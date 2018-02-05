Кадровая перезагрузка: бывшему замглавы Минстроя доверят «строить» Нурлатский район?

Источники «Реального времени» — о страстях вокруг мест главного лесника Татарстана и главы Нурлата

Фото: Роман Хасаев (на фото Алмаз Ахметшин)

На 7 февраля в Нурлатском районе назначена сессия райсовета. Источники «Реального времени» предрекают, что на ней будет официально объявлено об уходе главы Равиля Кузюрова в связи с назначением на пост главного лесничего Татарстана. В преемники ему ранее наши инсайдеры прочили четырех кандидатов — главу Черемшана, главного инвестора района и двух заместителей министра строительства. Говорят, выбор Казанского кремля пал на уроженца Нурлата. Осталось дождаться среды…

VIP-лесник стал свидетелем в деле о министерской взятке



О возможном назначении главы Нурлата Равиля Кузюрова на пост министра лесного хозяйства РТ «Реальное время» сообщало почти две недели назад, 17 января. Поначалу наши источники уверяли: о кадровой перезагрузке официально объявят уже 18 января, однако этого не случилось. Говорят, в Казанском кремле решили еще раз оценить шансы кандидатов. Ведь изначально главным претендентом на место ушедшего в отставку Алмаса Назирова был его первый зам — 48-летний Эмир Бедертдинов.

Уроженец Чувашии Бедертдинов сделал карьеру в лесах Марий Эл — начинал в 1994-м мастером леса Таирского лесничества Кокшайского лесхоза, в 1999-м занял пост главного лесничего ГКУ «Кокшайское лесничество» и работал на нем девять лет. Затем — еще восемь руководителем ГКУ «Пригородное лесничество» Минлесхоза Марий Эл, откуда в ноябре 2016 года мигрировал в Татарстан, заняв должность первого заместителя Минлесхоза РТ.

Уже в 2017-м у Следкома появились вопросы к Бедертдинову в связи с незаконным отчуждением недвижимости в Йошкар-Оле, ранее вошедшей в уставный капитал ОАО «Марийскгражданпроект» в качестве госдоли. В получении взяток на 13 млн рублей за эту сделку обвинили бывшую главу госимущества Марий Эл Наталию Хайруллову, а в посредничестве — двух ее сыновей. Процесс над бывшим министром стартовал в Йошкар-Оле, причем недавно местные СМИ сообщили — в качестве свидетеля на процессе допросили Эмира Бедертдинова. Тот рассказал, что дружит с обвиняемой со времен университета, ее сыновей знает в течение пяти лет. Свидетель Бедертдинов рассказал, что министр Хайруллова обращалась к нему как частное лицо — просила помочь в продаже земельного участка. Он передал информацию своим приятелям, спустя какое-то время объявился желающий, и Бедертдинов организовал его встречу с сыном Хайрулловой.

Уроженец Чувашии Бедертдинов сделал карьеру в лесах Марий Эл. Фото Дмитрия Резнова



Поговаривают, что, кроме эха громкого марийского дела, кадровики Казанского кремля получили информацию от татарстанских силовиков о якобы недостаточно активной помощи VIP-лесника в расследованиях уголовных дел, связанных с отчуждением под застройку и хищением леса. В итоге, как уверяют источники «Реального времени», первым кандидатом на министерский пост вновь стал нурлатский глава Кузюров. Оставалось лишь найти ему достойного преемника.

Нефтяники и два замминистра

Первоначально основным кандидатом на должность главы Нурлатского района называли действующего черемшанского главу Фердината Давлетшина. Позже делали ставку на гендиректора УК «АгроИнвест» и депутата Госсовета РТ Раиса Сулейманова. В группу его компаний также входят ЗАО «Нурлатский сахар» и «Нурлатский элеватор», КФХ Сулейманова Ахтяма Исмагиловича Нурлатского района, ООО «Агрофирма «Южная» Нурлатского района и ООО «АксуАгро» Аксубаевского района.

Если исключить нефтяников, то именно Сулейманова можно назвать главным инвестором Нурлатского района. Влияния и власти у него хватает. Но есть ли желание отвечать за целый район? Комментировать эти вопросы ни Сулейманов, ни его подчиненные не стали. Позже, как утверждают источники «Реального времени», в гонке на пока еще занятый пост главы Нурлата появился новый фаворит — 48-летний заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Сайфутдинов. Правда, в Минстрое РТ сообщили, что не в курсе рассмотрения его кандидатуры на эту должность. Однако через некоторое время то же самое заговорили о бывшем заместителе министра в том же ведомстве Алмазе Ахметшине, кстати, уроженце Нурлата. Последние два года он руководил инженерным центром «Энергопрогресс».

