Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 15 апреля
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий на территории республики.
- Днем 15 апреля 2025 года местами по республике ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с.
При этом в Татарстане на этой неделе ожидается существенное повышение температуры. Завтра температура ночью составит до +2 градусов, на востоке до -4, днем до +17 градусов.
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