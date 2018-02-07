«Народ в Дагестане мыслит так: «Мы готовы принять любого, хуже уже не будет»

Шеф-редактор «Кавказской политики» об Артеме Здунове во главе правительства кавказской республики и «зачистке» местных чиновников

В понедельник ФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двух его заместителей, а правительство республики в полном составе было отправлено в отставку. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что новым главой дагестанского правительства станет министр экономики РТ Артем Здунов. «Реальное время» связалось с шеф-редактором издания «Кавказская политика» Бесланом Успановым и узнало, как жители республики отреагировали на кандидатуру Здунова, какие отношения связывают глав Татарстана и Дагестана, забеспокоились ли местные чиновники после недавних арестов и продолжится ли «зачистка» в преддверии выборов.

Справедливое наказание и золотой пистолет как обязательный атрибут кавказского чиновника



— Беслан, не могли бы вы объяснить, какие предпосылки были у этой «зачистки» в правительстве республики? И почему взялись за Дагестан?

— Стоит напомнить, как народ реагирует на первый период нахождения у власти Владимира Васильева. Люди в Дагестане, к которым объективно можно отнестись с пониманием и которые в период предыдущего руководства, мягко говоря, подзаколебались, требовали от нового главы немедленного линчевания старого правительства и всей старой команды.

Однако Владимир Васильев занял выжидательную позицию, что объяснялось двумя вариантами: либо он просто присматривается, чтобы не разрушить всю эту конструкцию, так как неясно, в какую сторону она упадет, либо он просто пытается понять, кто и насколько виновен в удручающем положении республики. Может быть, он хотел дать кому-то шанс, к примеру, тому же правительству, чтобы люди начали работать не на себя, а на народ и республику. Последнего, судя по всему, не случилось.

Первый арест — арест мэра Махачкалы — был неким «звоночком», поскольку, уж поверьте, это не самая опасная фигура во всей структуре предыдущего руководства. Однако стоит признать, что этот человек занимал одну из ключевых должностей: если мы вспомним опального уже экс-мэра Махачкалы, отбывающего сейчас пожизненный срок в «Черном дельфине», то он в свое время мог наравне конкурировать по своему весу с любым чиновником Дагестана.

«Первый арест – арест мэра Махачкалы – был неким «звоночком», поскольку, уж поверьте, это не самая опасная фигура во всей структуре предыдущего руководства. Однако стоит признать, что этот человек занимал одну из ключевых должностей». Фото mkala.ru



Более того, насколько мне известно, Владимир Васильев общался с правительством Дагестана и дал понять, что эти люди должны покинуть свои посты — добровольно и красиво. Не знаю, выглядело ли это для них, как «вас никто не будет трогать», или они усомнились в этом предложении, но, как мы знаем, глупость часто идет рука об руку с жадностью, так что в понедельник руководство правительства, попало под раздачу, а вместе с ним и экс-министр образования республики.

Исходя из сложившейся ситуации, шансы на то, что определенные чиновники, причем высокопоставленные, будут наказаны, были очень высокими. Говоря объективно, Дагестан далеко не самый бедный регион нашей страны, который вполне способен конкурировать с другими регионами, если все делать грамотно. Доведение Дагестана до текущего состояния безусловно должно было быть наказано.

— Тем не менее случившееся можно назвать неожиданностью?

— То, что мы увидели позавчера было внезапно и неожиданно для многих жителей Дагестана, как, я думаю, и для самих арестованных — это можно было заметить по опубликованным видеороликам. Эти люди не ожидали, что до них могут дойти руки и что они окажутся в таком положении.

Я бы также хотел отметить показательность этой «порки». За последнее время было арестовано немало высокопоставленных чиновников (и российские губернаторы, и тот же экс-министр Улюкаев), но только в недавнем случае с дагестанскими чиновниками мы получили возможность посмотреть детальную, эпическую, хоть и короткую, но достаточно хорошую запись, где были показаны дома этих людей и все то, что в них было найдено: к примеру, стандартный кавказский наборчик, в который входят несколько поддельных номеров, оружие, наркотические вещества и золотой пистолет как обязательный атрибут кавказского чиновника. На этом фоне вальяжно расхаживали силовики и даже позировали для фотографий. Думаю, это показательное шоу было устроено неспроста и неудивительно, что его показали именно на дагестанских чиновниках, которые давным-давно забыли, что это такое работать на народ и республику, а не на себя.

