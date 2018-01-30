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Размышления на тему: выживет ли татарский язык?

07:00, 30.01.2018 73 Сюжет: Уроки татарского

Корреспондент «Реального времени» анализирует языковой конфликт в Татарстане и сравнивает с ситуацией в других регионах

Размышления на тему: выживет ли татарский язык? Фото: Олег Тихонов

Вторая половина 2017 года прошла на фоне споров вокруг преподавания национальных языков в школе, которые были вызваны резонансным заявлением президента России Владимира Путина. Эпопея, правда уже не в столь острой фазе, продолжается по сей день. Наш корреспондент в колонке «Реального времени» анализирует сложившуюся ситуацию в Татарстане, вспоминая произошедшие события и сравнивая их с положением обучения национальным языкам в школах других регионов. Автор пытается ответить на вопрос: смогут ли будущие поколения понимать язык Тукая и Джалиля?

Ничто не предвещало беды

Минувший год отметился настоящей виртуальной войной вокруг нациальных языков (и татарского языка в частности) со всеми сопутствующими атрибутами. Камнем преткновения стало преподавание языка в школах. Напомним, дискуссии начались после заявления президента России Владимира Путина о том, что «заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского». И родители должны сами выбирать, какой именно язык будет изучаться их детьми как родной — русский или татарский/башкирский. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле. Генпрокуратуре и Рособрнадзору поступили поручения — проверить учебные учреждения на добровольность преподавания национальных и государственных языков республик.

Если слова президента у части населения России вызвали некоторое недоумение, у другой группы — воодушевление, то у властей национальных регионов некоторое замешательство. Новые известия вокруг конфликта приходили каждый день. Пока оппоненты приводили свои доводы в бесконечном споре, за которым продолжает следить «Реальное время», начался учебный год. Более полутора тысяч татарстанских родителей написали отказ от преподавания татарского языка их детям. В школах начались прокурорские проверки.

Рустам Минниханов неоднократно высказывался за сохранение родного языка. Фото Михаила Козловского

Президент РТ Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Госсовету республики, нашел компромисс, предложив Министерству образования республики обеспечить высокий уровень знаний русского языка «при сохранении приоритета изучения государственных и родных языков». Также он потребовал совершенствовать методику преподавания «татар теле». К слову, он и позже неоднократно высказывался за сохранение родного языка.

Дальше события сменялись одно за другим. Десятки известных татарстанских общественных деятелей обратились с открытым письмом Путину, в котором просили вернуть обязательное изучение татарского языка в школах республики. Ситуация коснулась и детских садов. Своей должности лишился министр образования Энгель Фаттахов, которого остроумные пользователи интернета прозвали «Энгель-хранитель» с соответствующим визуальным оформлением. Кроме того, защитники языка запустили своеобразный флешмоб в соцсетях с различными вариациями изображения татарского букваря («Әлифба»). А российско-финский педагог Павел Шмаков, возглавляющий казанскую школу «СОлНЦе», принципиально отказался исключать татарский из программы, за что теперь ходит по судам.

Аманат от Всевышнего

Весьма любопытной представляется взгляд духовенства. Например, митрополит Татарстанский Феофан поддержал изучение языка Тукая: «Конечно, надо знать татарский язык, если мы живем здесь вместе и постоянно общаемся». Причем позицию иерарха Русской православной церкви дополнил колумнист «Реального времени» Марк Шишкин: «Владение татарским языком для русских — инструмент укрепления русского присутствия на севере Евразии и результатов русской колонизации».

«Конечно, надо знать татарский язык, если мы живем здесь вместе и постоянно общаемся», — считает митрополит Феофан. Фото Михаила Козловского

Руководство Духовного управления мусульман Республики Татарстан еще за год до резонансного заявления Путина приступило к мерам по сохранению и популяризации татарского языка. Так, с августа 2016 года в приходах ДУМ РТ пятничные проповеди (вагазы) стали проводиться исключительно на языке титульной нации республики, что, надо признать, поначалу вызвало роптание среди части прихожан и полемику с московским муфтием Ильдаром Аляутдиновым. По замыслу татарстанского мусульманского духовенства, такая инициатива должна была укрепить традиционный ислам и подстегнуть пытливых верующих изучать богатое наследие богословов Поволжья и Урала (Марджани, Фахретдинов, Расулев, Курсави, Баруди и др.). При этом курсы по основам ислама, праздничные мероприятия, конференции, презентации, творческие вечера, проводимые муфтиятом и его структурными подразделениями, по-прежнему были открыты для русскоязычных участников.

