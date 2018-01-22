Рустэм Хамитов: «С кем еще можно объединять Башкортостан? Нет ответа»
Опрос «Реального времени» губернаторов и экспертов: как вы оцениваете идею укрупнения регионов?
В преддверии нового года в СМИ и социальных сетях разгорелись дискуссии вокруг укрупнения регионов России. Толчком к горячим спорам послужила инициатива главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина создать агломерации из городов. В частности, экс-министр финансов предложил объединить Казань с Самарой и Ульяновском, а Екатеринбург с Самарой и Пермью. В интернете даже начали вспоминать проект Татаро-Башкирской Республики.
Корреспонденты «Реального времени», находясь на IX Гайдаровском форуме — 2018, опросили губернаторов и экспертов и узнали, как они относятся к таким реформам административно-территориального деления РФ, в частности, к идее объединения регионов? Мнения оказались различными.
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Рустэм Хамитов глава Башкортостана
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Тему укрупнения регионов мы никак не рассматриваем. Во-первых, президент сказал, что не будет никаких слияний и объединений. Во-вторых, с кем еще можно объединять Башкортостан? Нет ответа. С соседними Татарстаном и Челябинской областью? Это самодостаточные регионы, большие, нормальные, развивающиеся. Смысла объединяться с ними нет.
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Сергей Морозов губернатор Ульяновской области
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К идее укрупнения регионов отношусь отрицательно. Что это дает? В Ульяновской области проживают 1 250 тыс. человек. По численности область далеко не самая крупная. А по весу, связанному с привлечением инвестиций, с инновациями, новыми решениями в области авиации, машиностроении, автомобилестроении, станкостроении, мы одни из лидеров в Российской Федерации и входим в пятерку ведущих регионов. В России много всяких присказок, пословиц и поговорок. «Мал золотник, да дорог» — это оттуда.
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Андрей Нечаев экс-министр экономики РФ, председатель партии «Гражданская инициатива»
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Это, может быть, не самая актуальная задача по сравнению, скажем, с повышением финансовой обеспеченности регионов, многие из которых находятся в очень тяжелом положении. Но укрупнение регионов, в том числе объединение экономически слабых регионов с более продвинутыми, — это одна из возможных мер. Не единственная, но одна из возможных. Базовая причина такой реформы в любом случае экономическая. А если говорить глобально, то надо менять, конечно, налоговую систему.
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Сергей Жвачкин губернатор Томской области
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Если в кармане только 100 рублей, независимо от того, будет у тебя десять карманов или один, все равно останется лишь 100 рублей. Надо делать так, чтобы было больше денег. Сегодня не то время, когда стоит заниматься перераспределением регионов.
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Григорий Саришвили заместитель председателя правительства Республики Коми – постоянный представитель Республики Коми при президенте РФ
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Такие вопросы должны решаться на уровне президента Российской Федерации, причем после того, как пройдут выборы. Сама идея с точки зрения управления (если говорить о том, что я в какой-то мере управленец) кажется мне вполне правильной. Это, с одной стороны, повысит мобильность управления, с другой стороны, позволит сократить значительное число управленческих кадров, которые можно использовать в других направлениях. Но с точки зрения внутренней политики я не готов оценивать. А Республика Коми могла бы объединиться с кем угодно, даже с Крымом.
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Олег Кувшинников губернатор Вологодской области
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Эта идея на сегодняшний день неактуальна. Сформированная структура государственного устройства России отвечает и населению, и управляемости территорий. Любое объединение — это потеря управляемости. Территория Вологодской области составляет 144 тыс. квадратных километров — это практически две Франции. Если мы соединимся с Архангельской областью, это будет самый крупный регион, по своим размерам равноценный таким крупным странам, как Австралия. Но зачем это делать?
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Анатолий Артамонов губернатор Калужской области
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На этот вопрос хорошо высказался президент. Он сказал, что эти эксперименты в свое время проводились и ничего хорошего они не дали. И я с Владимиром Владимировичем абсолютно согласен.
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комментарии
Наверное, административно объединяться не стоит. Но следует усилить транспортное сообщение, хотя построить прямую железную дорогу, соединяющую обе столицы, укрепить экономические, культурные, политические связи, развивать взаимный туризм. Башкирам - показывать
В Казани тогда населения было около 200 тысяч, это был один из крупнейших городов РСФСР, а в Уфе населения было 40-50 тысяч.
дельно! но московиты против, открытым текстом говорят. удивлен, что воообще не воткнули между нами какую-нибудь облААААсть, недоработка чекистов.
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Витиеватый какой-то вопросик. Задали бы просто.
Согласны ли вы отдать свою кормушку, чтобы Россия стала нормальной федерацией и у неё без всякой резни началось светлое будущее без растаскивания на нац анклавы?
Об чём и зачем тогда этот вопрос?
Всё грядущее укрупнение - сделать из России нормальную федерацию, ибо при конфедеративных отклонениях у страны будущего нормального нет и не будет.
келейный, и здесь ты? на реалиях ты воздух портил, теперь здесь решил.
Федерация, как и таблица умножения, от понимания не зависит.
Сами найдите в Инете: что в мире называют федерацией?
Заодно, почитайте: как живут и чем кончают конфедерации.
Затем сопоставьте всё с Россией с учётом её процентного нац состава и размера.
Сделайте вывод: чего светит стране, и кто где окажется, когда вся гарь осядет?
Во вторых - при безобразной транспортной схеме Поволжья объединение Башкортостана и Татарстана есть полный абсурд, с точки зрения эффективности коммуникаций.
Это ж в перспективе, внатуре, резня светит. Оно кому надА?
При нормальной федерации, у страны деление будет на укрупнённые регионы, но без всяких нац особенностей, а зато с децентрализованной властью.
Так живут все мировые нормальные федерации соизмеримые с Россией.
Поэтому все русские города для него теперь - Тверь.)))