Вице-премьеру Шамилю Исаеву, который также был арестован в понедельник, инкриминировали сразу несколько уголовных дел по хищению земель и различным аферам. Фото e-dag.ru



С другой стороны, можно вспомнить высказывание предыдущего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который на одном из мероприятий в республике (запись есть на YouTube) рассказывает про мэров Махачкалы: один сидит в тюрьме, назначил другого — он оказался человеком науки, привел третьего — хозяйственника Магомеда Сулейманова — а он «работает на себя». После этого он привел в пример Мусу Мусаева, который также, по его словам, «работает на себя». Все это было сказано публично. Об этом знали все.

По тому же Гамидову было много информации о «черных деньгах», которые вывозились из Дагестана. Вице-премьеру Шамилю Исаеву, который также был арестован в понедельник, инкриминировали сразу несколько уголовных дел по хищению земель и различным аферам. Более того, имя Исаева связывают с убийством бывшего главного редактора дагестанского «Черновика». В общем, если подробно рассматривать персоналии, то ничего удивительного в этом нет, но то, как именно это произошло...…

Миллиард за кресло мэра Махачкалы и реакция Дагестана на Здунова

— По некоторым данным, задержания были связаны с реализацией государственной программы переселения из ветхого и аварийного жилья в регионе. Насколько эта причина правдоподобна?

— Давайте рассмотрим пример мэра Махачкалы Мусы Мусаева: ему вменяют то, что он превысил полномочия по земельным вопросам и якобы его действия принесли ущерб в размере 80 млн рублей. Поясню, что 80 млн рублей — это копейки по махачкалинским меркам, это вообще не та сумма, о которой можно вести разговор на местном уровне, если уже с давних пор, негласно, кресло мэра Махачкалы стоит 1 млрд рублей (и так продолжается по сей день).

Просто обычно бывает так, что задерживают по некому социальному вопросу, а потом этот клубок постепенно развязывается. И я не исключаю, что уже «повязанный» Муса Мусаев (а это на 100 процентов человек Гамидова — они долгое время работали вместе), дабы пойти на какие-то компромиссы или сделку, поделился с силовиками определенной информацией. В этом ключе стоит заметить, что с определенного момента речь вообще пошла о создании ОПГ на территории Дагестана.

«Он красиво закончил понедельник тем, что в полном составе отправил правительство в отставку и назначил врио председателя. Этим он заслужил определенную поддержку у народа, хоть и нельзя сказать, что всех снял именно Васильев». Фото president.e-dag.ru



— По вашей оценке, как дальше будут развиваться события в республике?

— Как я понимаю, задача Васильева, с учетом грядущих выборов, подчистить регион, снести членов старой команды и привести туда своих (сейчас администрация уже состоит из его команды, которая перешла с ним из Москвы).

Он красиво закончил понедельник тем, что в полном составе отправил правительство в отставку и назначил врио председателя. Этим он заслужил определенную поддержку у народа, хоть и нельзя сказать, что всех снял именно Васильев. Теперь интересно то, кто войдет в новое правительство и кто будет им руководить.

— К слову, в прессе появилась информация о том, что пост председателя может занять наш министр экономики Артем Здунов. Известно, как его восприняли дагестанские элиты?

— У меня как раз была информация, что на пост нового председателя правительства Дагестана претендует человек, который работал в Татарстане. А вообще, я думаю, что после вчерашнего дня, дагестанские элиты находятся в довольно сумбурном состоянии.

Что касается восприятия кандидатуры, то я всегда опираюсь на мнение простого народа, нежели каких-то элит, и могу сказать, что это очередная неожиданность. Неожиданности начались с Васильева, вчерашнее «шоу» стало продолжением, а назначение премьер-министром главы Минэкономики РТ (честно говоря, я не сомневаюсь, что сегодня его изберут) стало еще одной неожиданностью. Тем не менее народ фактически мыслит следующим образом: «Лишь бы нам было хорошо, мы готовы принять любого. Хуже уже не будет». Первая реакция примерно такая.

«Неожиданности начались с Васильева, вчерашнее «шоу» стало продолжением, а назначение премьер-министром главы Минэкономики РТ (честно говоря, я не сомневаюсь, что сегодня его изберут) стало еще одной неожиданностью». Фото president.e-dag.ru



Побеги чиновников из Дагестана и дружба двух республик

— Возвращаясь к отставке правительства: на ваш взгляд, то, что это случилось как раз в день приезда Рустама Миниханова в Дагестан, — это просто совпадение? Здесь нет места какой-нибудь конспирологической теории?

