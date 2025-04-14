Чистополь и Казань лидируют в рейтинге городов с уникальной архитектурой

Фото: Динар Фатыхов

Чистополь и Казань возглавили рейтинг городов с самой интересной архитектурой в рамках национальной акции. Об этом сообщает Оперативный штаб Татарстана.

За первые четыре недели голосования Чистополь получил поддержку от 5 500 участников, а Казань — от 4 300 голосующих. Третье место в рейтинге занимает Новокузнецк, набравший 3 800 голосов.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Татарстан стал самым популярным регионом в этом голосовании, суммарно собрав 17 000 голосов. Помимо лидеров, в конкурсе участвуют также Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Иннополис.

Как сообщили в «Проектной дирекции Минстроя РФ», голосование проходит каждую среду и четверг, а следующие результаты будут объявлены в мае.



«Реальное время» изучает историческую часть города Казани, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, купцы и ученые. Подробнее — в сюжете.

Рената Валеева