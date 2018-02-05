Казанских соципотечников испортил парковочный вопрос

Жильцы четырех домов на проспекте Универсиады опасаются появления платной стоянки во дворе

Фото: Максим Платонов

В редакцию обратились жители четырех соципотечных домов Казани на проспекте Универсиады. Летом 2014 года здесь обрушилась подземная парковка, и они получили сразу несколько головных болей — нет мест для стоянки машин и детской площадки. Последняя, к слову, должна была располагаться на крыше обвалившегося строения. Жильцы забрасывают власти письмами, а вопрос не может разрешиться в суде два года. «Реальное время» разбиралось в проблеме.

Неладная парковка

Жители соципотечных домов №10, 12, 14 и 16 на проспекте Универсиады заселились летом 2014 года, но до сих пор обивают пороги различных ведомств с просьбой закончить благоустройство комплекса.

Что же не устраивает жильцов? Оказалось, все упирается в парковку. С ней не заладилось с самого начала. Первоначально само заселение «универсиадских» жителей откладывалось из-за строительства двухуровневой подземной парковки во дворе. Ее появление логично — в четырех дома чуть больше тысячи квартир, а это как минимум уже две тысячи человек. Осенью 2013 года стройку жилого комплекса посещал казанский градоначальник, который и поддержал возведение паркинга.

Заказчиком проекта выступил УКС Казани, финансировал Госжилфонд (застройщик).

— Фонд осуществлял финансирование строительства объектов и их приемку у технического заказчика, который, в свою очередь, заключал договоры подряда и обязан был осуществлять надзор за ходом строительства объектов с последующей передачей фонду после получения заключения о соответствии проектной документации и требованиям технических регламентов и разрешений на ввод в эксплуатацию, выданных исполкомом Казани, — сообщается в ответе на ГЖФ.

Заселение «универсиадских» жителей откладывалось из-за строительства двухуровневой подземной парковки во дворе



Подрядчиком выбрали «Камгэсэнергострой». Казалось бы, вот оно счастье, но 24 июня 2014 года подземный паркинг обвалился. Как поделился своей версией причины обрушения с «Реальным временем» источник, близкий к ситуации, на крышу недавно залитого каркаса паркинга (бетон, видимо, не совсем схватился) строители выгрузили грунт для благоустройства. «Все бы хорошо, но тут ночью пошел дождь и вес грунта увеличился, как минимум, в пару раз», — говорит собеседник. В итоге перекрытия рухнули.



Корреспондент «Реального времени» позвонил в приемную «Камгэсэнергостроя», чтобы разъяснить ситуацию. Здесь попросили перезвонить, потому что первый заместитель генерального директора по строительству Станислав Микрюков, который мог бы дать комментарий по работам на месте паркинга, пока в командировке.

Искусственное озеро во дворе



Жильцам, которые не хотели ждать разрешения ситуации с паркингом, пошли навстречу, забыв на время о благоустройстве территории. Как известно, в России нет более постоянного, чем временное. Прошли 3,5 года, руины паркинга, окруженные забором по центру двора, все также на месте.

— Летом у нас там утки плавают, настоящий пруд получается. Зимой можно каток организовать, только закрыто все это, — пытается шутить житель одного из злополучных домов на проспекте Универсиады Игорь Гордеев. С его слов, дома фактически до сих пор не сданы из-за того, что нет парковки, которую планировали запустить одновременно с жильем. С этим неравнодушные жильцы связывают все остальные проблемы — отсутствие освещения во дворе и на прилегающей территории, детской площадки, проваливающийся в некоторых местах асфальт. Как сообщили в ГЖФ при президенте РТ, все четыре дома официально сданы еще в 2014 году.

Дома фактически до сих пор не сданы из-за того, что нет парковки, которую планировали запустить одновременно с жильем



Жильцы не стали успокаиваться и решили помочь себе сами. Организовали парковку на территории между жилым домом на проспекте Универсиады, 16, и линией железной дороги. По большому счету, просто расчистили место, чтобы можно было оставлять автомобили. Заодно организовали собственными силами детскую площадку — пару качелей, горку, скамейки. На все ушло примерно 40 тысяч рублей. Когда же будет централизованное благоустройство, пока неизвестно. Пресс-секретарь исполкома Вахитовского и Приволжского районов Казани Ильдар Самерханов пояснил, что приведение двора в порядок начнется, когда появится парковка. Подробности, когда паркинг может быть сдан или появится новый, есть в управлении капитального строительства и реконструкции Казани. По телефону комментировать ситуацию не стали, сославшись на необходимость отправить запрос в пресс-службу мэрии. Пока оттуда ответ не поступил. В мэрии не комментируют ситуацию до разрешения всех судебных разбирательств.

