Президент Эстонии разрешил военным атаковать гражданские суда

Президент Эстонии Алар Карис утвердил поправки к законам об организации Сил обороны и экономической зоне. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR, пишет ТАСС.

Согласно изменениям, Силы обороны Эстонии теперь могут применять силу в морской зоне страны в случае угроз, направленных против критической инфраструктуры, объектов оборонного назначения, портов и других сооружений.

Ранее этот закон приняли депутаты Рийгикогу (парламента). Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал эстонский закон отвратительным и указал на необходимость найти способ противодействовать этой инициативе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее в Финском заливе между Эстонией и Финляндией были повреждены три подводных кабеля связи, после чего генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море, а также добавил, что обсудил с президентом Финляндии «возможный саботаж», из-за которого были повреждены кабели.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о решении НАТО радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море, назвав это решение «беспрецедентным».

Рената Валеева