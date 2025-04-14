В Альметьевске представили новую начальницу ЗАГСа — ее предшественнице дали условный срок

На должность начальника Управления ЗАГС исполнительного комитета Альметьевского района назначили Ильсию Зубеирову. Ее на общегородском совещании представила руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова.

— 9 апреля по результатам открытого конкурса на должность начальника Управления ЗАГС исполнительного комитета Альметьевского муниципального района назначена Зубеирова Ильсия Минияровна, — следует из публикации в телеграм-канале администрации Альметьевского района.

Общий стаж работы Зубеировой составляет 30 лет. С 2016 по 2022 год она руководила Маметьевским сельским поселением Альметьевского района, а затем, в 2022 году, перешла на должность инженера-заведующего ТОС 10.

Напомним, в июне 2024 года следственный отдел СКР по Альметьевску возбудил уголовное дело в отношении экс-начальницы Управления ЗАГСа Гузель Амировой. В феврале 2025 года суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и назначил ей наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Елизавета Пуншева