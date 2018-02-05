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Казанских соципотечников испортил парковочный вопрос

07:00, 05.02.2018 23

Жильцы четырех домов на проспекте Универсиады опасаются появления платной стоянки во дворе

Казанских соципотечников испортил парковочный вопрос Фото: Максим Платонов

В редакцию обратились жители четырех соципотечных домов Казани на проспекте Универсиады. Летом 2014 года здесь обрушилась подземная парковка, и они получили сразу несколько головных болей — нет мест для стоянки машин и детской площадки. Последняя, к слову, должна была располагаться на крыше обвалившегося строения. Жильцы забрасывают власти письмами, а вопрос не может разрешиться в суде два года. «Реальное время» разбиралось в проблеме.

Неладная парковка

Жители соципотечных домов №10, 12, 14 и 16 на проспекте Универсиады заселились летом 2014 года, но до сих пор обивают пороги различных ведомств с просьбой закончить благоустройство комплекса.

Что же не устраивает жильцов? Оказалось, все упирается в парковку. С ней не заладилось с самого начала. Первоначально само заселение «универсиадских» жителей откладывалось из-за строительства двухуровневой подземной парковки во дворе. Ее появление логично — в четырех дома чуть больше тысячи квартир, а это как минимум уже две тысячи человек. Осенью 2013 года стройку жилого комплекса посещал казанский градоначальник, который и поддержал возведение паркинга.

Заказчиком проекта выступил УКС Казани, финансировал Госжилфонд (застройщик).

— Фонд осуществлял финансирование строительства объектов и их приемку у технического заказчика, который, в свою очередь, заключал договоры подряда и обязан был осуществлять надзор за ходом строительства объектов с последующей передачей фонду после получения заключения о соответствии проектной документации и требованиям технических регламентов и разрешений на ввод в эксплуатацию, выданных исполкомом Казани, — сообщается в ответе на ГЖФ.

Заселение «универсиадских» жителей откладывалось из-за строительства двухуровневой подземной парковки во дворе

Подрядчиком выбрали «Камгэсэнергострой». Казалось бы, вот оно счастье, но 24 июня 2014 года подземный паркинг обвалился. Как поделился своей версией причины обрушения с «Реальным временем» источник, близкий к ситуации, на крышу недавно залитого каркаса паркинга (бетон, видимо, не совсем схватился) строители выгрузили грунт для благоустройства. «Все бы хорошо, но тут ночью пошел дождь и вес грунта увеличился, как минимум, в пару раз», — говорит собеседник. В итоге перекрытия рухнули.

Корреспондент «Реального времени» позвонил в приемную «Камгэсэнергостроя», чтобы разъяснить ситуацию. Здесь попросили перезвонить, потому что первый заместитель генерального директора по строительству Станислав Микрюков, который мог бы дать комментарий по работам на месте паркинга, пока в командировке.

Искусственное озеро во дворе

Жильцам, которые не хотели ждать разрешения ситуации с паркингом, пошли навстречу, забыв на время о благоустройстве территории. Как известно, в России нет более постоянного, чем временное. Прошли 3,5 года, руины паркинга, окруженные забором по центру двора, все также на месте.

— Летом у нас там утки плавают, настоящий пруд получается. Зимой можно каток организовать, только закрыто все это, — пытается шутить житель одного из злополучных домов на проспекте Универсиады Игорь Гордеев. С его слов, дома фактически до сих пор не сданы из-за того, что нет парковки, которую планировали запустить одновременно с жильем. С этим неравнодушные жильцы связывают все остальные проблемы — отсутствие освещения во дворе и на прилегающей территории, детской площадки, проваливающийся в некоторых местах асфальт. Как сообщили в ГЖФ при президенте РТ, все четыре дома официально сданы еще в 2014 году.