И даже после нового витка языкового конфликта в республике председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин продолжил отстаивать свою точку зрения. Свое беспокойство он объяснил тем, что после потери родного языка может последовать утрата религиозных начал.

«Родной язык и национальная самобытность в исламе является аманатом — тем, что дается нам Всевышним Аллахом для бережного хранения. Потеряем язык — не выполним приказ Создателя!», — констатировал Камиль хазрат в авторской колонке для нашей интернет-газеты. По его словам, потеря языка является «первым шагом к манкуртизации».

Камиль Самигуллин обеспокоен тем, что после потери родного языка может последовать утрата религиозных начал. Фото Олега Тихонова

Председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин был солидарен с Самигуллиным: «Разумеется, ты должен знать язык своей территории: в Татарстане — татарский, в Башкирии — башкирский, по всей России — русский».

Кроме того, муфтий РТ объявил о запуске образовательного telegram-канала «Татарский для начинающих», а позже — о telegram-канале на старотатарском языке. При этом продолжает функционировать мобильное приложение «Татар сүзе». С нового года в 10 мечетях республики начинают работу языковые курсы «Без татарлар». Специально для слушателей этих занятий в издательском доме «Хузур» выпущены специальные учебники.

Не чужие люди

Несколько иная ситуация сложилась в других регионах. Так, для Удмуртии языковая проблема, может показаться, не стоит столь остро. Глава региона Александр Бречалов даже удивился, когда корреспондент «Реального времени» задал ему вопрос о национальном языке.

«Удмуртия — часть глобального мира, и мы как минимум должны на нейтральном языке разговаривать: для большей части аудитории это русский язык. Удивлять знанием удмуртского — какой смысл?», — ответил Бречалов нашему журналисту.

Александр Бречалов удивился вопросу о национальном языке. Фото Тимура Рахматуллина

На Северном Кавказе, как оказалось, в языковом вопросе тоже острых противоречий за последние годы не возникало. «Как таковой волны возмущения нет, такое заявление президента как-то не заметили на Северном Кавказе. Но у языка здесь есть другая проблема, характерная и для всего мира: из года в год людей, владеющих родным языком, становится меньше», — заметил шеф-редактора издания «Кавказская политика» Беслан Успанов в беседе с нашим корреспондентом.

Однако в Башкирии дела обстоят совсем иначе. Регион отличается тем, что здесь, помимо русских и башкир, немалую долю населения составляют татары. Глава РБ Рустэм Хамитов уже в августе 2017 года пообещал отменить обязательные уроки башкирского, но призвал сделать все для сохранения родного языка. Активисты башкирских организаций явно не оценили стараний руководителя республики и вышли на митинги в защиту «башҡорт теле». Позже глава Башкортостана учредил Фонд по сохранению и развитию башкирского языка и ввел сопутствующие гранты, за что опять стал объектом критики со стороны общественников. Зато уфимский этнополитолог Ильдар Габдрафиков нашел эту инициативу вполне разумной.

В новом российском регионе, в Крыму, ситуация тоже сложная. По словам руководителя общественной организации крымских татар «Милли Фирка» Васви Абдураимова, после присоединения полуострова к России, местным жителям пообещали, что в республике государственными языками будут русский, украинский и крымско-татарский, и каждому будут оказывать поддержку. Но обещать — еще не значит выполнить.

Рустэм Хамитов уже в августе 2017 года пообещал отменить обязательные уроки башкирского, но призвал сделать все для сохранения родного языка. Фото kremlin.ru

«Идет наступление на национальные языки: наблюдается сокращение количества часов преподавания одного из трех государственных языков и сокращение групп с воспитанием на родном языке в детских дошкольных учреждениях. Даже те школы, которые имели в украинский период официальный статус школ с крымско-татарским языком обучения, утратили свой статус, попав в общий список школ», — заявил Абдураимов в интервью «Реальному времени».

В поисках выхода

Как отмечают эксперты, в мультикультурном обществе, где один язык является доминирующим, языки национальных меньшинств становятся «средством выражения культурного достояния и национальной идентичности» и принадлежности к определенной группе. Именно поэтому татарский язык становится подспорьем для многих людей при указании национальной принадлежности. Татары, где бы они ни находились — в Поволжье, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в странах Европы или в Китае — по-прежнему остаются татарами, даже спустя века.

