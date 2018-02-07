Новости экономики

09:33 МСК
Новости раздела
Экономика

Обвал Уолл-стрит: грозит ли миру новый биржевой коллапс?

07:00, 07.02.2018 5

Эксперты «Реального времени» советуют не торопиться с выводами о системном кризисе на фондовом рынке

Обвал Уолл-стрит: грозит ли миру новый биржевой коллапс? Фото: e-cryptofinance.com

Фондовый рынок США в понедельник пережил худший день за последние несколько лет: основные биржевые индексы продемонстрировали рекордное падение с 2011 года, а инвесторы теряли десятки миллиардов долларов за одну торговую сессию. Ко вторнику пессимизм охватил азиатский и российский рынки. Однако эксперты советуют не торопиться с выводами о кризисе: судя по всему, перегретый американский рынок вступил в короткую фазу коррекции. Подробнее — в материале «Реального времени».

Уолл-стрит не в настроении

5 февраля 2018 года стало очередным «черным понедельником» для американских инвесторов и крупного бизнеса: в этот день торги закрылись с таким падением, какого рынок не видел уже несколько лет подряд. Основные фондовые индексы США рухнули сразу на несколько процентов: S&P 500 потерял 4,1%, Dow Jones — 4,6%, это рекордное падение с 2011 года; индекс Nasdaq также просел — на 3,8%. В ходе торгов во вторник рынок США тоже падал, но уже менее существенно.

Падение американских индексов началось еще в прошлую пятницу, однако обвал, который произошел в понедельник, по сообщениям мировых СМИ, съел весь накопленный с начала года прирост. Ко вторнику нервозность добралась до азиатских рынков: индекс Nikkei (Япония) упал на 4,7%, Hang Seng (Гонконг) — на 5,1%. Европейские индексы также падали несколько сессий подряд.

Индекс Московской биржи в понедельник-вторник находился в общем отрицательном тренде, но его пессимизм инвесторов затронул в гораздо меньшей степени: 5 февраля индекс снизился незначительно — на 0,2%, 6 февраля — на 1,7%.

Обвал американского рынка ударил по состоянию богатейших людей мира: по данным Bloomberg, в течение понедельника они потеряли свыше $114 млрд. Так, инвестор-миллиардер Уоррен Баффет лишился $5,1 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг — $3,6 млрд, основатель Amazon Джефф Безос — $3,3 млрд. Состояние Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые стояли у истоков Google, сократилось на $2,3 млрд.

Хронологически рекордное падение американских рынков совпало со вступлением в должность нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) — на днях Джанет Йеллен, которая руководила Федрезервом 4 года, попрощалась с сотрудниками, а 5 февраля присягу принял Джером Пауэлл.

Хронологически рекордное падение американских рынков совпало со вступлением в должность нового главы ФРС Джерома Пауэлла. Фото offshoreview.eu

Система перегрелась

Большинство экспертов отмечают, что никаких системных причин для кризиса на фондовом рынке нет — экономика США стабильно растет, Еврозона тоже не вызывает опасений. Судя по всему, последнее падение связано с некоторым перегревом — долгое время рынок рос большими темпами, теперь наступила фаза коррекции.

Многие эксперты также говорят о реакции инвесторов на ожидаемое повышение процентных ставок — прогнозируется, что ФРС на заседании 21 марта примет решение о повышении базовой ставки (сейчас она составляет 1,25—1,50%). В последний раз ставка повышалась в июне, на первом заседании в 2018 году было решено оставить ее неизменной.

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные о рынке труда США, из которых следовало, что безработица в стране находится на минимальных уровнях, тогда как зарплаты в годовом выражении выросли почти на 3% (рост зарплат также может влиять на базовую ставку ФРС и рентабельность компаний).

«Это ожидаемое происшествие»

«Мы не видим фундаментальных причин для дальнейшего падения рынка акций, так как макроэкономическая ситуация в США и в остальном мире находится в хорошей форме. Учитывая, что в последние недели на рынке наблюдался бурный рост, мы видим в нынешнем падении коррекцию — попытку рынка урегулировать столь бурный рост», — говорит Фелипе Де Ла Роса, портфельный управляющий General Invest по международным рынкам.

По его словам, в январе S&P 500 вошел в зону «перекупленности» по индексу RSI, последний же откат приблизил его к зоне «перепроданности». Небольшое продолжение коррекции возможно, но мы наблюдаем серьезную поддержку на уровнях 2534—2649 пунктов по S&P 500, добавляет он.

«В принципе, обвал на бирже — это ожидаемое происшествие: о том, что на рынке акций надувается пузырь, аналитики говорили почти год и предрекали неизбежное его схлопывание», — говорит Михаил Портной, директор Центра института США и Канады РАН и специалист по американской финансовой системе.

В свое время деньги, которые ФРС вбросила в экономику, в значительной степени миновали реальный сектор, осев именно на рынке акций. Сейчас, считает Портной, настало время перераспределения. Экономика США показывает хорошие темпы роста, безработица сократилась, а занятость и зарплаты — выросли, перечисляет он. Это можно рассматривать как сигнал, что у реального сектора хорошие перспективы, возможно, финансовые потоки направляются в сторону производства.

«Скорее всего, речь действительно идет о краткосрочной коррекции. Для серьезных проблем на рынке нет оснований, потому что реально экономика идет вверх, и на этом фоне неестественным был бы системный биржевой кризис», — говорит Портной.

Артем Малютин
ЭкономикаФинансыИнвестиции
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 февр
    Немного избавились миллиардеры от своих бесконечных денег, ничего страшного
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Нам, Татарстанцам не страшен обвал биржы
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Просто сильная коррекция после годового роста
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Ну очень сильная коррекция
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Просто предстоящая "з.дница" на фондовом рынка показала, что ремень был расстёгнут. Скоро мы увидем ее во все красе.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости экономики

09:33 МСК
Новости раздела