Минпросвещения направило 22 млрд рублей на интеграцию новых субъектов России

Фото: Елизавета Пуншева

Минпросвещения в прошлом году направило почти 22 млрд рублей на интеграцию новых субъектов России. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

— Отдельное внимание уделялось воссоединенным регионам в прошлом году. По линии министерства новым регионам направлено почти 22 млрд рублей. Эти регионы — полноценные участники национальных проектов, — рассказал он на итоговом заседании коллеги Минпросвещения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кравцов добавил, что министерство оказывает поддержку органам образования в приграничных регионах России.

Елизавета Пуншева