Принимая во внимание, что тюркская культура переплетена с исламом, неудивительно, что немалая часть слов татарского языка имеет арабское происхождение. Не исключено, что, благодаря религии, татары смогли сохранить свой язык и позиционировать себя именно таковыми. Интересная деталь: до революции при переписи населения некоторые жители Казанской губернии относили себя к группе «мусульмане», а не «татары». И до сих пор в сознании многих людей сохраняется знак равенства между этническим и религиозным («татарин» значит «мусульманин», «русский» значит «православный»).

В мультикультурном обществе языки национальных меньшинств становятся «средством выражения культурного достояния и национальной идентичности» и принадлежности к определенной группе. Фото Олега Тихонова

Даже если кто-либо из татар не соблюдает религиозных обрядов, исламские корни до сих пор дают о себе знать, проявляясь в элементах быта и поведения. Исламская этика, согласно которой верующим следует остерегаться крайностей в любых вопросах (в т. ч. применяя путь «васатыя» — принцип срединности, умеренности), помогла татарам найти компромиссы с властями и оппонентами в царские времена, в годы революции и гражданской войны (при построении новой республики), после распада Советского Союза. Если татары смогли, опираясь на свои духовные начала, отстоять право на родной язык в более сложные времена, то в сегодняшних реалиях (будем честны, не настолько трудных) они смогут решить и эту дилемму — преподавание татарского в школе. Вопрос безусловно политический. Однако уже есть хорошие примеры, которые показывают инициативные общественники и религиозные деятели. Благодаря таким стараниям, родной язык проживет еще не одно столетие.

