Скандалы недели: обвал Уолл-стрит, Здунов в Дагестане и союз Наиля Маганова с Сечиным

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

На уходящей неделе республику шокировала новость о загадочной смерти замминистра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой. На этом фоне уже начали появляться сообщения о возможной отставке действующего главы Минздрава Аделя Вафина, которые, впрочем, до сих пор не подтвердились. Тем временем в других министерствах уже произошли серьезные перестановки: Артем Здунов покинул Минэкономики и возглавил правительство Дагестана, также были назначены новые главы министерств экологии и лесного хозяйства РТ. США столкнулись с очередным «черным понедельником», биткоин рухнул до 6 тыс. долларов, а Илон Маск рассорил россиян пуском своей ракеты к Марсу. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Кто победил в битве со снегом?

В понедельник Казань оказалась в снежном плену: за сутки в столице Татарстана выпала месячная норма осадков. Несмотря на то, что штормовое предупреждение было объявлено еще накануне и дорожные службы всю ночь убирали снег с крупных магистралей, многим автовладельцам так и не удалось воспользоваться расчищенными дорогами — их автомобили попросту оказались заблокированными во дворах. Пешеходам также хорошенько досталось: преодолев нелегкий путь до остановки, многие сталкивались с отсутствием или перегруженностью общественного транспорта — часть автобусов не смогла выехать из АТП, трамваи не ходили вообще.

Из-за стихии было отменено множество рейсов, не работали переправы, приостановили междугороднее сообщение, ну и, конечно, не обошлось без адских пробок. В Казани из-за разбушевавшейся метели сдуло остановку, однако обошлось без жертв, чего, к сожалению, не скажешь о районах РТ: в понедельник на окраине села Данауровка Чистопольского района в результате схода снега погиб 15-летний подросток.

К концу рабочей недели ситуация более-менее выровнялась, однако многие дворы до сих пор завалены снегом, убрать который не представляется возможным, так как под ним покоятся автомобили, брошенные своими хозяевами еще в понедельник. А пешеходы все так же занимаются «физкультурой», пытаясь добраться от точки А до точки Б.

Пешеходам также хорошенько досталось. Фото Максима Платонова

Таинственная смерть Елены Шишмаревой

В четверг, 8 февраля, стало известно о том, что заместитель министра здравоохранения РТ Елена Шишмарева, которая 3 февраля была помещена под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве и превышении полномочий, была найдена мертвой в своем доме. Причиной смерти стали ножевые ранения в области шеи, утверждает один из очевидцев в разговоре с «Реальным временем». Выезжавшие на место специалисты предположили по характерным признакам, что смертельные порезы женщина нанесла сама. Впрочем, окончательные выводы — за экспертами. Никакой предсмертной записки на месте происшествия найдено не было.

Артем Здунов отправился в Дагестан

В среду, 7 февраля, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства северокавказской республики. Неофициальная информация о том, что после последних чисток среди элит Дагестана правительство республики возглавит именно Здунов, появилась за день до его назначения.

Отметим, что разговоры о переезде Здунова в Дагестан активно ходили еще с конца прошлого года, когда министр отправился в кавказскую республику во главе татарстанской делегации. Однако сам Здунов эту информацию эмоционально опровергал. В беседе с корреспондентом «Реального времени», которая состоялась 18 декабря, он заявил: «Что, совсем заняться нечем журналистам, что ли? Ну давайте рассмотрим, что я в космос улетаю!».

О реакции дагестанцев на назначение Артема Здунова в интервью «Реальному времени» рассказал шеф-редактор издания «КавПолит» Беслан Успанов: «Народ фактически мыслит следующим образом: «Лишь бы нам было хорошо, мы готовы принять любого. Хуже уже не будет». Первая реакция примерно такая».

Ведомство Артема Здунова, уехавшего в Дагестан, возглавил экс-министр экологии республики Фарид Абдулганиев. Фото prav.tatarstan.ru



Кадровая рокировка в Кабмине РТ

В четверг, 8 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов назначил своим указом новых министров экономики, экологии и лесного хозяйства РТ. Ведомство Артема Здунова, уехавшего в Дагестан, возглавил экс-министр экологии республики Фарид Абдулганиев. Эксперты полагают, что у него есть шансы проявить себя и в качестве министра экономики, хотя и признают, что «пока это не Здунов».

Кресло Абдулганиева, в свою очередь, досталось экс-главе Дрожжановского района Александру Шадрикову. «Шадриков — очень творческий парень. Он дал серьезный импульс развитию Дрожжановского района, особенно в части поддержки предпринимательства», — охарактеризовал его председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Третье назначение сюрпризом не стало. Как уже писало «Реальное время», Министерство лесного хозяйства возглавил бывший глава Нурлата Равиль Кузюров. Алексей Песошин назвал его хорошим организатором и эффективным руководителем.

