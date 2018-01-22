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Рустэм Хамитов: «С кем еще можно объединять Башкортостан? Нет ответа»

07:00, 22.01.2018 116 Мероприятие: IX Гайдаровский форум

Опрос «Реального времени» губернаторов и экспертов: как вы оцениваете идею укрупнения регионов?

Рустэм Хамитов: «С кем еще можно объединять Башкортостан? Нет ответа» Фото: lukoil.ru

В преддверии нового года в СМИ и социальных сетях разгорелись дискуссии вокруг укрупнения регионов России. Толчком к горячим спорам послужила инициатива главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина создать агломерации из городов. В частности, экс-министр финансов предложил объединить Казань с Самарой и Ульяновском, а Екатеринбург с Самарой и Пермью. В интернете даже начали вспоминать проект Татаро-Башкирской Республики.

Корреспонденты «Реального времени», находясь на IX Гайдаровском форуме — 2018, опросили губернаторов и экспертов и узнали, как они относятся к таким реформам административно-территориального деления РФ, в частности, к идее объединения регионов? Мнения оказались различными.

  • Рустэм Хамитов

    Рустэм Хамитов глава Башкортостана

    Тему укрупнения регионов мы никак не рассматриваем. Во-первых, президент сказал, что не будет никаких слияний и объединений. Во-вторых, с кем еще можно объединять Башкортостан? Нет ответа. С соседними Татарстаном и Челябинской областью? Это самодостаточные регионы, большие, нормальные, развивающиеся. Смысла объединяться с ними нет.

  • Сергей Морозов

    Сергей Морозов губернатор Ульяновской области

    К идее укрупнения регионов отношусь отрицательно. Что это дает? В Ульяновской области проживают 1 250 тыс. человек. По численности область далеко не самая крупная. А по весу, связанному с привлечением инвестиций, с инновациями, новыми решениями в области авиации, машиностроении, автомобилестроении, станкостроении, мы одни из лидеров в Российской Федерации и входим в пятерку ведущих регионов. В России много всяких присказок, пословиц и поговорок. «Мал золотник, да дорог» — это оттуда.

  • Андрей Нечаев

    Андрей Нечаев экс-министр экономики РФ, председатель партии «Гражданская инициатива»

    Это, может быть, не самая актуальная задача по сравнению, скажем, с повышением финансовой обеспеченности регионов, многие из которых находятся в очень тяжелом положении. Но укрупнение регионов, в том числе объединение экономически слабых регионов с более продвинутыми, — это одна из возможных мер. Не единственная, но одна из возможных. Базовая причина такой реформы в любом случае экономическая. А если говорить глобально, то надо менять, конечно, налоговую систему.

  • Сергей Жвачкин

    Сергей Жвачкин губернатор Томской области

    Если в кармане только 100 рублей, независимо от того, будет у тебя десять карманов или один, все равно останется лишь 100 рублей. Надо делать так, чтобы было больше денег. Сегодня не то время, когда стоит заниматься перераспределением регионов.

  • Григорий Саришвили

    Григорий Саришвили заместитель председателя правительства Республики Коми – постоянный представитель Республики Коми при президенте РФ

    Такие вопросы должны решаться на уровне президента Российской Федерации, причем после того, как пройдут выборы. Сама идея с точки зрения управления (если говорить о том, что я в какой-то мере управленец) кажется мне вполне правильной. Это, с одной стороны, повысит мобильность управления, с другой стороны, позволит сократить значительное число управленческих кадров, которые можно использовать в других направлениях. Но с точки зрения внутренней политики я не готов оценивать. А Республика Коми могла бы объединиться с кем угодно, даже с Крымом.

  • Олег Кувшинников

    Олег Кувшинников губернатор Вологодской области

    Эта идея на сегодняшний день неактуальна. Сформированная структура государственного устройства России отвечает и населению, и управляемости территорий. Любое объединение — это потеря управляемости. Территория Вологодской области составляет 144 тыс. квадратных километров — это практически две Франции. Если мы соединимся с Архангельской областью, это будет самый крупный регион, по своим размерам равноценный таким крупным странам, как Австралия. Но зачем это делать?