Тимур Рахматуллин
ОбществоКультура
комментарии 73

комментарии

  • Анонимно 30 янв
    Если сам Татарский народ будет выступать в защиту нашего родного Татарского языка, тогда не то что выживет, но и будет процветать! Наступает время когда надо перестать бояться и идти вперед!
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    Юрий Топорков 01 февр
    осталось определить, где перед и зачем туда идти
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  • Анонимно 30 янв
    У Татарского народа - великое будущее, но только если каждый Татарин и Татарка будут защищать интересы нашего народа! Никто нас не остановит тогда!
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    Анонимно 30 янв
    Народу дан алфавит, через него и должны смотреть на мир , на своё предопределение. Он имеет числовые значения. Даже само название даёт направление , например, әлифба-82, вхождение в этот мир , полностью 137 , первое , Всевышний, второе, три основных положения , предписание веры, в этой жизни, чтобы достичь положительного для себя результата или семь аятов первой суры Корана (наставление на дорогу!) Бер, ике , өч.Бер -26, развернуто 117 , слово означает -мөселман, второе , -28 (102), метод общения со Всевышним, без посредников, или скажем вера, между прочим на русском тоже соответствует числу 28 (перевёрнутое 82, то есть как в арабском , с чем пришёл...) , третье , сугубо личное , 60, тут национальность . похоже, татар. Всё вместе 26+28+60=114 ,завершающая сура Корана ,"Люди"! 11 , ворота, а 4 , сами понимаете, кто!?
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    Анонимно 30 янв
    Что это было? О чем это вы?!
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    Анонимно 30 янв
    Ворота.-капка.- 43, то есть через него проходит тот . кто имеет 3 (перечисленных числа), получает 4+3 =7 , чтобы пройти в новые ворота ,-117!
    Как говорится каждый рождается мусульманином, а уж потом...
    Хадж ,-37, восполнение веры!
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    Анонимно 30 янв
    Вы здоровы?
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    Анонимно 30 янв
    Вроде!
    Уважаю все религии ! И даже атеистов!
    Если кто то во, что то верит или не верит, его личное дело!
    Сам не фанатик! А так, в жизни много , чего удивительного!
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    Анонимно 31 янв
    Тогда что за набор цифр невнятный?
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    Анонимно 01 февр
    тогда вас точно никто не остановит
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    Анонимно 03 февр
    Чувак,болалагащ, болсы туганщи, йрий 3 оай,3 отна ,3 Кэн, 9 булып чэга! И что с этого? Манипулирование в цифры и наоборот,может в голове затемние навести! И ни чего общего с религией! Вся математика ,даже самая высшая построена на 10 цифрах(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,) на различных манипуляциях и комбинациях , другое дело ,что каждой цифре соответствует определенный смысловой символ ,но к мировым религиям - это как то не в масть!
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  • Анонимно 30 янв
    выход - в свободе выбора. каждый должен сам решать, какой язык учить. вот и все. у нас вообще-то 21 век на дворе. принуждением ничего не добиться, как бы не распылялись комментаторы "великого будущего"....
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    Анонимно 30 янв
    давайте русский будет добровольным, это не мой родной язык
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    Анонимно 30 янв
    Зато для меня русский такой же родной, как и татарский. Это неправильная позиция поддержка одного языка через запрет другого. Просто не мешайте никому.
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    Анонимно 30 янв
    Да вообще без вопросов, давайте)
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    Анонимно 30 янв
    А русскии язык и народ добровольно к себе татары и другие нации пустили ? В международном праве это называется колониальная политика этноцида ассимиляции на оккупированых териториях
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    Анонимно 09 февр
    Трампу напишите, он поддержит
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  • Анонимно 30 янв
    Почему Рахматуллин не беспокоится за свой башкирский?
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    Анонимно 30 янв
    Сохраним татарский язык, сохранится и башкирский язык
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    Анонимно 30 янв
    Потому что он татарин. В Уфе больше татар, чем башкир
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    Анонимно 30 янв
    какой он татарин? не смешите! по его статьям, интервью видно, что он махровый башкорт
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    Анонимно 30 янв
    Да ладно, татарин?! Он мне божился, что он настоящий башкир с самого баймакского района, где даже русские свободно владеют башкирским языком!
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Ахаха))
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    Анонимно 30 янв
    А я не понимаю, чем вас башкиры не устроили? Наши самые близкие братья, практически один народ с татарами. Я только за союз с башкирами!
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    Пока вы будете разговаривать ,петь,молиться ,рассказывать сказки своим детям на своем родном языке,он никогда не умрет,а обвинять в своих страхах русских или кого-то еще,это паранойя
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Вы это скажите рускоязычным Украины
    Ответить
    Анонимно 05 февр
    Много шума из ничего! Кто запрещает татарский? Что изменится от того, что ученики, которых заставляли ходить на уроки татарского и которые его все равно там не учили, теперь не будут изображать, что они его изучают? Какой вред от этого языку? Только польза.
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  • Анонимно 30 янв
    Бречалов не удмурт, Хамитов не башкир. Оба кремлёвские ставленники
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    А кандидату в "президенты" ещё не донесли, что химия, физика и биология до сих не добровольно?
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    до сих пор не добровольно? это же нарушает наши права и подрывает устои государства!
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    Хорошие размышления. Крепко пожимаю руку мудрому автору!
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    У нас в Магнитогорске реакция местных татар на обострение языкового вопроса в Татарстане выразилась в том, что желающих изучать свой родной язык стало многократно больше.
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Молодцы !!!
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Так о том и речь: татары сами ни черта не учили свой язык, а ситуация поправить хотели за счет всех остальных. Теперь хоть немного подучат, хоть кто-то начнет. Что и требовалось.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Не было счастья, так несчастье помогло
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    Рахматуллин, не занимайся самоуспокоением. В твоей родной Уфе национальные языки (как башкирский, так и татарский) бездумно забыты, молодежь подвержена жуткой манкуртизации, многие даже элементарных слов не понимают на родном языке. Нужно учить и активно демонстративно применять свой родной язык в повседневном общении всем татарам и башкирам, активно внедрять его в молодежной среде, тогда он может и сохраниться.
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Слава Богу, все не так грустно, как Вы написали. Власти РБ язык тихонечко давят, а общественность сама его развивает. Курсы башкирского языка и татарского начали активно преподаваться в Уфе. И слушателей выстраиваются очереди! Вот только учителей башкирского жалко. Не у дел остаются многие.
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Нам пример мишари. Вот их еще сильней давили и при советской власти, и после. Но они лучше сохранили религию, татарские традиции и родной язык с мишарскими диалектами.
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Да грустно там все. Большинство уфимских татар и башкир деградировали до состояния манкуртов, не знающих своего языка. Большой проблемой является также утрата традиций и родного языка в смешанных браках. Лакировать действительность не нужно, знаю ситуацию изнутри. Нужно мобилизоваться местным татарам и башкирам и начать активно использовать родной татарский/башкирский язык в Уфе и других городах РБ.
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Зато посмотрите, как теперь мобилизовались татары и башкиры, даже объединились. И теперь стали специально изучать свои языки, открыли курсы, сами ходят и своих детей водят. Как всегда у нас все происходит вопреки! :)
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  • Анонимно 30 янв
    сравнение с башкирией, крымом, кавказом и удмуртией еще нигде не встречал. хороший обзор ситуации.
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  • Анонимно 30 янв
    Езжайте к нам в Казахстан! У нас поддерживается казахский язык на высоком уровне! И не забываем русский!!!
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Лучше вы к нам, вместе поддержим тюркские языки
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    лучше в чувашию! поддержим истинных булгар!
    Ответить
    Анонимно 11 февр
    да брось)) у вас если знаешь только казахский, даже на работу не возьмут)) а дела с языком конечно лучше, очень много приехало в города из аулов (потому что в аулах ни работы, не перспектив), и естественно говорить больше на казахском стали в городах. да и русские валят потихоньку
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    Сильно написано. Аргументировано. И по-доброму. Про путь васатыя не знал. Спасибо.
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    Мне казалось, что все намного хуже. Но оптимизм автора внушает доверие. Пусть Аллах поможет сохранить мусульманские народы и наши языки. Амин.
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Аминь!
    Ответить
  • Анонимно 30 янв

