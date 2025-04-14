Туроператоры России сообщили, что не получали обращений от россиян из-за разлива нефти в ОАЭ

Фото: Максим Платонов

Туроператорам России не поступали обращения от туристов из-за недавнего инцидента с разливом нефти на территории нескольких отелей в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко, пишет ТАСС.

По его словам, обычно в подобных ситуациях сразу же начинаются звонки со стороны туристов или туроператоров и турагентств. Однако до настоящего момента такой обратной связи не было. Как правило, в подобных случаях туроператоры и местные туристские администрации решают вопросы на месте: переселяют отдыхающих в другие отели или принимают иные меры.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что разлив нефти произошел на территории отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah.

Рената Валеева