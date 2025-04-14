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Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 15 апреля

16:14, 14.04.2025
Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 15 апреля
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий на территории республики.

  • Днем 15 апреля 2025 года местами по республике ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с.

При этом в Татарстане на этой неделе ожидается существенное повышение температуры. Завтра температура ночью составит до +2 градусов, на востоке до -4, днем до +17 градусов.

Рената Валеева

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