  • Анатолий Артамонов

    Анатолий Артамонов губернатор Калужской области

    На этот вопрос хорошо высказался президент. Он сказал, что эти эксперименты в свое время проводились и ничего хорошего они не дали. И я с Владимиром Владимировичем абсолютно согласен.

Тимур Рахматуллин, Рустем Шакиров
ОбществоВластьБизнесКейс
комментарии 116

комментарии

  • Анонимно 22 янв
    Башкиры, для меня татарина, самый близкий народ на земле. Они - братья!
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    Анонимно 22 янв
    И для меня. И хочу почаще ездить к башкирам. Они гостеприимные. И уральская природа хороша, и санатории отличные, и еда вкусная.
    Наверное, административно объединяться не стоит. Но следует усилить транспортное сообщение, хотя построить прямую железную дорогу, соединяющую обе столицы, укрепить экономические, культурные, политические связи, развивать взаимный туризм. Башкирам - показывать
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Нужно обьединить Татарстан с Башкортостаном, Челябинской областью, Оренбургом и Оренбургской областью!
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    особенно надо объединить оренбург с оренбургской областью. а то они раздельно существуют уже сколько лет, а воссоединиться не могут.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Это точно. Вот только если и Башкирии будет выход к внешней границе, кто тогда даст гарантию что они не выйдут из состава РФ.
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Объединение братских тюркских народов и их близких друзей-народов этой Земли не за горами, хотите или не хотите вы этого! Идель-Урал-Сибрь-Балхаш!Амин!
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    одни уже пытались что такое в Сирии и и Ираке сделать
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    А также россии и 16 "братских" республик
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Вот это состав экспертов! Молодцы!
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Жаль, что Собянина нет в списке опрошенных
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    И Минниханова не хватает
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    Анонимно 22 янв
    Собянина на этом форуме не было. А насчет татарстанского президента - вопрос к его свите в лице прессека
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Что-то у Кувшинникова с геометрией или географией плоховато. Насчет объединения областей-это очередной звоночек для чиновников-что мол на ковчеге для чиновников мест меньше будет. Ну а Башкортостан можно соединить с Египтом, вроде бы один из местных историков писал что башкиры помогали египтянам пирамиды строить. Ну а Татарстан с китаем, татары же помогали китайцам строить ихнию стену.....
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    ахаха))))
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Как человек с Фамилией Саришвили стал представлять Коми? И почему он хочет объединиться с Крымом?
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    грузины - фино-угорский народ, который произошел от коми-зырян. разве не знаете? и они родственники коренным жителям крыма.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Да шо вы говорите?
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Ну, ну воообще-то, коренной народ коми, это коми, а остальные там пришлые, и даже те, у кого фамилии на -ов оканчиваются
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Tatarlar Alga!!!
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Татарам надо объединятся с братским башкирским народом
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Только братскому башкирскому народа такое объединение (или присоединение) не особо-то и нужно.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Вот у башкир и надо спросить нужно им или нет, а не у самозванных "братьев"
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    точно сказано! Башкиры наши братья! Ближе башкир у нас нет никого.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    казахи нам такие же братья, как и башкиры.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Как вы думаете, Татарстан захотел бы на правах младшего брата войти в состав Башкирии? И столицей объединенной республики сделать Уфу? По территории и численности Башкирия превосходит Татарстан. Казалось бы... Нет? Тогда и за жителей Башкирии (и особенно башкир) не решайте. Им тоже такая перспектива не особо-то нравится.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Вы когда пишите, указывайте сразу национальность, а то может оказаться это вы как раз за башкир решаете, а башкиры может и за обьединение
