Ильдар Габдрафиков: «Не считаю, что Рустэм Хамитов «слил» языковой вопрос»

Уфимский этнополитолог о фонде поддержки башкирского языка, общественных настроениях в Башкортостане и бедных учителях

Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, учрежденный главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, — проект не уникальный, считает уфимский этнополитолог Ильдар Габдрафиков. В интервью корреспонденту «Реального времени» эксперт рассказал о подобных программах в России и за рубежом, а также поделился мнением об инициаторах антихамитовских митингов. Кроме того, собеседник нашей интернет-газеты поведал о судьбе учителей башкирского и татарского языков и привел социологические выкладки о настроениях основных этнических групп Башкортостана.

Такие проекты существовали и раньше

— Хамитов создал Фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Ильдар Махмутович, были ли подобные проекты в других регионах и за рубежом?

— Башкирия в этом плане не уникальный регион. Более того, такие проекты — наиболее распространенная практика. Подобные меры государственной поддержки национальных языков существуют во многих национальных республиках России. Уровень поддержки зависит от разных факторов — величины бюджета, реальной языковой ситуации в регионе, от качества управления и т. д. Просто они не обязательно называются фондами, а, как правило, называются государственными программами с целевым финансированием. Причем в Башкирии такие проекты и ранее действовали. Например, Республиканская целевая программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 2012—2016 годы с определением финансирования на каждый год. До нее работала подобная госпрограмма на 2000—2005 годы, которая была пролонгирована на 2006—2010 годы. В этих программах отдельно прописывались меры по сохранению и развитию башкирского языка как государственного в республике. В 2017 году в связи с ажиотажным вниманием, считаю, во многом искусственным, к проблеме преподавания республиканских государственных языков, в том числе и в Башкирии, главой нашей республики было принято решение более четко сформулировать позицию региональной власти в данном вопросе, то есть обозначить, что для Башкортостана языковая проблема в многонациональной республике является важнейшей, что власти готовы пойти на дополнительные расходы ради сохранения стабильности и межнационального согласия.

Безусловно, подобные государственные, негосударственные, частно-государственные программы и различные фонды по поддержке и развитию существуют не только в нашей стране. В этом плане большой опыт накопили европейские страны, такие как Испания, Франция, Италия, Финляндия и другие, каждая из которых имеет свою языковую ситуацию и по-своему решает имеющиеся в стране проблемы. Также необходимо отметить, что многие государства Европы подписали и ратифицировали так называемую Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств (принята в Страсбурге в 1992 году), которая предусматривает широкие права и государственную поддержку местным языкам.

— Как вы считаете, не является ли это попыткой Хамитова реабилитироваться за «слив» языкового вопроса в августе 2017 года, как утверждают некоторые общественники?

— Я не считаю, что Рустэм Закиевич Хамитов «слил» языковой вопрос. Наоборот, он занимал и занимает последовательную позицию. Здесь необходимо сказать, что для республик нашей страны преподавание титульных языков как государственных — это не проблема сегодняшнего или даже вчерашнего дня. Она накапливалась, можно сказать, за всю их постсоветскую историю.

— Расскажите, как «снежный ком» языковой проблемы нарастал в регионе?

— Что касается Башкирии, проблема преподавания башкирского языка как государственного в школах республики в последние 10—15 лет остается одной из сложных, если не сказать больше — конфликтогенных. Однако с весны 2017 года общественные дебаты вокруг проблемы обязательного преподавания башкирского языка как государственного в общеобразовательных школах Башкирии вспыхнули с новой силой и стали одной из главных общественно-политических тем.

Проблема преподавания башкирского языка как государственного в школах республики в последние 10—15 лет остается одной из сложных, если не сказать больше — конфликтогенных

Напомню, в этот раз началось с того, что в Уфе группа родителей еще в апреле 2017 года объявила о создании региональной общественной организации «Комитет по защите прав родителей и учащихся образовательных учреждений с русским языком обучения в Башкирии». Они считают, что изучение башкирского языка должно носить сугубо добровольный характер. По их утверждению, на директоров школ оказывают давление со стороны республиканского министерства образования и администрации главы региона. Они потребовали, чтобы у их детей была возможность выбрать другие предметы по желанию. Вновь созданная общественная организация объявила, что будет оказывать юридическую помощь тем родителям, которые захотят выбрать учебный план с добровольным изучением башкирского государственного языка в школах с русским языком обучения.

После этого противники изучения башкирского языка направили жалобу в прокуратуру. Последовал ряд проверок Рособрнадзора в школах республики, которые выявили нарушения законодательных норм (например, в использовании учебников и методических пособий, нормировании учебных процессов, а также несоответствия локальных актов некоторых школ нормам федерального и республиканского законодательства об образовании). Еще 25 мая 2017 года республиканская прокуратура вынесла представление на имя главы Башкирии устранить выявленные нарушения.

