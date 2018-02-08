Кадровая рокировка в кабмине: главный эколог стал экономистом, а природу и леса доверили главам районов

В Татарстане назначены три новых министра

Фото: Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов назначил своим указом новых министров экономики, экологии и лесного хозяйства РТ. Ведомство Артема Здунова, уехавшего в Дагестан, возглавил экс-министр экологии республики Фарид Абдулганиев. Его же кресло, в свою очередь, досталось экс-главе Дрожжановского района Александру Шадрикову. Третье назначение сюрпризом не стало. Как уже писало «Реальное время», Министерство лесного хозяйства возглавил бывший глава Нурлата Равиль Кузюров.

Перезагрузка министерств

В Татарстане назначили сразу трех новых министров — экономики, экологии и лесного хозяйства. И если назначение Равиля Кузюрова на должность главного лесника республики было предсказуемым, то новые ипостаси Фарида Абдулганиева и Александра Шадрикова стали неожиданностью.

Сегодня утром премьер-министр Татарстана представил коллективу Министерства лесного хозяйства их нового шефа. Алексей Песошин назвал Кузюрова хорошим организатором и эффективным руководителем. Отметил, как важна для развития республики лесная отрасль, и выразил уверенность, что под руководством нового главы министерство «сделает лесной комплекс инновационным и экономически эффективным».

Среди поставленных задач — усилить работу над привлечением федеральных средств на развитие инновационных направлений, поставить границы лесных участков на кадастровый учет, устранить противоречия между землями лесного фонда и землями иных категорий, более полно освоить расчетную лесосеку, развивать малый и средний бизнес в отрасли и обеспечить ее кадрами. Равиль Кузюров, разумеется, обещал приложить для этого все усилия и профессионализм.

Алексей Песошин назвал Кузюрова хорошим организатором и эффективным руководителем. Фото prav.tatarstan.ru



Песошин об Абдулганиеве: «Руководство республики поставило перед ним новые задачи»

Сегодня в 13.00 Алексей Песошин приехал и в Минэкологии РТ. Премьер представил сотрудникам нового министра Александра Шадрикова в присутствии прежнего — Фарида Абдулганиева.

— Александр Валерьевич был главой Дрожжановского района, достаточно хорошо проявил себя. Мы его знаем как хорошего организатора и эффективного руководителя. Поэтому, думаю, что у него все получится. Хочу сказать несколько слов о Фариде Султановиче. Сегодня он указом президента назначен министром экономики Татарстана. Руководство республики поставило перед ним новые задачи. Под его началом Минэкологии достигло достаточно хороших результатов, — заявил Алексей Песошин.

Премьер также отметил заслуги бывшего министра экологии в работе с федеральным центром, начатой реализации проектов по решению экологических проблем, водоохранных зон, Куйбышевского, Нижнекамского водохранилищ и других водных объектов. Напомнил про развитие систем «Народный контроль», «Школьный экопатруль».

Новому министру Шадрикову он поставил задачи, среди них — привлечение федеральных средств на экологические мероприятия, реализация федерального приоритетного проекта по сокращению загрязнения Волги, снижение выбросов загрязняющих веществ и экологический надзор. «Руководство РТ всегда оказывало и будет оказывать всестороннюю поддержку Минэкологии в решении задач. Уверен, что Александр Валерьевич с ними справится», — добавил Песошин. Следом слово взял экс-министр экологии, коллектив встретил его дружными аплодисментами.

— Уважаемые коллеги, действительно, наша сфера — охрана окружающей среды РТ, показала себя очень неплохо в федеральных масштабах. Хотел бы сказать всем вам теплые слова, спасибо огромное! — поблагодарил бывших сотрудников Фарид Абдулганиев.

Александр Шадриков также поблагодарил президента РТ за высокое доверие: «Мы будем созидать на благо и процветание нашей республики. Уверен, что и дальше с федеральными и республиканскими ведомствами будем слаженно работать», — добавил он.

Премьер представил сотрудникам нового министра Александра Шадрикова в присутствии прежнего — Фарида Абдулганиева. Фото eco.tatarstan.ru



«Шадриков — очень творческий парень»

Экс-главе Дрожжановского района 41 год, он имеет два высших образования: педагогическое и юридическое. Карьеру начинал в 2001 году с должности начальника отдела Министерства экономики РТ в Дрожжановском районе. Затем руководил местным бюро технической инвентаризации, работал заместителем главы муниципалитета. В 2011 году возглавлял администрацию Засвияжского района Ульяновска, позднее был заместителем главы администрации города. В 2013 году вернулся в родной район, где стал сначала руководителем исполкома, а вскоре и главой Дрожжановского района.