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Вы тоже укажите свою национальность, прежде чем указывать, что делать другим народам.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Так вот, у меня мать наполовину башкирка из Янаула, отец 100% татарин и никогда у нас с башкирами никаких разногласий не было. Точнее, разногласия были раздуты искуственно самозванным "старшим братом", с целью нас разобщить
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    В свою очередь отвечу и насчет своей национальности. У меня тоже не все "чисто": отец башкир (из Миякинского района РБ), мать татарка (Агрыз). Оба еще в молодости в советские времена поселились в Казани. Много родственников-башкир живет в Башкирии (в Уфе, Стерлитамаке, Сибае и Мелеузе). И настроения эти слышу от них. Они не отрицают братских уз с татарами, но понимают, что в отношении более многочисленных татар они окажутся "младшим братом".
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Только отец из Твери, а мать из Воронежа. А так, почти поверил
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Ваш отец из Твери? А почему тогда здесь пишете?
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Не мой, а твой
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Вы определяете национальное происхождение других людей? Причем по анонимным комментам? Вы многое на себя берете.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Объединение?! В разных государствах живёте? Экономическое? Договоры нужно заключать ! И управление , кроме центра имеется полномочный представитель президента Российской Федерации в федеральном округе, всё "схвачено", чего ещё придумывать, работать надо!
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    12:24 согласен разногласия раздуты врагами татар и башкир
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Вы сравнили палец с ............. : татар только в России фактически 25 - 30 мл. человек, а башкир во всем мире 1, 5 - 2,0 мл. человек будет. И что? Кто старший брат и где столица?
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    100% верно!
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    где это татар 30 млн человек? тараканы в твоей голове аплодируют стоя
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Да это не татарин писал. Нас хотят посорить с башкирами
    Ответить
    Анонимно 23 янв
    какие 30 млн человек --ооообижеешььь больше будет наверное если хорошенько посчитать.
    Ответить
    Анонимно 23 янв
    ну если вы китайцев назовете татарами, так вас вообще 1,5 млрд будет. но это же смешно
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Пусть Кремль в паспортах граждан вернет графу национальности, тогда и увидите 30 миллионов татар проживающих на своих землях!
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Внесу свои пять копеек в споры. Когда Сталиным и Вахитовым рассматривался проект Татаро-Башкирской республики, предполагалось, что столица будет именно в Уфе. Выводы делайте сами.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Неверно, в Казани планировалось.
    В Казани тогда населения было около 200 тысяч, это был один из крупнейших городов РСФСР, а в Уфе населения было 40-50 тысяч.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    потому что провакатор!!!
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    У губернатора Кувшинникова плохо одновременно и с географией, и с арифметикой. На территории Франции поместится почти четыре Вологодских области , а не наоборот. Но зато лично предан! «Слуга царю, отец солдатам!».
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    у него свой глобус украины
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Объедините, нас, пожалуйста, с Канадой или Швецией. Мы, татары, очень просим.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    хотя бы с швейцарией. дополнительным кантоном войдем.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Сначала всех вас объединят с Колымой и туда переселят за сепаратизм.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Деды стучали, отцы стучали и дети будут
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Ага, нужны вы больно Швеции...
    Ответить
    Анонимно 27 янв
    Как будто мы россии нужны
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Наверное, административно объединяться не стоит Татарстану с Башкортостаном. Но следует усилить транспортное сообщение, хотя бы построить прямую железную дорогу, соединяющую обе столицы, пустить дополнительные воздушные рейсы, укрепить экономические, культурные, политические связи, развивать взаимный туризм. Башкирам - показывать Казань, Булгар, Камское устье, Свияжск. Татар возить в башкирские санатории, организовывать туры в Уральские горы, пещеру Шульган-Таш, сплавы по Инзеру, Белой, Симу и кормить башкирскими вкусностями. И можно делать совместные фестивали, образовательные проекты. Много можно вместе сделать.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    "следует усилить транспортное сообщение, хотя бы построить прямую железную дорогу"