В июне на специально созванном по этому поводу совещании в правительстве глава региона Рустэм Хамитов заявил, что, с одной стороны, школы республики обладают достаточной базой для перехода на обязательное изучение башкирского языка, но, с другой стороны, он подчеркнул, что правительство должно следовать федеральным образовательным стандартам. По его убеждению, потребности школьников в изучении родного языка в Башкирии должны быть удовлетворены в полной мере, но вместе с тем органы образования не должны нарушать федеральное и республиканское законодательства.

Между тем известное заявление президента России Владимира Владимировича Путинао недопустимости принудительного изучения неродных языков в школе, сделанное 20 июля 2017 года на заседании совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, попало на уже изрядно перегретую в Башкирии почву. Если родители русскоязычных школьников воспряли духом, то активисты из числа башкирских общественных организаций после этих слов главы государства оказались в роли обиженных и вынуждены были сменить риторику: до этого они громко заявляли о своей полной поддержке действий главы государства и одновременно выступали против республиканской власти за ее «антибашкирскую политику».

Уже в августе в прессе появились сообщения о том, что Генпрокуратура РФ совместно с Рособрнадзором начинают массовую проверку соблюдения прав граждан на добровольное изучение национальных языков. К этому времени в региональных СМИ, социальных сетях уже вовсю бушевали страсти, звучали призывы к борьбе, митингам и прочим действиям, а глава республики Рустэм Хамитов объявлялся «могильщиком» башкирского языка, звучало, что «идет целенаправленная травля башкирского народа», принцип добровольности рядом пользователей воспринимается как угроза существованию всего башкирского народа.

На этом фоне Башкирия подошла к началу учебного года. Региональная власть оказалась в довольно сложной ситуации. Любое ее решение могло вызывать недовольство либо одной, либо другой сторон. Именно по этой причине вопрос долгие годы в Башкирии радикально не решался, так как у него нет однозначного решения, а брать на себя ответственность за возможное обострение межнациональных отношений, естественно, никто не желает. Безусловно, в этом плане заявление Путина о недопустимости навязывания преподавания неродных языков в школе стало серьезным сигналом для региональной власти, который фактически снял с нее ответственность в случае принятия решения о прекращении обязательного преподавания второго государственного языка в школах и выбил аргументы у местных радикалов, выступающих от имени титульной этнической группы.

Как известно, 14 сентября глава Башкирии подписал указ о мерах по развитию государственных языков республики, а также сохранения родных языков народов региона, обеспечения эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов РБ, совершенствования условий для развития кадрового и методического потенциала в этой сфере. В нем же прописан пункт о создании Фонда по сохранению и развитию башкирского языка, а также языков народов, проживающих в республике.

«По убеждению Хамитова, потребности школьников в изучении родного языка в Башкирии должны быть удовлетворены в полной мере, но вместе с тем органы образования не должны нарушать федеральное и республиканское законодательства». Фото glavarb.ru

Задача — потратить гранты

— И заявлено, что фонд будет формироваться за счет внебюджетных источников. Кто будет его пополнять?

— Возможно, в это Фонд средства будут поступать из внебюджетного Фонда социальных целевых программ РБ, учредителем которого является правительство республики. Фонд как раз занимается финансированием социальных некоммерческих проектов. Так, из средств этого Фонда в Башкирии строятся и ремонтируются больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты, проводятся благотворительные акции и другие республиканские мероприятия. Фонд сотрудничает с крупнейшими компаниями Башкирии — с ПАО АНК «Башнефть», ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Сибур» и т. д.

— Также Хамитов учредил гранты по сохранению государственных языков республики — башкирского и русского — на 50 млн рублей. Откуда будут поступать эти средства?

— Думаю, здесь могут быть как бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования, в том числе и вышеупомянутый фонд.

— На что конкретно направят эти гранты? Кто их получит? Не получится ли так, что эти деньги освоят структуры, близкие к учредителям?

— Как потратить гранты — это важная задача. Здесь, как у нас нередко бывает, есть вероятность неэффективного или даже нецелевого использования средств. Думаю, что при распределении средств власти республики должны очень ответственно подойти к предоставлению грантов и строго контролировать их выполнение. Раз этот фонд возглавил сам глава республики, то он же сам и должен держать на контроле эффективность выполнения грантовых заданий.

Глава республики призывал чиновников от образования, директоров школ, учителей, общественников заниматься поиском и реализацией новых, креативных проектов по популяризации национальных языков среди населения, особенно среди молодежи. Он много раз подчеркивал, что принудиловка в языковом вопросе не дает ожидаемого эффекта и даже, наоборот, дает противоположный результат, вызывает отторжение, нежелание изучать национальные языки, в том числе и родные, вызывает ненужную напряженность в обществе.

