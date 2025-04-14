В Татарстане с сегодняшнего дня начинает действовать особый противопожарный режим

Он продлится до 11 мая

В Татарстане с сегодняшнего дня, 14 апреля, начинает действовать особый противопожарный режим.

В этот период запрещено:

разводить костры, сжигать бытовые отходы, сухую траву и мусор;

использовать открытый огонь для приготовления пищи на мангалах, в жаровнях и т. д. на территориях детских лагерей, а также на земельных участках, которые находятся рядом с лесом. Исключение составляют места общественного питания (рестораны, кафе, бары и пр.), расположенные на этих территориях;

использовать пиротехнические изделия I—III классов опасности (фейерверки, бенгальские свечи, петарды, салюты, ракеты и др.);

запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкций с помощью открытого огня.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для предпринимателей без основания юридического лица — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

В прошлом году соответствующий режим вводили на период с 22 апреля по 15 мая.



Елизавета Пуншева