    Молодцы татары и башкиры, что бьетесь за язык. У марийцев и удмуртов сильно выкосили его. Только в деревнях еще разговаривают старики на родом. И все...
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    А кто же запрещает сохранять ваш язык?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Вы
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    А почему как на Украине, так сразу запрещают русский язык, а как в россии, так татарский не запрещают?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Вы по центральному ТВ знаете, что на Украине происходит? Никто там русский язык не запрещает. И во многих школах до сих пор преподается. Неожиданно?
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    Зачем биться то? А то такими темпами всё можно растерять!
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    Странное ощущение складывается, как будто все научное филологическое общество напрочь позабыло, что если не приобщать к богатству языка через достижения культуры, истории, употребления его в разных сферах с детства, само собой, язык ослабеет, перестает выполнять свои функции. Поэтому высказывания типа "да пусть учат себе на кухне" могут позволить себе только крайне необразованные, далекие от цивилизации люди! Больно видеть татар, которые добровольно отказываются от изучения родного языка. Но радует, что есть достаточный процент нетатар, которые с удовольствием ходят на уроки татарского языка. Кстати, тема отмены изучения татарского языка не ослабела, а ее намеренно перестали освещать в сми!
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  • Анонимно 31 янв
    Это хорошо, что поднимаете такие проблемы. Может быть, некоторые мысли автора и персон, которых он приводит, я не разделяю (либо не до конца понимаю), однако спасибо ему, что вновь возвращает нас к вопросу. Приятно читать тексты, написанные красивым языком, с доброжелательной интонацией и своими изюминками. И не понимаю комментаторов, которые набросились на автора и выясняют его национальную принадлежностью.
    "Реальное время", поднимайте временами эту тему!
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    И добавлю еще. Тимур Рахматуллин, высказывайте почаще Ваше мнение! Вы хорошо его выражаете, с хорошей аргументацией, не обижая своих оппонентов!
    Ответить
  • Nail Asan 31 янв
    Думаю надо начать с восстановления полной автономии национальных школ как было в мои школьные годы. Вот татарская школа - все на татарском и ЕГЭ, а русский обязательный предмет и вот русская школа - все на русском и не надо русских ЗАСТАВЛЯТЬ учить татарский - обойдемся, будет нужно - выучат.