— Почему это произошло именно в период приезда гостей из Татарстана в Дагестан? Тут сложно что-то объяснять и строить конспирологические теории. Знаете, когда арестовывали мэра Махачкалы Саида Амирова, Абдулатипов на моих глазах находился в Грозном рядом с Рамзаном Кадыровым на матче между «Анжи» и ЦСКА, а когда матч закончился, все мы вдруг узнали, что Амиров задержан. Более того, его охранники сами смотрели этот матч и болели за свою команду.

Когда проходили обыски у главы пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева, который также являлся очень влиятельной фигурой в Дагестане, Рамазан Абдулатипов смотрел спектакль в театре. Этот список можно продолжать и дальше. А когда я лично в понедельник увидел в Instagram у президента Татарстана фотографию, как Васильев и Минниханов летят на вертолете в Дербент, это выглядело очень забавно. Поясню, что вертолет в Дагестане имеет особую популярность — именно вертолеты прилетели за Саидом Амировым (экс-глава администрации Махачкалы, — прим. ред.), и с тех пор в Дагестане ходит шутка: «Прилети за мной, вертолет».

— Почему Владимир Васильев дружит с Татарстаном?

— Вообще, я полагаю, что у Васильева с Миннихановым теплые отношения. Напомню, что первый визит за пределы республики на посту врио главы Дагестана Васильев совершил именно в Татарстан. До этого он не выезжал никуда — ни к соседям в Чечню или в ту же Ингушетию, а именно в Татарстан. Это было весьма знаковым.



Я, честно говоря, не сильно следил за пребыванием Васильева в Татарстане, но у Минниханова в Дагестане была довольно обширная программа. Он ездил на разные объекты, начиная от Махачкалы и заканчивая Дербентом, побывал на различных святынях: в старейшей мечети России в Дербенте, а также на могилах сподвижников пророка Мухаммеда. Более того, Рустам Минниханов в разных форматах, на разных уровнях и в разном составе принимал участие во встречах вместе с Васильевым. Это дает понять, что у них как минимум неплохие партнерские отношения.

Я думаю, что Васильев, будучи человеком не с Кавказа, хочет перенять у своего коллеги из успешно развивающегося региона, коим сегодня является Татарстан, какой-то опыт. Немаловажно то, что обе республики в большинстве своем являются мусульманскими. Этот «исламский фактор» имеет решающее значение, ведь сама мусульманская умма очень сильно разделена (суфии, салафиты и так далее).

«Я думаю, что Васильев, будучи человеком не с Кавказа, хочет перенять у своего коллеги из успешно развивающегося региона, коим сегодня является Татарстан, какой-то опыт». Фото president.tatar.ru



На этом фоне, силовые структуры также внесли свою лепту и продолжают получать свои «бонусы» и проводить нескончаемые контртеррористические операции. Васильев, как выходец из силовых структур, может это понять, а что касается другого фактора — мусульманского — то здесь ему нужна какая-то поддержка, понимание и совет.

Возможно, Васильев решил взять для себя на вооружение некую «татарстанскую модель» и попробовать внедрить что-то полезное в своей республике. Несмотря на то, что у Васильева также богатый политический опыт, Минниханов далеко не первый день является руководителем большого и успешного региона, и, естественно, у него есть чему поучиться. Я думаю, что их контакты связаны именно с этим. Ну и для Татарстана не будет лишним развивать отношения с Дагестаном в разных направлениях. По этой причине, я думаю, что здесь все взаимовыгодно, а во что это сотрудничество выльется — мы с вами скоро увидим.

— По вашей оценке, нам стоит ожидать продолжения массовых арестов в Дагестане? За кого могут взяться?

— Насколько мне известно, некоторые дагестанские чиновники из совершенно разных сфер уже предприняли попытки покинуть республику и, по неподтвержденным данным, некоторым это удалось. Люди поняли, что никто не будет с ними церемониться. Возможно, у них был шанс закрыть этот вопрос, покинув правительство, но, они им не воспользовались.

Если мы возьмем ситуацию в республике в целом, то какую бы сферу мы сейчас не копнули, на любом уровне найдутся люди, с которыми есть о чем поговорить на предмет превышения должностных полномочий. По этой причине я не думаю, что все ограничится недавними задержаниями и отставкой правительства. Уже звучат теории, что в Дагестане могут арестовать от 50 чиновников, и это минимальное количество для того, чтобы хоть немного вдохнуть жизнь в республику.