Посмотрим, время покажет, какие же проекты будут реализовываться и какой они дадут эффект.

— Немалую часть населения Башкирии составляют татары. О них не забыли?

— Думаю, что не забыли. Как можно забыть татарский язык, который по последней переписи населения родным признали 1/3 населения республики?! Его просто-напросто нельзя игнорировать. Если же попытаться игнорировать, то это неизбежно приведет к языковому конфликту. В Указе главы РБ от 14 сентября 2017 года, кроме развития государственных языков, есть и раздел о развитии родных языков народов республики, в том числе и татарского.

«Глава республики призывал чиновников от образования, директоров школ, учителей, общественников заниматься поиском и реализацией новых, креативных проектов по популяризации национальных языков среди населения, особенно среди молодежи». Фото bashinform.ru

«Активисты, которые выступают от имени «своего» народа, представляют только самих себя»

— Минувший год отметился несколькими митингами в поддержку башкирского языка. Как руководство республики реагировало на них?

— Руководство республики совершенно адекватно реагировало на эти митинги. Глава Башкирии Рустэм Хамитов не один раз публично выступил, что языковой вопрос нельзя политизировать, а надо решать в спокойной обстановке, с участием всех заинтересованных сторон. Тем не менее внезапно обострившуюся проблему преподавания государственного языка определенные люди решили политизировать, используя ее в своих узкокорыстных целях, будто бы во всех проблемах, в том числе по вопросу башкирского языка, виноват лично Хамитов…

Думаю, что сейчас, по прошествии нескольких месяцев, ситуация нормализовалась, и у радикалов нет повода для митингов и голословных обвинений…

— Тогда скажите, в каком сейчас положении находятся башкирский и татарский языки?

— К сожалению, социальные функции и башкирского, и татарского языков сужаются. Во многих, даже в мононациональных, семьях дети не знают язык своей национальности, то есть их единственным языком общения как в школе, общественной сфере, так и дома является русский, для них, по сути, родным является русский язык. Часто бывает, что те из них, кто владеет «своим» языком, говорят на смешанном русско-национальном языке…

Думаю, власти совместно со СМИ, общественностью, институтами гражданского общества должны работать над популяризацией и повышением роли и значимости национальных языков. Но самое главное — все же любовь к языку закладывается в семье. Если родители настроены против знания их ребенком языка, то никакая государственная и общественная поддержка не поможет в его освоении, никакие денежные траты не дадут желаемого результата…

— Как языковой конфликт воспринял каждый из народов республики — башкиры, татары и русские?

— Народ не может воспринимать, так как народ не является коллективным телом, а состоит из множества своих представителей, каждый гражданин имеет свою позицию по тому или иному вопросу, в том числе и языковому. Поэтому те активисты, которые выступают от имени «своего» народа, представляют только самих себя, а не народ….

Когда титульная нация — не большинство в своей столице

— Но теперь встает проблема преподавателей языка, которые могут остаться не у дел. Сколько в республике насчитывается учителей башкирского языка? Что теперь будет с ними?

— Насколько мне известно, учителей башкирского языка в регионе около 2 тысяч. Думаю, что значительная их часть сохранит свои рабочие места, так как никто не отменял преподавание родного и государственного башкирского на добровольной основе. Безусловно, очень важна судьба преподавателей национальных языков, которые из-за снижения учебной нагрузки будут освобождаться. Еще в начале учебного года Глава Башкирии заявил, что запретил увольнять учителей родных языков. Было заверено, что ни один учитель, который преподавал родные и государственные языки, не должен остаться без работы. Те, кто хочет продолжать трудовую деятельность в общеобразовательных учреждениях, должны иметь возможность преподавать и другие общеобразовательные предметы: либо пройти за государственный счет переподготовку и продолжить преподавание, либо быть трудоустроенными, в соответствии со своими возможностями, квалификацией и желаниями, на другие рабочие места.

«Внезапно обострившуюся проблему преподавания государственного языка определенные люди решили политизировать, используя ее в своих узкокорыстных целях». Фото expert.ru

— А что будет с факультетами башкирской филологии республиканских вузов («башфаки» БашГУ, БГПУ и других)?

— Думаю, что руководство республики должно все делать, чтобы сохранить существующие специализации в вузах республики. Вузы и школы должны вести профориентационную работу, чтобы выпускники школ шли на эти специальности. Думаю, и федеральное министерство образования понимает, что без подготовки кадров по этнокультурному образованию, в то числе и по национальным языкам, Россия как федеративное многокультурное государство не имеет будущего. По примеру соседней Украины мы знаем, что игнорирование языков, этнокультурных запросов со стороны государства может привести к печальным последствиям…

— Какие сейчас настроения в республике относительно языка? Не отразятся ли они на предстоящих президентских выборах?