Дома фактически до сих пор не сданы из-за того, что нет парковки, которую планировали запустить одновременно с жильем

Жильцы не стали успокаиваться и решили помочь себе сами. Организовали парковку на территории между жилым домом на проспекте Универсиады, 16, и линией железной дороги. По большому счету, просто расчистили место, чтобы можно было оставлять автомобили. Заодно организовали собственными силами детскую площадку — пару качелей, горку, скамейки. На все ушло примерно 40 тысяч рублей. Когда же будет централизованное благоустройство, пока неизвестно. Пресс-секретарь исполкома Вахитовского и Приволжского районов Казани Ильдар Самерханов пояснил, что приведение двора в порядок начнется, когда появится парковка. Подробности, когда паркинг может быть сдан или появится новый, есть в управлении капитального строительства и реконструкции Казани. По телефону комментировать ситуацию не стали, сославшись на необходимость отправить запрос в пресс-службу мэрии. Пока оттуда ответ не поступил. В мэрии не комментируют ситуацию до разрешения всех судебных разбирательств.

Когда в товарищах согласия нет...

Оказалось, что спор с 2015 года пытаются решить в Арбитражном суде Татарстана.

— Проводится судебная экспертиза, целью которой является определение причины обрушения паркинга, в том числе соответствие выданного проекта требованиям СНиП, техническим регламентам и другим документам в области строительства, — комментирует ход дела одна из сторон процесса — ГЖФ.

Кроме того, экспертиза изучает соответствие качества работ, выполненных ОАО «Камгэсэнергострой», требованиям договора и то, допущены ли компанией нарушения правил. «Строительство подземного паркинга будет возобновлено после завершения судебных процессов», — обнадеживают в ГЖФ при президенте РТ.

С 2015 года спор пытаются решить в Арбитражном суде Татарстана

Земля раздора

Пока шли суды, жильцы решили проявить инициативу и хотели размежевать землю под парковкой для себя, но не тут-то было. Со слов Игоря Гордеева, этот участок Госжилфонд уже отмежевал под платную автостоянку. Причем покушения на то, чтобы сделать из стихийной парковки, организованной силами жильцов, платную автостоянку, начались еще раньше. Неизвестные приходили, ставили будку со словами: «Теперь будете платить деньги». Жильцы, естественно, сразу обращались в администрацию Приволжского района.

— Они нам ответили, что ничего такого тут быть не может, будку быстро убрали, — подтверждает Игорь Гордеев.

С последней попыткой организовать платную стоянку оказалось сложнее.

— Мы составили письмо в прокуратуру Казани еще в ноябре 2017 года, ответ поступил в конце января, хотя к этому времени срок для него уже вышел. Нет никаких перспектив по благоустройству, не может же все это решаться 3 года, — признался активист.

В письме в прокуратуру Казани жильцы просят провести с привлечением специалистов государственного строительного надзора, пожарной и санитарной безопасности проверку законности деятельности ГЖФ, выделившим из состава земельного участка, где расположен дом №16 по проспекту Универсиады, участок под платную автостоянку. «На данном участке жильцы вышеуказанного дома самостоятельно организовали парковку, выровняли площадку, обсыпали щебнем, благоустроили территорию», — писали в письме жители.

Из прокуратуры Приволжского района Казани пришел ответ, что нарушений в действиях ГЖФ при президенте РТ не усматривается. Существующая автостоянка занимает территорию нескольких участков: у одного вид разрешенного использования — обслуживание жилой застройки без права строительства капитальных сооружений, у двух других — индивидуальные гаражи. Так что ГЖФ не при чем. Напомнили и о назначенной судебной экспертизе, которая должна обозначить причины обрушения подземного паркинга.

Пока шли суды жильцы решили проявить инициативу и хотели размежевать землю под парковкой

В ГЖФ при президенте РТ пояснили, что земельный участок, о котором говорят жильцы, им не передан. «Правообладателем является исполнительный комитет Казани», — добавляют в фонде.

