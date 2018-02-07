Обвал Уолл-стрит: грозит ли миру новый биржевой коллапс?

Эксперты «Реального времени» советуют не торопиться с выводами о системном кризисе на фондовом рынке

Фондовый рынок США в понедельник пережил худший день за последние несколько лет: основные биржевые индексы продемонстрировали рекордное падение с 2011 года, а инвесторы теряли десятки миллиардов долларов за одну торговую сессию. Ко вторнику пессимизм охватил азиатский и российский рынки. Однако эксперты советуют не торопиться с выводами о кризисе: судя по всему, перегретый американский рынок вступил в короткую фазу коррекции. Подробнее — в материале «Реального времени».

Уолл-стрит не в настроении

5 февраля 2018 года стало очередным «черным понедельником» для американских инвесторов и крупного бизнеса: в этот день торги закрылись с таким падением, какого рынок не видел уже несколько лет подряд. Основные фондовые индексы США рухнули сразу на несколько процентов: S&P 500 потерял 4,1%, Dow Jones — 4,6%, это рекордное падение с 2011 года; индекс Nasdaq также просел — на 3,8%. В ходе торгов во вторник рынок США тоже падал, но уже менее существенно.

Падение американских индексов началось еще в прошлую пятницу, однако обвал, который произошел в понедельник, по сообщениям мировых СМИ, съел весь накопленный с начала года прирост. Ко вторнику нервозность добралась до азиатских рынков: индекс Nikkei (Япония) упал на 4,7%, Hang Seng (Гонконг) — на 5,1%. Европейские индексы также падали несколько сессий подряд.

Индекс Московской биржи в понедельник-вторник находился в общем отрицательном тренде, но его пессимизм инвесторов затронул в гораздо меньшей степени: 5 февраля индекс снизился незначительно — на 0,2%, 6 февраля — на 1,7%.

Обвал американского рынка ударил по состоянию богатейших людей мира: по данным Bloomberg, в течение понедельника они потеряли свыше $114 млрд. Так, инвестор-миллиардер Уоррен Баффет лишился $5,1 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг — $3,6 млрд, основатель Amazon Джефф Безос — $3,3 млрд. Состояние Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые стояли у истоков Google, сократилось на $2,3 млрд.

Хронологически рекордное падение американских рынков совпало со вступлением в должность нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) — на днях Джанет Йеллен, которая руководила Федрезервом 4 года, попрощалась с сотрудниками, а 5 февраля присягу принял Джером Пауэлл.

Хронологически рекордное падение американских рынков совпало со вступлением в должность нового главы ФРС Джерома Пауэлла. Фото offshoreview.eu



Система перегрелась

Большинство экспертов отмечают, что никаких системных причин для кризиса на фондовом рынке нет — экономика США стабильно растет, Еврозона тоже не вызывает опасений. Судя по всему, последнее падение связано с некоторым перегревом — долгое время рынок рос большими темпами, теперь наступила фаза коррекции.

Многие эксперты также говорят о реакции инвесторов на ожидаемое повышение процентных ставок — прогнозируется, что ФРС на заседании 21 марта примет решение о повышении базовой ставки (сейчас она составляет 1,25—1,50%). В последний раз ставка повышалась в июне, на первом заседании в 2018 году было решено оставить ее неизменной.

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные о рынке труда США, из которых следовало, что безработица в стране находится на минимальных уровнях, тогда как зарплаты в годовом выражении выросли почти на 3% (рост зарплат также может влиять на базовую ставку ФРС и рентабельность компаний).

«Это ожидаемое происшествие»

«Мы не видим фундаментальных причин для дальнейшего падения рынка акций, так как макроэкономическая ситуация в США и в остальном мире находится в хорошей форме. Учитывая, что в последние недели на рынке наблюдался бурный рост, мы видим в нынешнем падении коррекцию — попытку рынка урегулировать столь бурный рост», — говорит Фелипе Де Ла Роса, портфельный управляющий General Invest по международным рынкам.

По его словам, в январе S&P 500 вошел в зону «перекупленности» по индексу RSI, последний же откат приблизил его к зоне «перепроданности». Небольшое продолжение коррекции возможно, но мы наблюдаем серьезную поддержку на уровнях 2534—2649 пунктов по S&P 500, добавляет он.

«В принципе, обвал на бирже — это ожидаемое происшествие: о том, что на рынке акций надувается пузырь, аналитики говорили почти год и предрекали неизбежное его схлопывание», — говорит Михаил Портной, директор Центра института США и Канады РАН и специалист по американской финансовой системе.

В свое время деньги, которые ФРС вбросила в экономику, в значительной степени миновали реальный сектор, осев именно на рынке акций. Сейчас, считает Портной, настало время перераспределения. Экономика США показывает хорошие темпы роста, безработица сократилась, а занятость и зарплаты — выросли, перечисляет он. Это можно рассматривать как сигнал, что у реального сектора хорошие перспективы, возможно, финансовые потоки направляются в сторону производства.

«Скорее всего, речь действительно идет о краткосрочной коррекции. Для серьезных проблем на рынке нет оснований, потому что реально экономика идет вверх, и на этом фоне неестественным был бы системный биржевой кризис», — говорит Портной.