    дельно! но московиты против, открытым текстом говорят. удивлен, что воообще не воткнули между нами какую-нибудь облААААсть, недоработка чекистов.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Оренбургскую воткнули, чтоб башкир и татар отделить от казахов.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    ВЕРНО!
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Татары и башкиры- самые близкие, братские коренные народы, которые всегда жили в мире друг с другом. Все мнимые разногласия раздуваются внешними силами, пришлыми искуственно с целью разобщить и держать в покорности
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    не надо никого объединять. башкиры опасаются татар, примерно как украинцы русских. мы, татары, только еще больше испортим отношения с башкирами разговорами об объединении. и от шовинизма нужно избавляться не только русским по отношению к нерусским, но и татарам по отношению к башкирам. увы, он есть.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Только ты не татарин и не башкир
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    татарин я. ты пойми, если Хамитов пишет в статьях, что башкиры выдуманы, то такая позиция властей РТ не может не испортить отношения с башкирами. Это действительно похоже на отношения русских и украинцев.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Документы покажи сначала, тогда посмотрим кто ты есть такой по национальности
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    А я коренной житель Тель-Авива))))
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Территория современного Башкортостана до 1552 года была поделена между тремя государствами: Казанским Ханством-северная часть (по реке Ак Идель), Сибирским ханством-восточная (горная Башкирия), Ногайской Ордой (южная часть Башкортостана).
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    и что? теперь нет этих ханств. зато есть республики и области
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Так правоприемница этих ханств как раз Татарстан.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Да? И каким боком? Скорее, Крым. Или хотя бы Москва (по всем правилам, ярлыкам). Или Челябинск (чисто географически). Но Татарстан-то откуда взялся? такого территориального образования до большевиков не было.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Было Казанское ханство с уездным городом Москва, откуда цари в Казань на поклон ездили
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    когда-то казань была периферией орды. потом отдельный период побыла самостоятельным ханством. а потом стала окраиной московии. вот и вся история. никакого татарстана не было.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Татарстану больше лет, чем Российской Федерации, созданной только в 1991-м
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Татарстан создан в 1920 году большевиками. Даже Башкирия была создана раньше - в 1917-м, и подтверждена в 1919 большевиками.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Какое самомнение!
    Ответить
    Анонимно 23 янв
    Это исторические факты, подтвержденные документально. А не фольклористика от бабушек.
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Опрос «Реального времени» губернаторов и экспертов: как вы оцениваете идею укрупнения регионов?
    ------------------------------------------------
    Витиеватый какой-то вопросик. Задали бы просто.

    Согласны ли вы отдать свою кормушку, чтобы Россия стала нормальной федерацией и у неё без всякой резни началось светлое будущее без растаскивания на нац анклавы?
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    как думаете, что бы они ответили? и стали бы отвечать? вполне корректно и четко сформулировали журналисты вопрос
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Об укрупнении нац регионов и речи никогда не было.
    Об чём и зачем тогда этот вопрос?

    Всё грядущее укрупнение - сделать из России нормальную федерацию, ибо при конфедеративных отклонениях у страны будущего нормального нет и не будет.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    "нормальную федерацию"

    келейный, и здесь ты? на реалиях ты воздух портил, теперь здесь решил.
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Какая "нормальная федерация", в вашем понимании? Это семь огромных регионов, руководители которых, Москве в рот смотреть будут?
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Федерация она или есть, или её нет.
    Федерация, как и таблица умножения, от понимания не зависит.

    Сами найдите в Инете: что в мире называют федерацией?
    Заодно, почитайте: как живут и чем кончают конфедерации.

    Затем сопоставьте всё с Россией с учётом её процентного нац состава и размера.
    Сделайте вывод: чего светит стране, и кто где окажется, когда вся гарь осядет?
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Вон, Коми с Крымом хотят объединиться. Давайте Татарстан с Калининградской областью объединим. Будем в центре Европы!
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Во первых, татары (те, которые от поволжских булгар) и башкиры - это совершенно разные народы, а их тюркоязычие не повод для идентификации.
    Во вторых - при безобразной транспортной схеме Поволжья объединение Башкортостана и Татарстана есть полный абсурд, с точки зрения эффективности коммуникаций.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    По нац признакам никто ничего сливать не будет.
    Это ж в перспективе, внатуре, резня светит. Оно кому надА?