Ахметшина сватали на пост главы Нурлата еще в середине 2000-х, уверяет наш источник. Но тогда назначение не состоялось. Тут уместно вспомнить, что в свое время на место мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева прочили тогда еще главу Бугульминского района Наиля Магдеева. Но до того, как он стал рулевым автограда, власть сменилась трижды.

Район доверят уроженцу Нурлата

И все-таки, по самой последней информации, должность главы муниципалитета достанется выходцу из Нурлатского района — Алмазу Ахметшину. Источники в Госсовете РТ сообщили, что о его назначении объявят уже послезавтра на отчетной сессии района. Официально его кандидатуру представит председатель татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

Накануне Равиль Кузюров собрал подчиненных и официально объявил, что уходит в министры. Фото nurlat.tatarstan.ru



По данным наших источников, накануне Равиль Кузюров собрал подчиненных и официально объявил, что уходит в министры. Уходящий глава также добавил, что его место займет Алмаз Ахметшин.



Мы связались с главным претендентом на роль управляющего Нурлатом, но Алмаз Салимович не стал ни подтверждать, ни опровергать свое назначение:

— Я пока не могу это комментировать. Пусть сначала пройдет отчетная сессия, официально определятся с кандидатурой, — ответил Алмаз Ахметшин на вопрос «Реального времени», правда ли, что его пригласили на должность главы Нурлата.

Алмаз Ахметшин известен как один из ключевых людей из команды нынешнего министра строительства РТ Ирека Файзуллина. С 2010-го по 2016 год работал заместителем министра в том же ведомстве. Фронт деятельности был довольно широк, на время его работы пришлось проведение двух крупных международных событий — Универсиады-2013 и Всемирного чемпионата по водным видам спорта. В республике развернулось масштабное строительство спортивных объектов, в котором Ахметшин принимал непосредственное участие. Кроме того, будучи замминистра, он курировал и жилищное направление. В апреле 2016 года он официально покинул Минстрой РТ. Передав свой пост Ильшату Гимаеву, сам возглавил инженерный центр «Энергопрогресс» — «дочку» Генерирующей компании, а сегодня «Татэнерго». В сентябре при помощи Раузила Хазиева Ахметшин обзавелся новым офисом для своей компании.

Не отпускать главу, пока не заплатит долги

В самом «Энергопрогрессе» негласно подтвердили скорый уход своего шефа. Коллектив тепло отзывается о нем — как о руководителе, который прежде всего ориентирован на работу с людьми:

— Главное, что его отличало, — это неравнодушие к жизни компании, реализуемым проектам и достигаемым результатам. Можно отметить его подход, который отличал его работу еще в министерстве, — это девиз «Для людей!» Может, и громко, но человечность, действительно, одно из его важных качеств. Какие бы вопросы не возникали в части внутренней жизни компании, всегда решал их справедливо — это первое. Второе — задачи, которые ставило руководство республики и «Татэнерго», были достигнуты. Доля инжиниринга, которую он развил, в выручке компании составляет 50% — говорят коллеги Ахметшина в «Энергопрогрессе».

В сентябре «Энергопрогресс» обзавелся новым офисом. Фото eprog.ru



В администрации Нурлатского района подтвердили, что в среду в районе подведут итоги года и обсудят ближайшие планы, правда, тему нового назначения главы избегают:

— Да, итоговая отчетная сессия пройдет 7 февраля, в 10 утра. Основной вопрос один — об итогах развития района в 2017 году и планах на 2018 год, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме районе.

— Будет ли на этой сессии объявлен новый глава района? — уточняем.

— Никаких комментариев по этому вопросу, не могу сказать, — поспешили завершить разговор в Нурлате.

Между тем нурлатские строители, которые жаловались на большие долги прежнего главы района, просят не отпускать его, пока не расплатится. Напомним, в прошлом году представители шести стройфирм написали открытое письмо президенту РТ с просьбой помочь им вернуть честно отработанные деньги.

— Нам до сих пор ничего не заплатили. Поэтому я снова хотел бы поднять этот вопрос. Хочу попросить на сессии района, чтобы не отпускали главу, пока не выплатит долги. Он ушел, а я попал в больницу с давлением, — рассказал нашему изданию собственник нурлатской компании «Городстрой» Салихзян Мулюков.

Строители оценивали долг района перед их компаниями в 60 млн рублей. Одной из компаний прежний глава заплатил. Но остальным по-прежнему должен 40 млн и никаких выплат не проводит. Кроме того, авторы письма утверждают, что им не дают работать: «Наш глава все подрядные работы отдал аксубаевцам, альметьевцам и другим. Хотя всю жизнь эти работы мы делали».

Ирина Плотникова, Василя Ширшова