За 5 лет работы «Иджара Лизинг» профинансировала проекты на 1,3 млрд рублей

Сейчас пионер исламского лизинга в России в поисках инвестиций на 1 миллиард рублей

Фото: Салават Камалетдинов/ТАСС

«Доля просроченных платежей — ноль!»

На полях Российского венчурного форума прошла пресс-конференция «Лизинг в России: классические исламские решения для бизнеса». Директор ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» Тимур Гумеров и директор ООО «Иджара Лизинг» Ильнур Садртдинов рассказали о том, как развиваются проекты лизинга для малого и среднего бизнеса в Татарстане и как при этом становится возможным соблюдать каноны шариата.

«Иджара Лизинг», дочерняя компания Инвестиционно-венчурного фонда РТ, в 2020 году стала первой организацией в России, которая занялась предоставлением лизинговых услуг, соответствующих нормам шариата. К настоящему моменту на этом рынке стали работать и другие игроки, но исторически «Иджара Лизинг» была пионером. В 2024 году она была включена в реестр организаций, работающих в области партнерского финансирования, ЦБ РФ.

Текущий портфель лизинга составляет 699 миллионов рублей — 82 активных договора со средним чеком в 6 млн рублей. Салават Камалетдинов/ТАСС

На 1 апреля 2025 года организацией уже было профинансировано договоров на 1,3 миллиарда рублей. Текущий портфель лизинга составляет 699 миллионов рублей — 82 активных договора со средним чеком в 6 млн рублей. Портфель хорошо диверсифицирован по отраслям: 35% договоров заключено со строительными компаниями, 29% — с предприятиями в сфере грузоперевозок, 22% — в сфере иных услуг и 12% — с торговыми компаниями. Еще по 1% приходятся на ресторанную деятельность и производство. Чаще всего в лизинг оформляют грузовой транспорт и спецтехнику — на них приходятся 58% договоров. 35% объектов исламского лизинга — оборудование, 7% — легковой транспорт.

— Хочется отдельно отметить: доля просроченных платежей — ноль! А если говорить о перспективах, мы сейчас в поисках инвестиций на сумму от 1 млрд рублей. Есть перспективы и потенциал для того, чтобы разместить эту сумму, — рассказал Ильнур Садртдинов.

Ильнур Садртдинов. Салават Камалетдинов/ТАСС

«Если бизнес не соответствует нормам шариата, мы не будем в него заходить»

Ильнур Садртдинов перечислил главные отличия лизинга по исламским правилам: во-первых, это фиксированные лизинговые платежи, во-вторых — нет использования кредитных средств, в-третьих, в договоре не предусматриваются пени и штрафы, в-четвертых, абсолютно прозрачны условия сотрудничества.

— Мы сфокусированы на иджаре и планируем развивать ее. Есть ведь еще множество регионов, помимо Татарстана, причем работа наша уже идет не только в пределах республики, — рассказал директор ООО «Иджара Лизинг». — Финансируем и другие проекты, вплоть до Владивостока, ограничений нет.

Интересно, что нет ограничений и в части религиозной принадлежности предпринимателя, желающего оформить договор лизинга в соответствии с исламскими канонами. Он может исповедовать любую религию. Но его бизнес должен соответствовать канонам шариата — он не может быть связан с производством товаров или услуг, противоречащих исламским нормам: например, не удастся взять в лизинг оборудование для производства свиного бекона или автомобили для перевозки алкогольной продукции.

Тимур Гумеров. Салават Камалетдинов/ТАСС

— Каждый бизнес рассматривается индивидуально. Если он не соответствует нормам шариата, мы не будем в него заходить, — объясняет Ильнур Садртдинов.

Тимур Гумеров добавил:

— У компании «Иджара Лизинг» есть как внутренний шари-комплаенс, так и внешний. Все договоры, которые заходят, проверяются на соответствие канонам ислама, и только потом попадают в работу компании. И все исходящие документы тоже проверяются: у нас есть шариатский арбитр в штате (он проверяет каждый договор) и внешний аудитор, который работает в ДУМ РТ.

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Людмила Губаева