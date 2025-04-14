В России школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ
Новую систему планируется ввести с 1 сентября
В России с 1 сентября 2025 года синхронизируют школьную программу с заданиями ЕГЭ. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.
— С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами, — сказал он на итоговом заседании коллегии Минпросвещения.
По его словам, важный шаг для системы образования России — ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР, до 10% от общего объема учебного времени.
Досрочный период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля.
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