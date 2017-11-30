Талгат Таджуддин: «Любой язык нужен, а родной — в обязательном порядке»

Как в Болгаре отпраздновали день рождения пророка Мухаммада: удары палкой от Таджуддина, языковая дилемма и ответы Самигуллина оппонентам-салафитам

Фото: Тимур Рахматуллин

В среду в Болгарской исламской академии отметили Мавлид (день рождения пророка Мухаммада). Торжество проходило во время обсуждения вопроса татарского языка в Казани, что не могло не отразиться на составе собравшихся в Болгаре и их речах. Не перестал удивлять своим экстравагантным поведением верховный муфтий Талгат Таджуддин, от которого немного досталось и корреспонденту «Реального времени». Подробнее — в репортаже нашего журналиста.

«Прошу отнестись с пониманием»

Накануне в Болгарской исламской академии (Спасский район Татарстана) прошло торжество «Маулид ан-Наби». Гостями празднования дня рождения пророка Мухаммада стали муфтии, руководители мухтасибатов республики, общественные деятели, зарубежные имамы, преподаватели и студенты исламских вузов — порядка 300 человек. За отсутствующих первых лиц пришлось отдуваться главе администрации Спасского района Камилю Нугаеву.

— В этот день проходит сессия Госсовета и совещание по вопросу изучения родного языка в наших школах. Поэтому все руководители нашей республики находятся в Казани. Прошу отнестись с пониманием. Они просили передать поздравления, — сообщил во время выступления муниципальный чиновник.

Не было и заявленного организаторами председателя Совета муфтиев России, главы ДУМ РФ Равиля Гайнутдина, как не явился ни один из его замов, которые приезжали в Татарстан ранее (Дамир Мухетдинов и Рушан Аббясов). В Болгар он направил своего представителя — руководителя департамента внутренних дел СМР Али Хасанова.

Гостями празднования дня рождения пророка Мухаммада стали муфтии, руководители мухтасибатов республики, общественные деятели, зарубежные имамы, преподаватели и студенты исламских вузов



— У шейха Равиля Гайнутдина очень плотный график, конец года, много мероприятий, — оправдывал Али хазрат своего начальника в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Предположения о том, что Гайнутдин отстраняется от БИА, он не подтвердил.

Не был замечен на собрании и президент академии Камиль Исхаков. Зато ректор Рафик Мухаметшин сидел в своеобразном президиуме.

На повестке — вопрос о языке

В этот раз не подвел верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, прибывший на большой меджлис в сопровождении свиты. Наш журналист решил узнать у гостя из Уфы его мнение относительно обязательности преподавания национальных языков.

— Любой язык нужен, — ответил шейх-уль ислам. — Если бы не нужен был, то Всевышний не дал его. А родной язык — в обязательном порядке. И первым делом обучать ему должны родители.

Напомним, в прошлом году Духовное управление мусульман РТ в целях поддержки татарского языка обязало проводить пятничные проповеди исключительно на «туган тел», что вызвало неоднозначную реакцию в умме и даже критику со стороны московского муфтия Ильдара Аляутдинова.

Однако в приходах ЦДУМ России такой обязанности нет. По словам Таджуддина, в большинстве его мечетей хутбы проводятся на родном языке: в Башкирии — на татарском и башкирском. Однако в городах приоритет отдается языку Пушкина и Толстого, поскольку немало прихожан являются мигрантами из ближнего зарубежья, к тому же молодежь тоже не всегда владеет родным языком. Имамы вынуждены часть проповедей проводить на русском, потому что для них главное — донести до людей Божье слово, слова пророка Мухаммада. Муфтий добавил, что Всевышний каждому народу отправлял своего посланника, который доводил истины на понятном людям языке.

«До недавнего времени все заседания у нас проходили на татарском, сейчас ситуация меняется. Вопросы есть, но мы их пытаемся сгладить, сохраняя национальный компонент. Нужно самим быть активным и разговаривать в семье на родном языке», — предложил московский имам



Что касается добровольности обучения национальным языкам в школе, глава ЦДУМ отметил, что он лишь религиозный деятель и не может решать такие вопросы за государство.

— В каждой стране ведь так. Мы же должны рассматривать вопрос с духовной точки зрения. На самом деле, мы никого не можем заставить что-то делать. Разумеется, ты должен знать язык своей территории: в Татарстане — татарский, в Башкирии — башкирский, по всей России — русский, — сказал он.

К слову, в беседе с нашим журналистом его поддержал и Али Хасанов. В мечетях Москвы и Московской области бо́льшая часть прихожан не являются татарами, но мусульманские священнослужители часть проповедей все равно читают на языке Тукая и Джалиля.

— На мероприятиях, встречах с татарами стараемся больше общаться на родном языке, призываем к этому остальных. До недавнего времени все заседания у нас проходили на татарском, сейчас ситуация меняется. Вопросы есть, но мы их пытаемся сгладить, сохраняя национальный компонент. Нужно самим быть активным и разговаривать в семье на родном языке, — предложил московский имам.

