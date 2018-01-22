Рустэм Хамитов: «С кем еще можно объединять Башкортостан? Нет ответа»

Такие вопросы должны решаться на уровне президента Российской Федерации, причем после того, как пройдут выборы. Сама идея с точки зрения управления (если говорить о том, что я в какой-то мере управленец) кажется мне вполне правильной. Это, с одной стороны, повысит мобильность управления, с другой стороны, позволит сократить значительное число управленческих кадров, которые можно использовать в других направлениях. Но с точки зрения внутренней политики я не готов оценивать. А Республика Коми могла бы объединиться с кем угодно, даже с Крымом.