Как надежды Цхинвала «сорвались» с татарстанского «Эвереста»

Южная Осетия обвиняет строителей из Казани в срыве строек соцобъектов

В Цхинвале произошло покушение на татарстанского застройщика, который строит здание местного драмтеатра. Главу фирмы «ФСК «Эверест» Руслана Файтыхова попытались похитить, но ему удалось сбежать. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело. Между тем это не единственный эпизод в истории обострения отношений осетинской стороны со строителями из Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кавказский пленник

«ФСК «Эверест» — строительная компания с татарстанскими корнями, которая строит в Цхинвале здание Государственного театра. В Южной Осетии фирма оказалась в числе нерадивых подрядчиков из-за скандала со срывом графиков и обвинений в растрате. Конфликт продолжается несколько лет, а в эти дни получил развитие.

На главу компании Руслана Файтыхова совершили покушение, мужчину попытались похитить. «Трое неизвестных в понедельник вечером напали на Файтыхова, пытаясь затащить его в машину марки ВАЗ 2121 «Нива» темного цвета с неустановленными регистрационными знаками с целью похищения», — сообщили СМИ в Генеральной прокуратуре Южной Осетии.

Татарстанец получил удары по голове и телу, но оказал сопротивление и в конечном итоге вырвался из рук нападавших и сбежал. Похитители не стали преследовать главу «Эвереста» и скрылись с места преступления. Позже были задержаны двое подозреваемых — оба граждане Южной Осетии. В ходе обыска полиция нашла у них автоматы с патронами и средства радиосвязи.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». Обстоятельства преступления выясняются, — сообщили «Реальному времени» в МВД Южной Осетии.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», — сообщили в МВД Южной Осетии



Между тем это не первое нападение на татарстанских строителей в Цхинвале. В 2014-м было совершено нападение на сотрудника Минстроя РТ Рустема Газизова. Преступники силой затащили его в машину и ограбили. В 2015 году был взорван автомобиль одного из сотрудников фирмы «Эверест».

Как татарстанец Цхинвал подвел

Татарстанских строителей на работу в Южную Осетию пригласили в конце 2013 года. «ФСК «Эверест» стала генподрядчиком по восстановительным работам в Цхинвале, разрушенном в ходе военного конфликта с Грузией в 2008-м.

В общей сложности компании поручили ряд крупных объектов, среди которых здания Национального музея, Государственного театра, киноконцертного зала «Чермен» и другие. Почти все были объектами незавершенного строительства. Татарстанцы же сдали их почти за год.

— В 2014 году у них было 17 объектов. Эти объекты завершены, где-то вопросы были, где-то не было. На сегодня остался только один объект — это здание Госдрамтеатра, — сообщил «Реальному времени» министр строительства, архитектуры и ЖКХ Южной Осетии Эдуард Дзагоев.

Возведение театра, которое «Эверест» начал с нуля, затянулось на несколько лет. Сроки его сдачи постоянно сдвигались, к фирме то и дело возникали претензии по поводу качества и темпов работ со стороны властей Южной Осетии и ряда федеральных ведомств. Так, в 2016 году Комитетом госбезопасности республики против татарстанской стройфирмы было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

— В рамках данного уголовного дела назначены экспертизы. После того как мы получим результаты, будут приняты процессуальные решения, — сообщили нашему изданию в Генпрокуратуре Южной Осетии.

На сегодня у «Эвереста» остался только один объект — здание Госдрамтеатра, — сообщил Эдуард Дзагоев



Сколько татарстанцы заработали в Цхинвале?

По информации осетинской стороны, «Эверест» получил по контрактам в Южной Осетии порядка 2 миллиардов рублей. Из них 1,3 млрд ушли только на строительство театра.

Почему инвестпрограмму доверили татарстанским строителям, а не осетинским? Выбор пояснили успехами наших компаний, которые отличились при подготовке к Универсиаде, за короткое время сдав десятки спортивных сооружений и объектов инфраструктуры. «Эверест» торжественно заложил драмтеатр в 2014-м и обязался сдать его к концу 2015 года. Но строители выбились из графика и перенесли сроки сдачи объекта сначала на лето 2016 года, затем на конец ноября 2017 года. Однако и на данный момент здание еще не сдано.

У самой компании за этот период несколько раз сменилось руководство. Первым директором был Мударис Имаев, который через год работы уехал на родину, в Татарстан. Новое руководство «Эвереста» именно его винило в растрате и даже обратилось в прокуратуру республики, но там информации об этом сегодня не нашли.

Нынешний глава Руслан Файтыхов объяснял срыв стройки довольно сложной конструкцией здания театра и корректировками проекта. В комментариях южноосетинским СМИ он заявил, что в данный момент строители трудятся в основном над сценой, в целом же работы завершены на 96,6%.

Возведение театра, которое «Эверест» начал с нуля, затянулось на несколько лет



О компании «ФСК «Эверест» известно, что она образована из татарстанских строительных организаций и была зарегистрирована в Южной Осетии. Поэтому данных о ее собственниках в базах данных нет. Но по информации наших источников, в 2015 году в число учредителей фирмы вошло ГУП «Татлизинг». В юридическом отделе компании «Реальному времени» подтвердили, что «Татлизинг» на 50% является миноритарием «ФСК «Эверест». Однако гендиректор ГУП Нияз Ситдиков не ответил на вопросы нашего издания.