Руководитель группы информационной политики ГЖФ Гузель Рахматуллина поясняет, что для организации парковки были предусмотрены затраты на строительство двухуровневой подземной автостоянки. С техническим заказчиком, Управлением капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, был заключен договор. Проектная организация — ОАО «Казгражданпроект», подрядная организация, которая занималась строительством, — ПАО «Камгэсэнергострой». В официальном ответе на запрос сообщается, что проект прошел государственную экспертизу, однако он не завершен и фонду не передан.

Изменения в кадастровой карте

Новшества в межевании земли уже видны на кадастровой карте. Так, четыре дома были поставлены на учет в 2012 году, разрешенное использование по документу — «многоквартирные жилые дома с встроенно-пристроенными помещениями, офисами и детским садом». Кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей. Отдельно объект «подземный паркинг» во дворе система не выделяет, что логично. Участок же, которым местные жители пользуются как собственной парковкой, имеет учтенный статус — на учет территорию в две с небольшим тысячи квадратных метров поставили 12 октября 2017 года, здесь разрешено обслуживание жилой застройки без права строительства капитальных сооружений.

Интереснее ситуация с участками неподалеку, где жильцы комплекса также оставляют машины. Речь о территории между школой №73 и железнодорожной насыпью. Два земельных участка в 2340 и 1700 квадратных метров поставлены на учет в 2004 и 2005 годах соответственно, изменения внесены в 2014 году. Сейчас у этих территорий разрешенное использование по документу — «организация открытой платной автостоянки без строительства капитальных сооружений».