Палка от верховного муфтия

Корреспондент «Реального времени» задал Таджуддину и другой вопрос. На днях верховный муфтий поздравил ДУМ Республики Башкортостан со столетием, что было несколько удивительно. Ранее он утверждал, что башкирский муфтият откололся от его «митрополии» дважды — в 1917 и в 1992 году. И шейх-уль ислам предлагал всяческие схемы для объединения многочисленных российских муфтиятов (ни одна из них в итоге не реализовалась). Глава ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин же заявлял, что его «епархия» является преемницей башкирского муфтията, который ведет свою историю от духовного управления, образованного век назад. Неужели глава ЦДУМ России, наконец-то согласился с башкирским муфтием?

«Мы должны не только друг друга признавать, но и любить. Надо стараться изживать расколы, противостояния. Расколам радоваться невозможно и поощрять не нужно», — заявил верховный муфтий



— После того, как они отделились (в 1917 году, — прим. ред.), президиум башкирского духовного управления и президиум Центрального духовного управления расстреляли. Что от этого? Когда есть радостное событие, мы должны поздравлять. Когда происходит беда или напасть, мы должны сострадать и соболезновать. Нужно брать уроки. Разделение никогда не может быть на пользу. И реальность мы тоже признаем. Сейчас это разделение, к сожалению, до сегодняшнего дня продолжается. Например, в Чувашии, Ханты-Мансийске. Доделились в Сирии, приходится самолетами исправлять, военно-космическими силами. Мы этого ждем? Вместе надо быть, тем более мусульманам. Основа веры на этой Земле — утверждать Божьи законы среди всех людей. Основная суть послания пророка Мухаммада — укреплять мир и согласие между людьми. Мы должны не только друг друга признавать, но и любить. Надо стараться изживать расколы, противостояния. Расколам радоваться невозможно и поощрять не нужно, — заявил верховный муфтий.

— То есть вы вновь предлагаете татарстанский и башкирский муфтияты объединить с ЦДУМ России? — задал уточняющий вопрос представитель нашей интернет-газеты. Однако это явно не понравилось собеседнику.

— Умник нашелся! — бурно отреагировал Талгат Таджуддин и ткнул своей тростью в область живота корреспонденту «Реального времени». — Не буду тебе отвечать на такие глупые вопросы! Я ничего не предлагаю! Я говорю, как смотрит ислам, шариат и сунна пророка, как должно быть на самом деле, где эталон. Подлостей и измен не должно быть. Сам придумай, что я предлагаю и что ты из этого понимаешь. Стратег!

Реакция уфимского гостя вызвала легкий шок и смех собравшихся. Позже ректор Российского исламского университета ЦДУМ России Артур Сулейманов, приехавший на мероприятие с Таджуддином, попросил нашего корреспондента не задавать такие болезненные вопросы его шефу.

Организаторы отнеслись к вопросу музыки максимально щепетильно, дабы не вызывать дополнительные споры среди верующих



Впервые в стенах академии

Однако сам Мавлид никто не отменял. В исламском мире отношение к этому «празднику» довольно неоднозначное (особенно критикуют такие собрания в салафитской среде). «Почему ДУМ РТ уже несколько лет проводит его масштабно?» — поинтересовался наш журналист у муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

— Неоднозначное отношение ко всем процессам, — ответил Камиль хазрат. — Всегда будет кто-то, кто выскажется и возразит. Пророк выделял этот день особенным поклонением. Каждый понедельник он держал пост. В этот день он родился. Сахабы (сподвижники пророка, — прим. ред.) каждый день проявляли любовь к пророку.

Кроме того, глава ДУМ РТ обратил внимание, что сегодня все больше представителей молодежи уделяют внимание религии. Причина, по его мнению, простая: в свободном доступе к религиозной информации.

— Сейчас все поменялось. Мы видим в мечети пожилых и молодых, а поколение между ними, к сожалению, для нас потеряно. Они воспитывались в других условиях и по-другому смотрят на вещи, — посетовал Самигуллин.

Коран-хафиз из Турции Исхак Даныш открыл мероприятие чтением Корана. В роли ведущего выступил имам-хатыб казанской мечети «Кул-Шариф» Ильфар Хасанов.

Торжество сопровождалось торжественными речами и религиозными песнопениями. Организаторы отнеслись к вопросу музыки максимально щепетильно, дабы не вызывать дополнительные споры среди верующих. Мунаджаты и нашиды исполнялись без музыкальных инструментов и женских голосов.

Шейх Абдураззак Ас-Саиди отметил, что это первое проведение дня рождения посланника Аллаха в стенах Болгарской академии



Профессор и потомок пророка Мухаммада шейх Абдураззак Ас-Саиди отметил, что это первое проведение дня рождения посланника Аллаха в стенах Болгарской академии.

— Наше братство с Татарстаном началось со времен сахабов, которые пришли в Болгар и Дербент, распространили по территории религию и мир. Братство, сохраненное нашими предками, продолжается. Спасибо, что приняли наших студентов для обучения в академии, — выступил заместитель муфтия Дагестана Ахмад Кахаев.

В завершение Мавлида Камиль Самигуллин вручил денежный сертификат победителю конкурса чтецов Корана Азату Хадиеву, который в свою очередь прочитал отрывок из священного писания. А главный казый РТ Джалиль Фазлыев произнес молитву-дуа.

1 / 54 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин