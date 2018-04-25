Красногорск официально станет столицей Московской области

Город Красногорск готовится официально стать столицей Московской области. Для этого областные и городские власти перенимают опыт французских и британских коллег, рассказал «Реальному времени» заместитель главы администрации Красногорска Ростислав Мурзагулов.

Вопрос присвоения городу статуса региональной столицы обсуждался сегодня на круглом столе. В мероприятии принимали участие мэр Красногорска Радий Хабиров, члены Общественной палаты города, муниципальные депутаты, представители Торгово-промышленной палаты и эксперты-урбанисты.

В городе уже расположены многие административные органы управления. Здесь же работает и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как сообщил наш собеседник, в этом году в Красногорск должна переехать и Мособлдума. Здание для регионального парламента достраивается.

— Де-факто все уже и так называют Красногорск областным центром. Де-юре Московская областная дума должна принять соответствующий акт, который потом подпишет губернатор, — рассказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом нашей интернет-газеты.

В своем развитии будущая столица Подмосковья ориентируется на французские города Булонь, Лион и английский Рединг.

— Мы должны стать самостоятельно развивающейся территорией, для этого должны быть решены все инфраструктурные вопросы. Эти города (Булонь, Лион, Рединг, — прим. ред.) прошли такие процессы недавно, став региональными центрами и получив мощное развитие. Убирались диспропорции и зависимость от существующего рядом большого города. Это создавало горизонтальные связи в самом регионе, с другими регионами. Абсолютно везде отмечался рост инвестиций и улучшение качества жизни людей, — подчеркнул замглавы Красногорска.

При этом вопрос переименования Московской области в Красногорскую не рассматривается.

Как сообщало «Реальное время», в прошлом году главой Красногорска стал чиновник из Кремля и коридоров власти Башкортостана Радий Хабиров. Его заместителем стал другой уроженец Башкирии — Ростислав Мурзагулов. В состав Общественной палаты города вошло немало известных российских артистов и общественных деятелей. На днях в будущую столицу Подмосковья перебрался известный боец смешанных единоборств MMA Джефф Монсон.