Юлия Косолапкина, фото Максима Платонова
ОбществоНедвижимость
комментарии 23

комментарии

  • Анонимно 05 февр
    Вот так связываться с этой соципотекой, хотели квартиры с существенно более низкой стоимостью относительно рынка, так получайте. Так же можно сказать и про дольщиков, покупающих на котловане. Всё это Ваши риски
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    Анонимно 05 февр
    Какое имеет отношение платная парковка к стоимости квартир? Мне парковка вообще не нужна. А вот благоустроенный двор нужен.
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    Анонимно 05 февр
    дело именно в качестве. Жил я в соц ипотечном доме на ноксинском спуске. Из розетки дуло. Это уже по моему знак "качества" - соц ипотечный дом
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    Анонимно 05 февр
    Так то парковочные места отдельно покупаются
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  • Анонимно 05 февр
    а что если никогда не будет достроена парковка силами назначенных контор? Люди разбегутся, деньги списаны и никому не надо? Тогда только жильцы сами могут выполнить себе эту услугу - но придется самим платить.... для этого можно взыскать с застройщика деньги за неудобство по открывшимся обстоятельствам - и с чиновников, подписавших проект на застройку?
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    Анонимно 05 февр
    На данный момент ситуация так и выглядит! Строители облажались и в бега либо в отказ, город и ГЖФ вопросом не занимаются, люди заплатили и сидят "у разбитого корыта".
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  • Анонимно 05 февр
    Квадратный метр в наших квартирах стоит выше, чем по другим проектам. В очереди стояли 6 лет! 6 лет платили и не зря: дома построены хорошо! И тепло и не дует из розетки.
    Другой вопрос к самому проекту:
    1. Коммерческий детский сад во дворе, захапавший часть придомовой территории.
    2. Неосвещаемый в течение 3,5 лет двор.
    3. Детская площадка на многоуровневой парковке, по проекту вызывает массу вопросов.
    4. Проваливающийся асфальт рядом с этой парковкой. Возникает аварийная ситуация.
    5. Отсутствие общественного транспорта в шаговой доступности.
    Люди, Вы вообще слышите?
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    Анонимно 05 февр
    Ну вам же обещали садик во дворе? Как обещали так и сделали! А то что он коммерческий и за вход 50т и ежемесячно около 30т так это уже совсем другая история... Кстати в соседнем комплексе на Спартаковской (элитном) открыли как раз бюджетный детский садик... Все для людей
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    Анонимно 05 февр
    Спасибо за то, что называете Сокольники илитным ЖК, но не нужно рекламировать наш садик. Самим тесно.
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    Анонимно 05 февр
    Известно каким образом получают соципотечные квартиры в сладких местах, как этот или на Чистопльской, такие люди обычно в очередях не стоят. Да и сказки рассказывать про рыночную стоимость не нужно, взяли бы квартиру без очередей сразу у коммерческого застройщика.
    1. Садик может быть коммерческим. Поднимите СНиП, если Вас обделили по каким-то параметрам земельного участка идите в суд
    2. Как, вообще, Ваши дома сдали? Где прокуратура, учителей только кошмарить умеет?
    3. Мягко говоря да, над этой парковкой должна быть вентиляция вытяжная, они на детскую площадку выброс собрались делать?
    5. Павлюхина в пешей доступности
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    Анонимно 05 февр
    Как садик может быть коммерческим в ипотечном комплексе и причем тут снип? Для тех кто в танке: земля выделена под соц.ипотечную застройку, со всеми вытекающими... Т.е. вся инфраструктура (внутренняя) должна быть заточена под участников программы (бюджетники, сотрудники, молодые и многодетные семьи) И никакие коммерческие садики и другие организации никогда не смогли бы получить этот лакомый кусок земли в центре города. А сейчас, по-факту, получается, что садик оттяпал половину придомовой территории, а пользуются им, по понятным причинам, далеко не жители комплекса
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    Анонимно 05 февр
    Да покажите мне документ, запрещающий частный детский сад в соц.ипотечном доме, тем более если он был в проекте (внезависимости от форм собственности)
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    Анонимно 06 февр
    кроме бумажки иногда мозг включайте.
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    Анонимно 06 февр
    +100
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  • Анонимно 05 февр
    Суть суда кого топить. проектантов или строителей.
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  • Анонимно 05 февр
    Надо сразу и паркинг просто покупать
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  • Анонимно 05 февр
    На общественный транспорт пересаживаемся
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  • Анонимно 05 февр
    Откуда у соципотечников столько автомобилей?
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    Анонимно 05 февр
    Потому что эти люди, как бы им не было сложно, занимаясь "скучной " малооплачиваемой работой в бюджете, воспитывая, обучая, охраняя, леча вас и ваших близких, могут не только тролить в интернете, но и еще кое что в этой жизни
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    Анонимно 06 февр
    Покупают автомобили для перемещения между несколькими работами и для перемещения детей между кружками.
    Вокруг этого комплекса нет ничего для детей. Нужно куда то везти. Даже до поликлиники с ребенком (коляской) приходится идти по непроходимым "тротуарам". Особо радуют тротуары перед автосервисом в котором полно автомобилей ГИБДД в ремонте стоит и грузовая техника. Ни пройти ни проехать.

    Есть хорошая поговорка. Прежде чем судить людей, попробуй прожить их жизнь.
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  • Анонимно 06 февр
    Очень интересно, значит по вашему , если человек работает в бюджете, то он должен пешком ходить??? Просто власти не думают о людях! Сдали дома , все получайте , живите, лишних вопросов не задавайте! А частный там садик или гос. их уже не интересует! В новом жилом районе Салават купере тоже построили 2 садика, пока дома не сдали набрали детей из Залесного, Осиново... А сейчас дома сдали, а людям мест нет в садиках! И они вынуждены возить своих детей в Казань ... А в садики которые стоят во дворе ходят Осиновские дети! Вот так вот у нас , все для народа!
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  • Анонимно 06 февр
    Уважаемые злорадствующие!!! А что вы сами в жизни добились, кроме того что вам родители на блюдечке принесли? Если бы вы сами заработали на свое элитное, как вы называете, жилье вы бы такую желчь сюда не писали. Будьте порядочными людьми, и не забывайте, что кроме взлетов, есть еще и падения
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  • Анонимно 08 февр
    Так не что ничего вокруг нет! так и маршрута нет никакого, остановки построили с подземным переходом, автобусов нет!!! метро рядом но не попасть!!!
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