    При нормальной федерации, у страны деление будет на укрупнённые регионы, но без всяких нац особенностей, а зато с децентрализованной властью.

    Так живут все мировые нормальные федерации соизмеримые с Россией.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    келейный, ужО было у тебя такое деление до 1917 года, не помогло.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    так и существующее не помогает
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Да вообще ничего не помогает и поможет. Только развод по цивилизованному
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Проще всё перерисовать, чем столько возиться.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Проще разойтись
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Те, кто от поволжских булгар - это нынешние чуваши. А современные татары - это тюркизированные угро-финны. Так что с марийцами и удмуртами татарам правильней объединяться.
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    В семидесятых годах ходила анекдотическая байка об объединении Татарии, Чувашии и Марийской АССР. Даже название придумали - ТатЧуМара.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Хороший анекдот)
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    При всех ваших татаро Башкирских противоречиях Башкиры отатарились у них язык стал Татарским
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Не говорите то, чего не знаете. Башкиры как раз и сохранили тюркские формы языка. Татарская фонетика во многом заимствована у марийцев и удмуртов.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Это пишет очередной из какой-нибудь там Твери, который ни башкирской, ни татарский язык в жизни не слышал
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Вы кроме Твери еще какие-нибудь "русские" города знаете? Или больше нечем возразить? Ну погуглите хотя бы ради приличия.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    сейчас погуглим - найдём. во! нашел: форт Росс)
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    провокаторы вбивают клин между нашими татаро-башкирским народами.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Да, он там мотал срок - сидел.
    Поэтому все русские города для него теперь - Тверь.)))
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    возможно пишет из Тель-Авива.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    А мне вообще вообще ваши русские города знать не нужно
    Ответить
    Анонимно 23 янв
    не из России пишите? и Казань не знаете? ужас
    Ответить
    Анонимно 27 янв
    Нет, не из россии, а из Татарстана
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Идель-Урал! Йэшеем Башкортостанда, Татарстанды да яратам. Бэз бир халык туганнар
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Бик якшы кардаш башкырт.
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Татарстану надо своим умом жить,с Башкирией жить в дружественных отношениях ,но не более.
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Идель - Уралу быть!
    Ответить
    Анонимно 23 янв
    надеюсь, вы не про легион говорите
    Ответить
    Анонимно 23 янв
    про него. возглас из Германии;)
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Объединяться не нужно ни по каким признакам, разделение по областям произошло естественно и без особых возражений.Единая страна , одни налоги для всех и заключение взаимовыгодных экономических договоров и их соблюдение!
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вами рассуждения совпадают с планами шайтана - в большом государстве мутить можно долго и нудно!
    Ответить
  • Анонимно 30 янв
    Губернаторы Ульяновской, Томской и Вологодской ответили более-менее адекватно, остальные - готовы и со скалы сброситься, если Путин прикажет. И ни один не обмолвился, что эти вопросы должны решаться избирателями, людьми, проживающими в этих регионах.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    В первую очередь татары и башкиры из 23 братских тюркских нардов. В ближайшее время с позволения Всевышнего Аллаха, тюркские народы будут править миром. Америка - Европа, остальной мир, русские и другие народы учите татарский - тюркский язык. Русскому народу не в первой столетиями на нем разговаривать, легко дастся язык. Будет именно так!
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    разве губеров народ интересует?
    Ответить
  • Анонимно 02 февр
    Оренбург исторически Башкирская территория, если еще объединиться с Татарстаном и Челябинской областью, то зачем нам Россия? У нас есть свой президент! Я за такой союз, нас не победить
    Ответить
  • Анонимно 03 февр
    Идель-Урал-Балхаш = Тюркистан - именно так.
    Ответить
  • Анонимно 03 февр
    Я согласен Башкортостан и Челябинск это нормально было бы,всетаки наши земли УРАЛ!
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  • Анонимно 07 февр
    Все они не правильно перефразировали Президента! Он говорил, что лишь не будет навязывать автономиям воссоединения, и что в целом укрупнение целесообразно и выгодно, и что именно деление по нациям привело к распаду СССР.
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