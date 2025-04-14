В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час

Это необходимо для увеличения времени на личную жизнь

Фото: Реальное время

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на один час, чтобы оставалось больше времени на личную жизнь и семью. Об этом «РИА Новости» рассказал депутат ГД Игорь Антропенко.

— Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы, — сказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам депутата, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни.

— Каждый ребенок посещает как минимум 1 кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18.00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше, — объяснил Антропенко.

Также он отметил, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех.

— Даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим этот лишний свободный час в сутки, ведь элементарно, чтобы собраться на работу, женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества, — заключил он.

Елизавета Пуншева