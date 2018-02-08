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«Подвиг Маска в том, что он превратил довольно рутинную процедуру в манифест нового мира»

07:00, 08.02.2018 10

Ольга Ускова о запуске Falcon Heavy Илона Маска

«Подвиг Маска в том, что он превратил довольно рутинную процедуру в манифест нового мира» Фото: facebook.com/SpaceX

Во вторник, 6 февраля, американская частная компания SpaceХ успешно произвела запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с площадки в штате Флорида. Единственной полезной нагрузкой стал личный электромобиль главы компании Илона Маска — красный Tesla Roadster с водителем-манекеном, одетым в скафандр производства той же компании SpaceX. За процессом в режиме онлайн следили несколько миллионов человек по всему миру, а в соцсетях развернулись нешуточные баталии: одни пользователи называли Маска супергероем и восхищались произошедшим, а другие упорно доказывали, что в запуске не было ничего экстраординарного. По просьбе «Реального времени» свой взгляд на пуск Falcon Heavy представила эксперт в области систем автономного вождения, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

«Специалисты говорят, что прорывных инноваций в запуске не было»

Специалисты говорят, что прорывных инноваций в запуске не было. Но без сомнения запуск очень удачный, и это здорово само по себе.

Основной подвиг Маска в том, что он превратил довольно рутинную процедуру в манифест нового мира. В ментальном смысле что-то похожее наблюдалось и во время полета Юрия Гагарина. Это колоссальный заряд для инноваторов со всей Земли, решение глобальных, общечеловеческих задач, которое имеет однозначно позитивную оценку. Маск продемонстрировал планку, на которую замахнулось американское общество.

Кроме того, на фоне этого события падение американских фондовых индексов, которое журналисты вполне могли бы сравнить с новыми кризисными явлениями, осталось практически незамеченным мировой общественностью. Их случайное совпадение показало, насколько ежедневное материальное является более мелким и несущественным на фоне глобальных общечеловеческих задач, таких, как путешествие на Марс, например.

«То, что мы переживаем сейчас — это болезнь локального застоя. Я думаю, мы справимся»

На мой взгляд, нация, которая умеет мечтать, выживет при любых раскладах. Грандиознейшая ошибка текущей российской политической команды в том, что, возглавив разоренную, голодную страну, они посчитали, что, если накормить и обеспечить стабильность, все само покатится дальше. Не покатилось, так как для движения нужна цель, нужна мечта. Это важнее жратвы.

Почему у нас нет мечты? Дело именно в организации процесса. В том, что получилось у Маска и том, что не пытаемся делать мы. У нас одна из лучших в мире школ искусственного интеллекта. Только что на одной из крупнейших выставок в мире в области робототехники и электроники CES наша компания произвела фурор своими решениями для беспилотных транспортных средств, гарантирующих безопасность в плохую погоду и на плохих дорогах. Нас назвали компанией года, компанией недели.

В России есть прорывные проекты. У нас есть чем зажечь сердца людей. Есть технологии, которыми восхищается весь мир. Ни сытость, ни кризисы здесь ни при чем. Нам не прививают такую мечту. Не ставят глобальной цели, какой, например, в прошлом веке была космонавтика, или ядерная физика. К чему стремились миллионы молодых людей в нашей стране, посвящали этому свои жизни. Для кого материальные стимулы не были важными.

Я помню, как в 2010 году, в самый разгар кризиса, ко мне в кабинет пришли два человека (сейчас они CEO и генеральный конструктор C-Pilot): «Мы хотим делать мозги для беспилотного авто! Нам нужны деньги и автопроизводитель!». Вы даже не представляете, как футуристично все это звучало тогда. В качестве подтверждения компетенции, они показали мне игрушечную машинку, которая моталась по нашим коридорам, обивая углы! Но что-то было в глазах, что-то было в воздухе.…

Кто-то заявляет, что последние 20 лет Россия топчется на месте в космонавтике. Я в это не верю. Возможно, регресс имеет место, но в организационном контуре, в неумении организовать процесс, в отсутствии проектного подхода, в безнаказанном воровстве, наконец. А то, что касается математических и инженерных умов, здесь у нас все нормально. Новое поколение 15—35 великолепно, растет поколение талантов, а то что мы переживаем сейчас — это болезнь локального застоя. Я думаю, мы справимся.

Ольга Ускова
Технологии
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 08 февр
    Сразу возникает вопрос, а сколько мадам Ускова заплатила за рекламу своей фирмы, это даже почти манифест какой-то. Для полноты ощущений не хватает рассказов о том, что американцы не были на луне. Но готова предложить свои дорогие, по-видимому, услуги Роскосмосу. Покажите для начала робота, который сальто делает, своего робота, конечно.
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    Анонимно 08 февр
    Вы бы лучше ознакомились с тем, что они делают. Люди реально пытаются двигать наши разработки в нашем болоте при сдохшем рынке и чинушах, которым лишь бы попилить чего. А вы только рекламу выискиваете. Смотрите глубже и мыслите позитивно!
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  • Анонимно 08 февр
    Давайте, россияне! развивайтесь... делайте Россию матушку передовой... А мы - политиканты палки тут наготовили... в колеса вашим инновационным идеям...
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  • Анонимно 08 февр
    Можно как угодно относиться к Америке, но то, что у них ЧАСТНАЯ компания занимается такими вещами - это конечно мощно.
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  • Анонимно 08 февр
    Двигателем прогресса во всех сферах была, есть и будет частная инициатива. Государство и его производные - слишком косные структуры, заточенные под что угодно, только не на создание нового. Что на своем частном примере Маск и продемонстрировал
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    Анонимно 08 февр
    и не только в этом дело. Мы на пороге, или уже свершилась новая тех революция. Частные компании создают продукты, которые в ближайшие 10 лет изменят жизнь. Ничего делать не надо - только НЕ МЕШАТЬ молодым компаниям. Вообще инновационным проектам надо отменить все налоги на срок 5 лет.
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  • Анонимно 08 февр
    Тесла превзошла все ожидания
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  • Анонимно 08 февр
    пора уже другие вселенные покорять, а не ерундой заниматься
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  • Анонимно 08 февр
    Да мы знаем историю, нам преподавали, что Джеймс Уатт проводил испытания и построил паровую машину на частной мануфактуре Болтона. Потом он получил ряд патентов и озолотился на этом, британские чинуши только ревностно следили за тем, чтобы отчисления шли патентообладателю в обязательном порядке. А как у нас?
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    Анонимно 08 февр
    а у нас ничего только на словах что то делает государство , а как доходит до дела то денег нет, то нужны быстренько налоги перечислить за еще не существующий проект
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