— Александр Валерьевич — состоявшийся человек, прошел хорошую школу. Самое главное его отличие — у него есть большой практический опыт, — прокомментировал это назначение «Реальному времени» председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев. — Он и в Ульяновске работал, и в Татарстане у него был очень непростой район. Ведь в Дрожжаном нет нефтяных вышек и бюджетообразующих предприятий. Только земля почти на окраине между Чувашией и Ульяновской областью, и он вдохнул в нее жизнь. Самое интересное — он человек растущий. Мы его приводили в пример в декабре. Большой прорыв у него по личным подсобным хозяйствам, сделал даже больше возможного. Поэтому, с одной стороны, жалко, что из района ушел молодой перспективный человек, но, безусловно, в министерстве он принесет большую пользу.

— Шадриков — очень творческий парень. Я с ним немного знаком, — сообщил «Реальному времени» председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. — Он дал серьезный импульс развитию Дрожжановского района, особенно в части поддержки предпринимательства. Причем у него и личный предпринимательский опыт есть. И среди глав он выделялся. Но мы же видим, что поколения обновляются. Исполнительная власть серьезно омолаживается, и это очень хорошо! Потому что XXI век — он просто иной, здесь нужны новые люди с новым видением.

Марат Галеев: «Исполнительная власть серьезно омолаживается, и это очень хорошо! Потому что XXI век — он просто иной, здесь нужны новые люди с новым видением». Фото gossov.tatarstan.ru



«Это не Здунов, но ведь и тот не за один день Здуновым стал»

Во второй половине дня ожидается представление коллективу и нового министра экономики РТ. Бывшие коллеги Фарида Абдулганиева переживают о его уходе, говорят об этом как о потере. А в российском Минэкологии отметили «большой вклад экс-министра на федеральном уровне»:

— С точки зрения природоохранного регулирования, мы считаем, что Татарстан находится на лидирующих позициях, — активно внедряя у себя многие инновации законодательства, очень качественно работая с общественными организациями, используя элементы электронного правительства. В Татарстане впервые в стране был создан опыт по системе общественного контроля. Создавая такую же на федеральном уровне, мы в том числе ориентировались на опыт вашей республики. В этом есть большие заслуги и Фарида Абдулганиева, — рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и экологии России Николай Гудков.

Эксперты полагают, что у Абдулганиева есть шансы проявить себя и в качестве министра экономики, хотя и признают, что «это не Здунов».

— Должность министра экономики требует определенной энергетики. Потому что это центр ответственности по работе над всей экономикой, на макроуровне. С другой стороны, нужен достаточно широкий кругозор — не просто чисто экономический, но и просто пошире надо видеть ситуацию. Конечно, и опыт определенный должен быть. Абсолютно без опыта нельзя, надо все же пульс экономики чувствовать. В этом смысле у Абдулганиева опыт есть, он был и министром, и в период подготовки к Всемирным студенческим играм активно взаимодействовал с федеральными органами. Он и наукой занимался достаточно плодотворно. Поэтому остается только пожелать ему успехов, — считает Марат Галеев.

— Что его отличает — он мобильный, контактный руководитель. Сегодня в Татарстане Министерство экономики — как главный штаб, где принимаются программы, включаются в федеральные проекты. И очень важно иметь добрые, хорошие взаимоотношения с людьми. Думаю, ему не так просто будет после Здунова, тот прошел хорошую школу. Многие отмечают, что Абдулганиев хорошо поработал во время Универсиады. Я ничего плохого не могу сказать, наверное. Это не Здунов, но ведь и тот не за один день Здуновым стал, — добавил Тахир Хадеев.

— Я считаю, что это правильно подобранные кадры. Оба молодые, растущие. И потом мы же одного, как говорится, русскоязычного министра отправили в Дагестан. Вот один ушел и пришел следующий русскоязычный министр. Поэтому мы баланс в Татарстане не нарушим – это тоже важно, мы же интернационалисты. В минэкономики Абдулганиеву предстоит непочатый край работы. Потенциал Шадрикова я оцениваю высоко, тем более мне с ним напрямую придется работать, — заявил депутат Госдумы, член комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Фатих Сибагатуллин.

