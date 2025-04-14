В шорт-листе Международной Букеровской премии впервые книга на языке каннада

В список попало пять романов и один сборник рассказов, переведенные с датского, французского, японского, итальянского и языка каннада

Оргкомитет Международной Букеровской премии объявил шорт-лист 2025 года. Впервые за всю историю премии в финальную шестерку вошли только книги, изданные независимыми издательствами. В список попало пять романов и один сборник рассказов, переведенные с датского, французского, японского, итальянского и языка каннада. Женщины-авторы составляют три четверти списка.

Премия в размере 50 тыс. фунтов стерлингов делится поровну между автором и переводчиком. Каждый финалист получит по 5 тыс. фунтов — по 2,5 тыс. фунтов автору и переводчику. В этом году на соискание премии было подано 154 книги — это рекордное количество за всю историю премии в ее нынешнем формате с 2016 года. Из них жюри выбрало 13 книг в длинный список, а затем — 6 финалистов. Все авторы попали в шорт-лист впервые. Двое переводчиков номинируются повторно. Британская переводчица Софи Хьюз вошла в список в третий раз — это рекорд.

Список финалистов выглядит так:

Сольвей Балле, «Об исчислении объема. Том 1» (Дания);

Венсан Делакруа, «Лодочка» (Франция);

Хироми Каваками, «Под взглядом большой птицы» (Япония);

Винченцо Латронико, «Совершенство» (Италия);

Бану Муштак, «Сердце-фонарь» (Индия);

Анн Серр, «Шляпа из леопардовой шкуры» (Франция).

Книга Бану Муштак — первая в истории премии, написанная на языке каннада. Она включает 12 рассказов, опубликованных с 1990 по 2023 год. Они описывают повседневную жизнь женщин и девочек в мусульманских общинах южной Индии. Роман «Лодочка» написан за три недели и основан на аудиозаписях с места трагедии в Ла-Манше в 2021 году, когда в результате крушения лодки погибли 27 мигрантов. «Под взглядом большой птицы» — самая длинная книга шорт-листа, 278 страниц, перевод занял 10 лет. Это сборник связанных между собой историй, объединенных темой психических расстройств и одиночества.

Роман «Об исчислении объема. Том 1» — первый в запланированной серии из семи книг. Изначально книга была самиздатом, но позже стала популярной в Дании. Главная героиня переживает один и тот же день снова и снова. «Совершенство» — о жизни пары миллениалов в цифровом Берлине. A «Шляпа из леопардовой шкуры» написан за шесть месяцев после смерти младшей сестры автора и посвящен ее памяти.

Эксперты отметили, что большинство книг короткие — четыре из шести менее 200 страниц. «Совершенство» и «Лодочка» — чуть больше 100 страниц. По словам жюри, в книгах звучат темы выживания, одиночества, миграции, цифровой оторванности, женской устойчивости, горя и дружбы. Жюри возглавил писатель Макс Портер. В состав также вошли поэт Калеб Феми, критик Сана Гоял, переводчик Антон Хур и певица Бет Ортон. Портер описал процесс чтения как «жизнь в ускоренном режиме». По его словам, книги задают вопросы о будущем, утрате и вере. Некоторые ответы пессимистичны, другие — радикально обнадеживающие.

Администратор премии Фьямметта Рокко назвала выбор «набором книг, которые питают эмоционально и интеллектуально». По ее словам, хотя книги небольшие по объему, они надолго остаются в памяти. Она поблагодарила независимые издательства за продвижение переведенной прозы и новых авторов.

Победитель премии станет известен 20 мая 2025 года на церемонии в галерее Тейт Модерн в Лондоне.

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Екатерина Петрова