    Dr. Nail Asan
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    нет будущего у нац.языков и не будет.посмотрите на своих внуков и все поймете. Будьте реалистами. Об этом вам говорит-60 летний татарин.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Бабай не ...и. Все будет хорошо
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    В 1992 году, моя дочь (родившаяся в русской семье) пошла в детсад в 3 года.
    Ввели изучение татарского языка. Я радовался, когда идя с ней домой она пела татарские песни. До 5 го класса моя дочь вместе ещё с одним русским выступали на городских олимпиадах по тат. языку. Проблемы в головах руководства ... ().
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Вы правы и молодцы! Я татарин,только могу сказать,что были перегибы в изучении русскими детьми тат.языка.Столько часов,хватило бы и 2 часов.Я рос и учился в середине 70х годов.Помню нам татарам было сложно изучать тат.язык.Не знаю,кто ввел в программу стихи Х.Такташа Килачакка хатлар,Нас заставляли выучить 15 страниц этого стихотворения.Из нашего класса наизусть выучила тлько одна ученица,остальные получили двойку и так прошло.Нужно составлять нормальные программы!!!!!!!!!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Надо открывать современные татарские школы! А русских не заставлять, пусть не учат. И детские сады нужны чисто татарские, чтобы прописано было, что все на татарском.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Если татарский язык поможет увеличить мне зарплату, сможет сдержать рост цен, и если меня не будет беспокоить вопрос, чем завтра кормить детей, тогда я первая побегу его изучать. А в общем, я рада, что мой ребенок не тратит по полтора часа на выполнение домашнего задания по татарскому. Ведь некоторые учителя до фанатизма его преподавали: текст прочитать и пересказать, рисунок к тексту нарисовать, да еще и письменное задание в тетради выполнить. А еще вечные упреки, мол фамилия у тебя татарская , а языка не знаешь( муж татарин). Учили мы татарский 9 лет в школе, но не может он говорить на нем, поэтому , действительно, не вижу смысла в изучении языка насильно. И вообще, это надуманная проблема. И почему ее принимают некоторые как личную обиду? Давайте уважать друг друга, ведь каждый имеет право иметь свое личное мнение по этому поводу, Разум дан каждому человеку не зависимо от национальности, и пусть будет мир в нашей республике ради наших детей. Перестаньте обижать друг друга.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Это, скорее, ваша личная обида. Очень вам сочувствую.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    себя пожалей
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Точно у вас какие-то обиды и комплексы, раз так реагируете.
    Ответить
  • Анонимно 02 февр
    Не надо нагружать слишком детей в школах! Вот и не было бы этого вопроса. Людям надо всегда показывать в чем суть изучении любого предмета для чего он пригодится.Вот английской многие изучали а говорить не могут...
    Ответить
  • Анонимно 05 февр
    Очень рассмешил меня текст " Однако в Башкирии дела обстоят совсем иначе. Регион отличается тем, что здесь, помимо русских и башкир, немалую долю населения составляют татары"
    С таким ,знаете ли ,намёком - мол русских можно насильно заставлять изучать башкирский язык а вот татар ни-ни -им надо татарский изучать. Вы же сами чувствуете правильный ответ-нельзя насильно заставлять изучать неродной язык.Мало того что ввели обязательное изучение двух иностранных языков, так ещё надо башкирский добавить. У детей просто отбивают всё желание к учёбе. Живу в Башкирии в Бурзянском районе.Могу вас порадовать-слова главы Башкортостана нашей школе не указ.Как говорится, у нас пока полная независимость. Собрался какой-то совет родителей и постановил не отменять обязательное обучение башкирского. Никак не дойдёт до людей не перегибать палку ,ведь распрямится обязательно и даст по фейсу. В советское время у нас было 4-5 классов башкирских и один русский и не было никаких проблем. Зачем нужно было рушить эту систему-совершенно не понимаю. Мы всё-равно вернёмся к ней, только сначала в ответ на насильно насаждаемый местный язык всё обучение будет на русском а башкирский изучать перестанут, ведь сейчас в паспорте национальности нет-все мы россияне
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    Анонимно 05 февр
    какой любопытный комментарий, противоречащий самому себе.
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    Анонимно 05 февр
    Да никакого противоречия.Во времена независимости все автономии пошли путём Ураины-насильственное насаждение своего языка. Сейчас маятник качнётся в обратную сторону-всё на русском. Потом всё-равно встанет посерёдке-национальные школы и классы по мере надобности.Мы сейчас только кровь портим друг другу вопросом обязательности а ответ в другой плоскости-создавать национальные классы где сколько нужно
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    Анонимно 26 февр
    опять же - не все. так что не выдумывайте. и не противоречьте сами себе.
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    Анонимно 02 марта
    Ну да- это я загнул конечно же .Не все.Но Татарстан и Башкортостан дров наломали. До сих пор ведь празднуют день независимости непонятно только , кого от чего. Так что борьба за независимость ещё идёт и национальный язык используется как инструмент борьбы , потому и вынужден пострадать, пока всё не утихнет
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