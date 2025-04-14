Бизнесмен в Татарстане попытался «приватизировать» Куйбышевское водохранилище

Фото: Дарья Пинегина

В Нижнекамском районе владелец базы отдыха незаконно присвоил береговую полосу Куйбышевского водохранилища. Решением суда его обязали установить правильные границы участков и обеспечить свободный доступ к водоему для всех граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, владелец нескольких участков в Сухаревском сельском поселении возвел заборы, бани, беседки и пирсы, разделив территорию базы на части с отдельными выходами к воде, тем самым ограничив доступ к береговой полосе для других жителей. Кроме того, было установлено, что мужчина самовольно изменил границы своих земельных участков, незаконно присоединив к ним прибрежную территорию.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ответчика восстановить законные границы земельных участков, исключив береговую полосу, и обеспечить беспрепятственный доступ к берегу водоема для всех желающих.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.

Ранее Минэкологии Татарстана обновило данные по уровню воды в Куйбышевском водохранилище.

Рената Валеева