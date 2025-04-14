В Черемшанском районе учитель биологии с судимостью уволена после проверки прокуратуры

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Черемшанского района провела проверку в одной из школ района, в ходе которой выявлен факт трудоустройства на должность учителя биологии преподавателя с непогашенной судимостью. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Установлено, что ранее приговором Черемшанского районного суда, вступившим в законную силу, женщина была признана виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и приговорена к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Данное преступление относится к категории тяжких.

Согласно ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не допускаются к педагогической деятельности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла представление в адрес МКУ «Отдел образования» исполкома Черемшанского района.

По результатам рассмотрения представления учитель биологии с непогашенной судимостью была уволена. Кроме того, директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Рената Валеева