— Социологические замеры 2015—2017 годов, проведенные Сетью этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN, свидетельствуют о том, что сами участники учебного процесса — опрошенные учащиеся, студенты, их родители, педагоги — по большинству заданных вопросов проявили высокую степень позитивного отношения к этнокультурному образованию. И учащиеся, и родители особенно положительно воспринимают преподавание таких предметов или направлений, как история и география региона, история народов, его населяющих, национальная кухня, этнотуризм и т. д. Надо отметить, что все группы опрошенных довольно решительно высказались против преподавания религиозных предметов в светской школе. Этот факт свидетельствует о высоком уровне секуляризованного сознания у опрошенных, что, на наш взгляд, также является положительным фактором для сохранения стабильных межэтнических и межконфессиональных отношений в республике.

Полученные ответы на такие вопросы, как отношение к мигрантам, совместное обучение с детьми мигрантов, о случаях дискриминации по языковому, этническому или религиозному признакам, о соотношении разных уровней идентичностей (очень высокий уровень общероссийского гражданского самосознания) у респондентов также свидетельствуют о благоприятной ситуации как в целом в межнациональных отношениях, так и в сфере этнокультурного образования в республике.

Сегодняшняя практика показывает, что наибольшую общественную остроту в республике вызывают вопросы, связанные с обязательным преподаванием языка титульной группы как государственного. Однако сами участники учебного процесса — все опрашиваемые группы респондентов воспринимают сложившуюся в регионе систему преподавания национальных языков достаточно спокойно.

Так, данные на весну 2017 года: только треть опрошенных старшеклассников и студентов заявили, что не хотят изучать башкирский язык, в их числе есть и башкиры (16%), и татары (19%). Среди русских нежелание обучаться башкирскому высказали менее половины (48%), а другая половина как раз желает изучать национальные языки либо в ознакомительном варианте (32%), либо на продвинутом уровне (20%). Очевидно, что материалы научного мониторинга должны регулярно и своевременно доводиться не только до властей, но и широкой общественности.

На политику и практику этнокультурного образования, осуществляемых в Башкирии, на их качественный и количественный аспекты, безусловно, влияет специфика этнического, конфессионального состава ее населения, соотношение в его составе городских и сельских жителей. От многих других регионов России Башкортостан отличает одна особенность: в ней на протяжении длительного времени совместно проживают представители трех наиболее крупных этнических групп (русские, башкиры и татары), которые в совокупности составляют 90% населения, а также уступающие им по численности группы (марийцы, чуваши, мордва, удмурты, украинцы, белорусы, евреи и др.). Столица республики, ее крупнейший город Уфа, также имеет свою специфику состава населения, отличную от этнического состава населения всей республики. Если в сельской местности демографическое большинство имеют башкиры и татары, то половину жителей Уфы составляют русские, титульная группа республики по численности заметно уступает не только русским, но и татарам.





Без подготовки кадров по этнокультурному образованию, в том числе и по национальным языкам Россия, как федеративное многокультурное государство не имеет будущего



В республике также есть районы с преобладающим чувашским и марийским населением, а также со значительной долей мордвы и удмуртов. Подобный этнодемографический расклад не может не влиять на отношение людей к этнокультурному образованию, в том числе к его языковому аспекту. Поэтому, на мой взгляд, при разработке региональных программ в сфере школьного образования следует учитывать субрегиональный уровень, этноязыковые особенности его населения, что способствовало бы снятию напряженности. Например, у нас в республике есть районы, где абсолютное большинство населения составляет башкироязычное население, есть районы с преобладающим татарским населением. Почему бы не учитывать имеющуюся языковую среду при составлении учебных программ в местных школах?

Несмотря на то, что власти Башкирии при решении проблемы языка в школе предлагают компромисс, она до сих пор не разрешена. В республике проходят встречи с общественностью, круглые столы, в интернет-пространстве инициируются опросы, проводятся мониторинги, в школы вызываются родители.

Однако драматизировать ситуацию не стоит, она в целом спокойная. Есть общественная активность (родительские комитеты, их действия и обращения в разные инстанции), но есть реакция властей, то есть на уровне региона есть установившийся диалог между властью и гражданским обществом. Более того, по сравнению с прежними временами (1990—2010 годы), когда напряженность из-за языковых разногласий была выше, теперь ситуация предсказуемая. Ныне острота дебатов существенно ослабла, а главное — власть слышит общественность. Однако это не означает, что языковая политика как федеральной, так и региональной властей близка к совершенству. Проблемы есть. Самое главное — сохранить нормальное обсуждение проблем с участием представителей разных групп, принимать компромиссные решения, с учетом интересов всех сторон. В этом и заключается качество управления.

Тимур Рахматуллин