Наиль Маганов вошел в союз с Игорем Сечиным



На уходящей неделе федеральные СМИ сообщили о коллективном обращении крупнейших российских нефтяных компаний (среди них оказалась и татарстанская «Татнефть») к российскому премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не давать ход очередной инициативе Минпромторга — речь о введении нового утилизационного сбора за продукцию нефтегазового машиностроения.

О проработке соответствующего закона в Минпромторге РФ стало известно еще в ноябре 2017 года. Свою инициативу министерство объяснило заботой о благополучии «следующих поколений». При этом до сих пор не вполне ясно, кто и на каких условиях, по мнению министерства, должен платить этот самый сбор. С одной стороны, Минпромторг говорит, что эта обязанность ляжет на всех без исключения производителей тяжелого и энергетического машиностроения; с другой стороны, он указывает, что сбор должен быть «точечным» — чтобы не пострадали нефтегазовые компании как потребители такой техники.

Сейчас уплата НДПИ и экспортных пошлин в совокупности может достигать половины от выручки нефтяников. Фото oilcapital.ru



Эксперты, которых опросило «Реальное время», выступили на стороне нефтяников, не особо горящих желанием платить сбор. К примеру, заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает очевидными риски от введения сбора — он существенно повысит стоимость оборудования. Также, по словам спикера, налоги на нефтяную отрасль и без того существенные: сейчас уплата НДПИ и экспортных пошлин в совокупности может достигать половины от выручки нефтяников. Подробнее с мнением экспертов вы можете ознакомиться здесь.

«Черный понедельник», обвал биткоина и вопросы к Титову

Фондовый рынок США в понедельник пережил худший день за последние несколько лет. Основные фондовые индексы рухнули сразу на несколько процентов: S&P 500 потерял 4,1%, Dow Jones — 4,6%, это рекордное падение с 2011 года; индекс Nasdaq также просел — на 3,8%. Инвесторы теряли десятки миллиардов долларов за одну торговую сессию. Тем не менее эксперты советуют не торопиться с выводами о кризисе: судя по всему, перегретый американский рынок вступил в короткую фазу коррекции.

А во вторник курс самой известной криптовалюты в мире — биткоина — упал ниже 6000 долларов США, продолжив крутое снижение, в результате которого почти за два месяца он потерял свыше 200 млрд долларов своей рыночной стоимости. По данным сайта CoinDesk, курс этой цифровой валюты достиг минимума — 5995,58 доллара, то есть оказался на 70% ниже установленного в декабре максимума в районе 20 000 долларов. После рекордного падения наметился постепенный рост, и к вечеру пятницы курс биткоина добрался до отметки 8,1 тыс. долларов.

Тем временем в смежной сфере развивается нешуточный скандал. На днях бизнес-омбудсмен Борис Титов представил список из 16 бизнесменов, которые скрываются за границей и якобы выразили готовность вернуться в Россию, если их проблемы с властями будут улажены. Однако один из них — Алексей Шматко, покинувший РФ в 2011 году, — заявил «Реальному времени», что его возвращение под большим вопросом. По его словам, на недавней встрече предпринимателей с Титовым в Лондоне обсуждалась лишь помощь в прекращении уголовных дел, однако о «репатриации денег и немедленном переезде» речи не шло. Позиция бизнесмена подробно представлена здесь.

Одной из самых обсуждаемых тем во всем мире на этой неделе стал запуск американской частной компанией SpaceХ ракеты-носителя Falcon Heavy с площадки в штате Флорида. Фото facebook.com/SpaceX



Баталии вокруг запуска ракеты к Марсу

Одной из самых обсуждаемых тем во всем мире на этой неделе стал запуск американской частной компанией SpaceХ ракеты-носителя Falcon Heavy с площадки в штате Флорида. Единственной полезной нагрузкой ракеты стал личный электромобиль главы компании Илона Маска — вишневый Tesla Roadster с водителем-манекеном, одетым в скафандр производства той же компании SpaceX.

За процессом в режиме онлайн следили несколько миллионов человек по всему миру, а в соцсетях развернулись нешуточные баталии: одни пользователи называли Маска супергероем и восхищались произошедшим, а другие упорно доказывали, что в запуске не было ничего экстраординарного.

Естественно, в Сети нашлись те, кто иронично сравнивал достижения Роскосмоса с успехами частной американской компании. По другую сторону баррикад пользователи, стоя плечом к плечу с государственными телеканалами, активно защищали отечественных инженеров и разработчиков. Нашлись и те, кто уверял: не было никакого запуска — все это снято в павильоне.

