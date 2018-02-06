Как Артем Здунов свой переезд в Дагестан сравнил с запуском в космос

Почему сблизились Татарстан и кавказская республика и чем запомнился Здунов на посту министра экономики

После последних чисток среди элит Дагестана у республики появится новый глава правительства — им станет министр экономики Татарстана Артем Здунов. Об этом сообщают источники «Реального времени», а также собеседники дагестанских и федеральных СМИ. По их словам, Здунова представят в качестве премьера уже в среду. «Реальное время» рассказывает о стремительном сближении нового руководства кавказской республики с Татарстаном и вспоминает, чем запомнился Здунов на посту министра экономики.

Улетел на Кавказ, но не в космос

Разговоры о переезде Здунова в Дагестан активно ходили еще с конца прошлого года, когда министр отправился в кавказскую республику во главе татарстанской делегации. Однако сам Здунов эту информацию эмоционально опровергал. В беседе с корреспондентом «Реального времени», которая состоялась 18 декабря, он заявил: «Что, совсем заняться нечем журналистам, что ли? Ну давайте рассмотрим, что я в космос улетаю!» В ответ на замечание, что перспектива переезда в Дагестан не кажется такой уж фантастической, чиновник добавил: «Я еще раз говорю: я бы уж, наверное, знал об этом [смене места работы]. Правильно? Спасибо, что вы подошли именно ко мне, а то слухов сейчас наберетесь».

В январе Здунов снова отбыл в командировку на Кавказ. Правительство Дагестана тогда пространно сообщало, что цель этого визита — расширение двустороннего сотрудничества двух республик. До командировки Здунов говорил, что едет «учебу провести». Источники «Реального времени» говорили, что еще после новогодних праздников министр попрощался с некоторыми подчиненными. Но и тогда представители Минэкономики опровергали информацию о его будущем назначении в правительство Дагестана.

Наконец, в третий раз за последнее время татарстанские чиновники поехали в Дагестан в феврале, только на этот раз делегацию возглавил Минниханов. В делегации, судя по фото, был и Здунов. Как сообщила пресс-служба правительства Дагестана, татарстанцы планировали осмотреть несколько местных предприятий и подписать ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Разговоры о переезде Здунова в Дагестан активно ходили еще с конца прошлого года, когда министр отправился в кавказскую республику во главе татарстанской делегации. Фото e-dag.ru



Место больше не занято

Официально о назначении Здунова премьером пока не сообщается, однако, по данным источников «Реального времени», оно ожидается со дня на день. Дагестанские и федеральные СМИ сообщают, что врио главы Дагестана Владимир Васильев уже внес кандидатуру Здунова на рассмотрение Народного собрания. Представители Народного собрания и пресс-служба главы региона не ответили на запросы, пресс-секретарь Минэкономики РТ на звонки не отвечал.

«Не могу называть имен, но на пост нового председателя правительства Дагестана называется человек, который сам работал в Татарстане», — рассказал «Реальному времени» шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов.

В эти дни для назначения Здунова появился и формальный предлог — со вчерашнего дня место премьер-министра Дагестана вакантно. Вечером в понедельник Васильев отправил правительство в отставку, пост премьер-министра временно занимает Анатолий Карибов.

Отставка правительства последовала за чистками среди высокопоставленных чиновников региона. Бывший премьер Абдусамад Гамидов, а также два его заместителя и экс-министр образования были задержаны сотрудниками Следственного комитета РФ и ФСБ, им предъявлены обвинения в мошенничестве. В ходе обысков у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, два автомата Калашникова и другое оружие.

Что касается должности главы Минэкономики РТ, то наибольшие шансы занять ее есть у нынешнего первого зама Здунова — Рустема Сибгатуллина, а также у главы Агентства инвестразвития (АИР) Татарстана Талии Минуллиной. В последнем случае АИР, вероятно, придется реорганизовывать, говорят собеседники «Реального времени».



Наибольшие шансы занять должность министра экономики — у Рустема Сибгатуллина и Талии Минуллиной. Фото Романа Хасаева



Теплые отношения

Владимир Васильев и сам руководит Дагестаном всего несколько месяцев — с октября 2017-го (ранее он был вице-спикером Госдумы и возглавлял фракцию «Единой России»). Он пришел на смену Рамазану Абдулатипову, который занимал кресло главы региона с начала 2013 года.

Наметившееся с приходом Васильева сближение двух республик, как и новости о назначении Здунова, в каком-то смысле не удивительно. По словам Беслана Успанова, нынешний глава Дагестана хочет перенять «у своего коллеги из успешно развивающегося региона, коим сегодня является Татарстан, какой-то опыт». Возможно, он решил перенять «некую татарстанскую модель».

«Немаловажно то, что обе республики в большинстве своем являются мусульманскими. Этот «исламский фактор» имеет решающее значение, ведь сама мусульманская умма очень сильно разделена (суфии, салафиты и так далее). На этом фоне силовые структуры также внесли свою лепту и продолжают получать свои бонусы и проводить нескончаемые контртеррористические операции. Васильев, как выходец из силовых структур (он работал в МВД и Совбезе РФ, — прим. ред.), может это понять, а что касается другого фактора — мусульманского, — то здесь ему нужна какая-то поддержка, понимание и совет», — рассуждает Успанов.

