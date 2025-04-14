Минпросвещения направило 22 млрд рублей на интеграцию новых субъектов России
Минпросвещения в прошлом году направило почти 22 млрд рублей на интеграцию новых субъектов России. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
— Отдельное внимание уделялось воссоединенным регионам в прошлом году. По линии министерства новым регионам направлено почти 22 млрд рублей. Эти регионы — полноценные участники национальных проектов, — рассказал он на итоговом заседании коллеги Минпросвещения.
Кравцов добавил, что министерство оказывает поддержку органам образования в приграничных регионах России.
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