Титов гарантировал возвращение беглых олигархов без их ведома

Проживающий в Лондоне предприниматель из «списка Титова» опроверг свое решение вернуться в Россию

Фото: Роман Хасаев

Бизнес-омбудсмен Борис Титов показал список из 16 бизнесменов, которые скрываются за границей и якобы выразили готовность вернуться в Россию, если их проблемы с властями будут улажены. Однако один из них заявил «Реальному времени», что его возвращение под большим вопросом. По его словам, на недавней встрече предпринимателей с Титовым в Лондоне обсуждалась лишь помощь в прекращении уголовных дел; о «репатриации денег и немедленном переезде» речь не идет.

16 репатриантов

3 февраля в центре российской культуры «Пушкинский дом» в Лондоне бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов 4 часа общался с предпринимателями, которые уехали из России из-за фактического или возможного уголовного преследования. По данным The Bell, Титов уговаривал их вернуться — он якобы может попытаться решить проблемы с властями; тем более что дела многих предпринимателей если не закрыты, то уже приостановлены.

На встрече были, в частности, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров и другие — всего около 40 человек. Некоторых бизнесменов идея Титова заинтересовала, после встречи они якобы говорили с омбудсменом индивидуально.

На следующий день Титов назвал Business FM фамилии трех предпринимателей, которые, сказал он, готовы вернуться в Россию — это Локтионов, а также основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов и бизнесмен из Перми Алексей Шматко. А уже в среду список потенциальных репатриантов расширился до 16 человек — их имена омбудсмен огласил на встрече с журналистами в Москве.

В список вошли: Шматко, Трефилов, Василий Дякун, Владимир Зюзин, Константин Дюльгеров, Алексей Бажанов, Евгений Рыжов, Павел Власюк, Александр Делис, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Сергей Капчук, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Леонид Кураев и Андрей Каковкин. Локтионова в списке нет. Один бизнесмен «пока не имеет полной информации и потому решили не включать», сказал Титов.

Георгий Трефилов некогда входил в топ-100 богатейших людей России. Фото trefilovnew.com



Некоторые из предпринимателей, перечисленных в списке, хорошо известны, другие — не очень. К примеру, Георгий Трефилов некогда входил в топ-100 богатейших людей России. На родине ему предъявлено обвинение в хищении 1,3 млрд рублей у Сбербанка и «Сургутнефтегазбанка» — эти деньги он якобы получил в кредит, введя банки в заблуждения относительно предметов залога и финансового положения компаний группы «Марта». В конце 2010 года Трефилов был объявлен в международный розыск, Россия безуспешно добивалась его экстрадиции.

Алексей Бажанов в 2009-2010 годах занимал пост замминистра сельского хозяйства. Его подозревают в хищении 1,1 млрд рублей у «Росагролизига».



Владимир Зюзин, бывший владелец нескольких фирм и экс-директор нефтесервисной компании «Норд-Ойл-Сервис», был задержан летом 2009 года по делу о неуплате налогов, а впоследствии оказался за границей.

Алексей Шматко уехал в 2011 году, Россия также объявила его в международный розыск. Он обвиняется в создании преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК РФ, в 2005—2008 годах предприниматель совершал махинации с налогами, в результате чего нанес бюджету ущерб в размере около 50 млн рублей. Добиться экстрадиции бизнесмена российским властям не удалось. Сам Шматко говорит, что его дело было сфабриковано ФСБ после того, как он раскрыл факты коррупции и попал в СИЗО, где подвергался пыткам.

Мухи и котлеты

Между тем со списком Титова пока все не вполне ясно. Шматко сказал «Реальному времени», что СМИ исказили историю о встрече омбудсмена с предпринимателями. По его словам, единственное, о чем говорилось на этой встрече — помощь в прекращении уголовных дел, «репатриация денег и немедленный переезд — такое не обсуждалось». Несколько бизнесменов, которые общались с Титовым, действительно уже сейчас хотят вернуться в Россию, но таковых меньшинство, рассказывает Шматко. Сам он тоже не гарантирует, что вернется в случае, если его перестанут преследовать.

Шматко сказал, что СМИ исказили историю о встрече омбудсмена с предпринимателями. Фото facebook.com/alshmatko

«Как говорил один знакомый персонаж — давайте отделим мух от котлет. Люди, которые обратились к Титову (давайте я буду говорить за себя), хотят одного: закрыть уголовное преследование. А дальше уже люди вольны поступать, как они хотят: хотят — приедут в Россию, не хотят — не приедут. У меня, например, в России умерла и похоронена мама, когда я был уже за границей. Мне, конечно же, хотелось бы попасть на могилу, минимум цветы положить. Там живет папа один, ему 70 лет, старик. Банально его обнять хотелось бы. С другой стороны, у всех жизнь уже здесь. Я живу вне России 7 лет, ребенок ходит здесь в школу, у нас родился второй ребенок, у которого даже нет российского гражданства», — рассказывает предприниматель.

Пресс-служба Титова на запрос пока не ответила.

Об этом же, но по-другому в Facebook написал Евгений Чичваркин (покинул Россию в январе 2009 года, в 2009—2011 годах находился в международном розыске, сейчас его дело закрыто). «Список попросившихся обратно никто не обсуждал. Никто не просился. Никто и на родину не звал. На встрече вечером тоже. [Я] заранее просил не включать меня ни в какие списки. Я вернусь на родину в гробу или когда в гробу будет Путин», — заявил он.

Всепрощение под вопросом

На прошлой неделе бизнес-омбудсмен говорил, что передал список с именами бизнесменов, пожелавших вернуться, президенту Владимиру Путину. Титов обещал, что будет просить о прекращении международного розыска в отношении тех предпринимателей, вина которых, по его мнению, не доказана. Их дела могут быть пересмотрены.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник сказал журналистам, что однозначно говорить об амнистии для людей из списка Титова нельзя, так как решение необходимо обсуждать с правоохранительными органами. «Лучшей гарантией неприкосновенности от уголовного преследования для скрывающихся в Лондоне российских бизнесменов являются законы России, а не Кремль», — добавил Песков.

«Список попросившихся обратно никто не обсуждал. Никто не просился. Никто и на родину не звал», — сказал Евгений Чичваркин. Фото facebook.com



Отметим, переговоры Титова о возвращении бизнесменов происходят на фоне попыток властей вернуть капиталы, выведенные из страны в предыдущие годы. В конце января в Госдуму был внесен законопроект об очередной амнистии капитала (предыдущая проводилась в 20152016 годах, однако за эти годы чистый отток капитала из России превысил $77 млрд). Согласно законопроекту, новая амнистия будет длиться с марта нынешнего года по конец февраля 2019-го. Самого по себе возвращения капитала амнистия не предполагает — бизнесу достаточно сообщить о выведенных деньгах.

Кроме этого, Кремль обсуждал выпуск «секретных» облигаций на $3 млрд (предполагалось, что информация о владельцах этих облигаций будет недоступна для иностранных государств). Это тоже задумывалось как инструмент возвращения денег российского бизнеса, однако эксперты отмечали, что облигации нужны властям скорее на случай введения запрета на покупку российских гособлигаций американскими инвесторами.