Отношения Васильева с Миннихановым он называет теплыми, напоминая, что свой первый визит в качестве врио главы Дагестана Васильев совершил именно в Татарстан; до этого он не выезжал «ни к соседям в Чечню, ни в ту же Ингушетию», говорит Успанов. «Несмотря на то, что у Васильева также богатый политический опыт, Минниханов далеко не первый день является руководителем большого и успешного региона, и естественно, у него есть чему поучиться. Я думаю, что их контакты связаны именно с этим», — резюмирует шеф-редактор «Кавказской политики».

«У наших республик есть свои экономические интересы для сотрудничества. К тому же недавно Васильев приезжал в Казань. Теперь Минниханов туда поехал. Для сотрудничества этот регион достаточно интересный. Отношения между главами сложились хорошие, деловые», — рассказывает ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин, который входил в состав делегации Татарстана в ходе последнего визита в эту кавказскую республику.

Свой первый визит в качестве врио главы Дагестана Васильев совершил именно в Татарстан. Фото prav.tatar.ru



По его словам, вчера Минниханов с Васильевым посещали старую часть Дербента, осматривали древнее кладбище Кырхляр, где захоронены сахабы, сподвижники пророка Мухаммада. «Многие другие участники [делегации] были связаны подписанием договоров, взаимодействием в сфере промышленности, производства. Меня же в первую очередь интересовал научный план взаимодействия (история, культура, религия). В этом отношении мы могли бы работать с дагестанцами теснее. В Дагестане есть интересные исторические источники. С точки зрения исламского образования они тоже нам интересны», — говорит Мухаметшин.

Министр неудобного времени

К моменту назначения главой Минэкономики Здунов знал ситуацию изнутри больше четырех лет — с мая 2010-го по октябрь 2014 года он работал заместителем тогдашнего министра Мидхата Шагиахметова. По словам знакомых Здунова, в то время замминистра курировал широкий круг вопросов, от развития отдельных секторов до внешних и внутренних экономических связей Татарстана.

До прихода в министерство Здунов большую часть жизни занимался наукой. Окончив в 2000 году Казанский финансово-экономический институт, он ушел в аспирантуру, а затем стал преподавать на кафедре макроэкономики и экономической теории того же КФЭИ. В 2005-м будущий чиновник получил кандидатскую степень, его диссертация посвящалась оттоку капитала из России. А уже через год он перебрался поближе к власти: стал заместителем директора Центра перспективных экономических исследований (ЦПЭИ) — научной организации, которая готовит аналитику для госорганов и разрабатывает «новую парадигму социально-экономического развития» республики. В ЦПЭИ Здунов проработал почти четыре года, вплоть до ухода на госслужбу.

В кресло министра Здунову пришлось сесть в весьма неудобное время: октябрь 2014 года, коллапс на рынке нефти, экстремальный обвал рубля и последовавшее за этим затяжное снижение доходов населения. От бывшего шефа Мидхата Шагиахметова, который одновременно с назначением Здунова был отправлен руководить Нацбанком Татарстана, новому министру тоже достались одни проблемы. В 2013 году обстоятельства для местных экспортеров начали ухудшаться, что привело к резкому замедлению роста республиканской экономики. С этим пришлось жить: более низкая траектория роста стала реалией, которая сохранилась на все три с лишним года, что Здунов находился на посту.

От прежнего руководства Здунову остались и нереализованные задачи. Одной из них было усиление роли малого и среднего бизнеса (МСБ), удельный вес которого в экономике застрял на уровне 25%. Перед бывшим министром Шагиахметовым президент РТ Рустам Минниханов несколько лет подряд ставил задачу довести долю МСБ до 34%. Сначала предполагалось, что этот уровень будет достигнут уже в 2015 году, но ни тогда, ни при новом министре ситуация не сдвинулась с мертвой точки.

Вскоре после назначения Здунова о 34% тихо забыли — во всяком случае, как о конкретной задаче об этом больше никто не говорил. К тому же подход к развитию малого и среднего бизнеса с тех пор поменялся: ставка была сделана на создание промышленных площадок со специальными режимами, на что, видимо, и переключился Здунов с подчиненными. При нем в Татарстане появились четыре территории опережающего развития — в Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе.

В 2016 году министра экономики ждали новые неприятности. Крушение «Татфондбанка» (ТФБ) зацепило не только большую часть местного банковского сектора — оно парализовало работу огромного числа компаний, которые в нем обслуживались. Когда в марте 2016-го ТФБ остался без лицензии, на улицы вышли десятки рассерженных вкладчиков, которые, наряду с чисто экономическими, быстро начали выдвигать политические требования. Здунов был в числе тех, кто приходил на встречи с вкладчиками и пытался (насколько это возможно) урегулировать ситуацию.

Здунов был в числе тех, кто приходил на встречи с вкладчиками ТФБ и пытался урегулировать ситуацию. Фото Максима Платонова

«Даже когда он был заместителем [министра экономики], он сильно выделялся на фоне других замов. Он очень требователен к себе и к своим сотрудникам. В отделах, которые ему подчинялись, всегда была очень жесткая дисциплина», — рассказывает собеседник, который некогда работал под руководством Здунова. Вместе с тем он характеризует Здунова как «отличного руководителя» и «настоящего лидера». Рядовые сотрудники министерства получали низкую зарплату — 15—18 тыс. рублей, однако многие не уходили исключительно из-за авторитета Здунова, вспоминает собеседник.