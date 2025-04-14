Правительство выделит недостаточное количество средств на ремонт и содержание федеральных дорог до 2030 года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На ремонт и содержание федеральных дорог в России до 2030 года будет выделено 2,48 трлн рублей, что составляет лишь 58% от необходимого по действующим нормативам. Дефицит финансирования оценивается в 1,73 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на распоряжение правительства об утверждении шестилетнего плана дорожной деятельности.

По данным издания, документ предусматривает возможность корректировки сумм выделяемых средств в 2028—2030 годах в ходе принятия закона о бюджете. Общая протяженность дорог в России составляет 1,58 млн км, включая 66 200 км федеральных трасс. Общая сумма на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание всех дорог на шесть лет запланирована в размере 9 трлн рублей.



В 2025 году Росавтодор планирует отремонтировать 4 500 км федеральных дорог и расширить около 200 км дорог с двух до четырех полос. Доля федеральных дорог в нормативном состоянии достигала 85% в 2020 году, но впоследствии начала снижаться из-за увеличения нагрузки, присоединения изношенных региональных участков и недостатка финансирования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Издание напоминает, что ранее Минтранс и представители администрации президента предупреждали о рисках «деградации» дорожной сети. Планируется, что к 2030 году доля отремонтированных федеральных трасс должна вновь достичь 85%, что является одним из показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого с 2025 года.



Напомним, что ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении масштабной программы по ремонту автомобильных дорог в Татарстане общей стоимостью 1,44 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Рената Валеева