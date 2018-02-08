«Подвиг Маска в том, что он превратил довольно рутинную процедуру в манифест нового мира»

Ольга Ускова о запуске Falcon Heavy Илона Маска

Во вторник, 6 февраля, американская частная компания SpaceХ успешно произвела запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с площадки в штате Флорида. Единственной полезной нагрузкой стал личный электромобиль главы компании Илона Маска — красный Tesla Roadster с водителем-манекеном, одетым в скафандр производства той же компании SpaceX. За процессом в режиме онлайн следили несколько миллионов человек по всему миру, а в соцсетях развернулись нешуточные баталии: одни пользователи называли Маска супергероем и восхищались произошедшим, а другие упорно доказывали, что в запуске не было ничего экстраординарного. По просьбе «Реального времени» свой взгляд на пуск Falcon Heavy представила эксперт в области систем автономного вождения, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

«Специалисты говорят, что прорывных инноваций в запуске не было»



Специалисты говорят, что прорывных инноваций в запуске не было. Но без сомнения запуск очень удачный, и это здорово само по себе.

Основной подвиг Маска в том, что он превратил довольно рутинную процедуру в манифест нового мира. В ментальном смысле что-то похожее наблюдалось и во время полета Юрия Гагарина. Это колоссальный заряд для инноваторов со всей Земли, решение глобальных, общечеловеческих задач, которое имеет однозначно позитивную оценку. Маск продемонстрировал планку, на которую замахнулось американское общество.

Кроме того, на фоне этого события падение американских фондовых индексов, которое журналисты вполне могли бы сравнить с новыми кризисными явлениями, осталось практически незамеченным мировой общественностью. Их случайное совпадение показало, насколько ежедневное материальное является более мелким и несущественным на фоне глобальных общечеловеческих задач, таких, как путешествие на Марс, например.

Liftoff! The #SpaceX Falcon Heavy rocket has launched from Kennedy Space Center's historic Pad 39A at 3:45 PM Eastern. Footage shot from the NASA Press Site. pic.twitter.com/yt6s7G0g9b

— Robin Seemangal (@nova_road) 6 февраля 2018 г.

«То, что мы переживаем сейчас — это болезнь локального застоя. Я думаю, мы справимся»

На мой взгляд, нация, которая умеет мечтать, выживет при любых раскладах. Грандиознейшая ошибка текущей российской политической команды в том, что, возглавив разоренную, голодную страну, они посчитали, что, если накормить и обеспечить стабильность, все само покатится дальше. Не покатилось, так как для движения нужна цель, нужна мечта. Это важнее жратвы.

Почему у нас нет мечты? Дело именно в организации процесса. В том, что получилось у Маска и том, что не пытаемся делать мы. У нас одна из лучших в мире школ искусственного интеллекта. Только что на одной из крупнейших выставок в мире в области робототехники и электроники CES наша компания произвела фурор своими решениями для беспилотных транспортных средств, гарантирующих безопасность в плохую погоду и на плохих дорогах. Нас назвали компанией года, компанией недели.

В России есть прорывные проекты. У нас есть чем зажечь сердца людей. Есть технологии, которыми восхищается весь мир. Ни сытость, ни кризисы здесь ни при чем. Нам не прививают такую мечту. Не ставят глобальной цели, какой, например, в прошлом веке была космонавтика, или ядерная физика. К чему стремились миллионы молодых людей в нашей стране, посвящали этому свои жизни. Для кого материальные стимулы не были важными.

Я помню, как в 2010 году, в самый разгар кризиса, ко мне в кабинет пришли два человека (сейчас они CEO и генеральный конструктор C-Pilot): «Мы хотим делать мозги для беспилотного авто! Нам нужны деньги и автопроизводитель!». Вы даже не представляете, как футуристично все это звучало тогда. В качестве подтверждения компетенции, они показали мне игрушечную машинку, которая моталась по нашим коридорам, обивая углы! Но что-то было в глазах, что-то было в воздухе.…

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O

— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Кто-то заявляет, что последние 20 лет Россия топчется на месте в космонавтике. Я в это не верю. Возможно, регресс имеет место, но в организационном контуре, в неумении организовать процесс, в отсутствии проектного подхода, в безнаказанном воровстве, наконец. А то, что касается математических и инженерных умов, здесь у нас все нормально. Новое поколение 15—35 великолепно, растет поколение талантов, а то что мы переживаем сейчас — это болезнь локального застоя. Я думаю, мы справимся.