Когда в товарищах согласия нет...

Оказалось, что спор с 2015 года пытаются решить в Арбитражном суде Татарстана.

— Проводится судебная экспертиза, целью которой является определение причины обрушения паркинга, в том числе соответствие выданного проекта требованиям СНиП, техническим регламентам и другим документам в области строительства, — комментирует ход дела одна из сторон процесса — ГЖФ.

Кроме того, экспертиза изучает соответствие качества работ, выполненных ОАО «Камгэсэнергострой», требованиям договора и то, допущены ли компанией нарушения правил. «Строительство подземного паркинга будет возобновлено после завершения судебных процессов», — обнадеживают в ГЖФ при президенте РТ.

С 2015 года спор пытаются решить в Арбитражном суде Татарстана



Земля раздора

Пока шли суды, жильцы решили проявить инициативу и хотели размежевать землю под парковкой для себя, но не тут-то было. Со слов Игоря Гордеева, этот участок Госжилфонд уже отмежевал под платную автостоянку. Причем покушения на то, чтобы сделать из стихийной парковки, организованной силами жильцов, платную автостоянку, начались еще раньше. Неизвестные приходили, ставили будку со словами: «Теперь будете платить деньги». Жильцы, естественно, сразу обращались в администрацию Приволжского района.

— Они нам ответили, что ничего такого тут быть не может, будку быстро убрали, — подтверждает Игорь Гордеев.

С последней попыткой организовать платную стоянку оказалось сложнее.

— Мы составили письмо в прокуратуру Казани еще в ноябре 2017 года, ответ поступил в конце января, хотя к этому времени срок для него уже вышел. Нет никаких перспектив по благоустройству, не может же все это решаться 3 года, — признался активист.

В письме в прокуратуру Казани жильцы просят провести с привлечением специалистов государственного строительного надзора, пожарной и санитарной безопасности проверку законности деятельности ГЖФ, выделившим из состава земельного участка, где расположен дом №16 по проспекту Универсиады, участок под платную автостоянку. «На данном участке жильцы вышеуказанного дома самостоятельно организовали парковку, выровняли площадку, обсыпали щебнем, благоустроили территорию», — писали в письме жители.

Из прокуратуры Приволжского района Казани пришел ответ, что нарушений в действиях ГЖФ при президенте РТ не усматривается. Существующая автостоянка занимает территорию нескольких участков: у одного вид разрешенного использования — обслуживание жилой застройки без права строительства капитальных сооружений, у двух других — индивидуальные гаражи. Так что ГЖФ не при чем. Напомнили и о назначенной судебной экспертизе, которая должна обозначить причины обрушения подземного паркинга.

Пока шли суды жильцы решили проявить инициативу и хотели размежевать землю под парковкой



В ГЖФ при президенте РТ пояснили, что земельный участок, о котором говорят жильцы, им не передан. «Правообладателем является исполнительный комитет Казани», — добавляют в фонде.

Руководитель группы информационной политики ГЖФ Гузель Рахматуллина поясняет, что для организации парковки были предусмотрены затраты на строительство двухуровневой подземной автостоянки. С техническим заказчиком, Управлением капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, был заключен договор. Проектная организация — ОАО «Казгражданпроект», подрядная организация, которая занималась строительством, — ПАО «Камгэсэнергострой». В официальном ответе на запрос сообщается, что проект прошел государственную экспертизу, однако он не завершен и фонду не передан.

Изменения в кадастровой карте

Новшества в межевании земли уже видны на кадастровой карте. Так, четыре дома были поставлены на учет в 2012 году, разрешенное использование по документу — «многоквартирные жилые дома с встроенно-пристроенными помещениями, офисами и детским садом». Кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей. Отдельно объект «подземный паркинг» во дворе система не выделяет, что логично. Участок же, которым местные жители пользуются как собственной парковкой, имеет учтенный статус — на учет территорию в две с небольшим тысячи квадратных метров поставили 12 октября 2017 года, здесь разрешено обслуживание жилой застройки без права строительства капитальных сооружений.

Интереснее ситуация с участками неподалеку, где жильцы комплекса также оставляют машины. Речь о территории между школой №73 и железнодорожной насыпью. Два земельных участка в 2340 и 1700 квадратных метров поставлены на учет в 2004 и 2005 годах соответственно, изменения внесены в 2014 году. Сейчас у этих территорий разрешенное использование по документу — «организация открытой платной автостоянки без строительства капитальных сооружений».