Строительство конкурента казанской «Меги»

В Казани на улице Павлюхинаначалось строительство Центра семейного отдыха площадью 137 тыс. кв. м. Если застройщик UD Group (близкий к «Унистрою») сдаст свой объект раньше «Авиатики», то это будет самый крупный в городе торговый центр, размерами превышающий «Мегу». Сообщается, что будущий ТЦ будет пятиэтажным: два нижних этажа займет парковка, три верхних — торговые помещения. Паркинг рассчитан на 1500 машино-мест. Количество магазинов — более 150. Основной акцент — на развлекательную зону, под нее отведут небывалые для казанских ТЦ масштабы — более 30% от арендопригодной площади.

Если застройщик UD Group (близкий к «Унистрою») сдаст свой объект раньше «Авиатики», то это будет самый крупный в городе торговый центр, размерами превышающий «Мегу»



Реализацию проекта на Павлюхина оценивают в 6,5 млрд рублей. Строить мегамолл UD Group планирует в основном на заемные средства. В ВТБ он оформил кредит на 4,568 млрд сроком на 10 лет. Генеральный директор агентства недвижимости «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров считает, что у проекта хорошие перспективы, особенно если учесть то, что в Вахитовском районе Казани нет «какого-то концептуального ТЦ». Основными конкурентами нового торгового центра директор казанского отделения Агентства регионального развития Диана Нургалиева считает «Мегу» и «Южный», а также ряд других ТЦ.

Инцидент в Цхинвале

Серьезный скандал разворачивается в сфере строительства: в Цхинвале произошло покушение на татарстанского застройщика, который строит здание местного драмтеатра. Главу фирмы «ФСК «Эверест» Руслана Файтыхова попытались похитить: «Трое неизвестных в понедельник вечером напали на Файтыхова, пытаясь затащить его в машину марки «ВАЗ 2121 Нива» темного цвета с неустановленными регистрационными знаками с целью похищения», — сообщили СМИ в генеральной прокуратуре Южной Осетии. Татарстанец получил удары по голове и телу, но оказал сопротивление и в конечном итоге вырвался из рук нападавших и сбежал.

Как сообщил «Реальному времени» министр строительства, архитектуры и ЖКХ Южной Осетии Эдуард Дзагоев, в 2014 году у приглашенной компании было 17 объектов: «Эти объекты завершены, где-то вопросы были, где-то не было. На сегодня остался только один объект — это здание Госдрамтеатра». «Эверест» торжественно заложил драмтеатр в 2014-м и обязался сдать его к концу 2015 года. Но строители выбились из графика и перенесли сроки сдачи объекта сначала на лето 2016 года, затем на конец ноября 2017 года. Однако и на данный момент здание еще не сдано. Нынешний глава компании Руслан Файтыхов объяснял срыв стройки довольно сложной конструкцией здания театра и корректировками проекта.

Заметим, что на данный момент совершенно не ясно, стоит ли вообще связывать факт затянувшегося строительства с нападением. Тем временем сотрудники правоохранительных органов уже задержали двух подозреваемых — граждан Южной Осетии. В ходе обыска полиция нашла у них автоматы с патронами и средства радиосвязи. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».





В год заселения там обрушилась подземная парковка. Фото Максима Платонова

Соципотечники и их «парковочный вопрос»

На уходящей неделе в нашу редакцию обратились жители четырех соципотечных домов №10, 12, 14 и 16 на проспекте Универсиады Казани. Они заселились туда летом 2014 года, но до сих пор обивают пороги различных ведомств с просьбой закончить благоустройство комплекса. Дело в том, что в год заселения там обрушилась подземная парковка, и жильцы получили сразу несколько головных болей — нет мест для стоянки машин и детской площадки. Последняя, к слову, должна была располагаться на крыше обвалившегося строения. По прошествии трех с половиной лет руины паркинга, окруженные забором по центру двора, все так же на месте.

Жильцы не стали успокаиваться и решили помочь себе сами, потратив на обустройство двора порядка 40 тыс. рублей, однако когда же будет централизованное благоустройство, пока неизвестно. Спор по этому двору с 2015 года пытаются решить в Арбитражном суде Татарстана. Пока шли суды, жильцы снова решили проявить инициативу и хотели размежевать землю под парковкой для себя, но не тут-то было.

Со слов жителя одного из злополучных домов, этот участок Госжилфонд уже отмежевал под платную автостоянку. Жильцы по этому поводу обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь, ответила, что нарушений в действиях ГЖФ не усматривается, а в самом ГЖФ при президенте РТ пояснили, что земельный участок, о котором говорят жильцы, фонду не передан. Ознакомиться с этой историей подробнее вы можете здесь.

