В России школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ

Новую систему планируется ввести с 1 сентября

Фото: Максим Платонов

В России с 1 сентября 2025 года синхронизируют школьную программу с заданиями ЕГЭ. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

— С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами, — сказал он на итоговом заседании коллегии Минпросвещения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, важный шаг для системы образования России — ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР, до 10% от общего объема учебного времени.

Досрочный период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля.

Елизавета Пуншева