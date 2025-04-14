В Татарстан на этой неделе вернется тепло

Максимальная температура составит +20 градусов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на этой неделе ожидается существенное повышение температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, сегодня в полдень температура воздуха достигала +4..+10 градусов. Осадков не предвидится. Это связано с тем, что регион оказался под влиянием периферии антициклона.

В ближайшие дни республика будет в основном находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, температурный фон существенно повысится.

Во вторник, 15 апреля, существенных осадков также не ожидается. Температура ночью составит +3..+2 градуса, на востоке до -4, днем +12..+17 градусов. Местами прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

В среду, 16 апреля, местами ожидается небольшой дождь ночью и утром, днем существенных осадков не прогнозируется. Минимальные температуры воздуха ночью составят +4..+9°, днем воздух прогреется до +14..+19°.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

В четверг, 17 апреля, в республике сохранится сухая погода. Температуры воздуха ожидаются в ночные часы от +3 до -2°, днем +10..+15°, в западных и южных районах Татарстана до +20°.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу республика окажется в зоне влияния атмосферного фронта с небольшим дождем, температуры днем ожидаются +13..+18°. В субботу, 19 апреля, вероятность осадков небольшая, в дневные часы потеплеет до +15 ..+20°.



Напомним, в начале апреля в Татарстане несколько дней подряд фиксировались новые температурные рекорды — превышение нормы в среднем составляет 10 градусов. Аномальное тепло в Татарстане фиксируется уже не первый месяц, и, по прогнозам российского Гидрометцентра, тенденция продолжится как минимум до сентября. Однако из-за раннего прихода теплой погоды в республике на прошлой неделе фиксировались низкие температуры.

Елизавета Пуншева