На строительство конкурента казанской «Меги» девелопер занял почти 5 миллиардов

UD Group начал строительство ТЦ, сдать объект планируют в третьем квартале 2020 года

Фото: эскиз фасада

В Казани, на Павлюхина, началось строительство Центра семейного отдыха площадью 137 тысяч кв. м. Если застройщик UD Group (близкий к «Унистрою») сдаст свой объект раньше «Авиатики», то это будет самый крупный в городе торговый центр, размерами превышающий «Мегу». Строить ТЦ девелопер будет в основном на заемные средства, компания договорилась с банком ВТБ о долгосрочной кредитной линии. Как выяснило «Реальное время», размер займа составит порядка 4,6 миллиарда рублей сроком на 10 лет. Подробности соглашения и оценка экспертов — в нашем материале.

Будущему мегамоллу на Павлюхина дали старт

Как мы уже писали, под будущий Центр семейного отдыха UD Group выбрали место бывшего трампарка на Павлюхина, рядом с ЖК «Сокольники». 26 января стройка ТЦ стартовала. Объект по общей площади — 137 тыс. кв. м — превышает «Мегу» (112,5 тыс. кв. м), но уступает ей в площадях, сдаваемых в аренду, — 53 тыс. кв. м (у «Меги» — 91,5 тыс. кв. м).

Застройщик уверяет, что при возведении мегамолла применяет современные технологии, которые позволяют вести работы круглосуточно, без шума и вибраций. То есть стройка не помешает ближайшим соседям: жителям домов, воспитанникам детсада и учащимся Российского Исламского института. Пока жалоб от них действительно не поступало.

Будущий ТЦ будет пятиэтажным: два нижних этажа займет парковка, три верхних — торговые помещения. Паркинг рассчитан на 1500 машино-мест. Количество магазинов — более 150. Основной акцент — на развлекательную зону, под нее отведут небывалые для казанских ТЦ масштабы — более 30% от арендопригодной площади. Эксклюзивным консультантом проекта выступает CBRE.

Будущий ТЦ будет пятиэтажным: два нижних этажа займет парковка, три верхних — торговые помещения. Илл. эскиз интерьера



— Мы очень тщательно подходим к выбору операторов для развлекательного сегмента, постоянно изучаем мировые тенденции в данной сфере. Предпочтения отдаем тем партнерам, которые в долгосрочной перспективе готовы предлагать посетителям объекта новые эмоции и впечатления, постоянно совершенствовать и адаптировать концепцию в соответствии с меняющимся рынком. В проекте будут открыты многозальный кинотеатр с первым и единственным в Казани залом IMAX, несколько крупных развлекательных концепций для всей семьи, качественные рестораны и фуд-маркеты, — рассказала «Реальному времени» Надежда Цветкова, заместитель директора отдела региональных торговых помещений CBRE.

Заем на 4,568 млрд в ВТБ

В UD Group «Реальному времени» сообщили, что реализация проекта стала возможной благодаря финансовому партнерству с банком ВТБ. По условиям соглашения, подписанного 1 февраля 2018 года, банк предоставляет застройщику долгосрочную кредитную линию «с поэтапным возвратом долга из потоков, которые будет генерировать сам Центр семейного отдыха».

— Благодаря участию банка мы хотим создать первый в Казани проект с масштабной зоной развлечений для всей семьи, вплоть до того, что решили использовать часть кровли под развлекательную зону. Ведутся переговоры с ключевыми федеральными и мировыми брендами. На сегодняшний день мы уже подписали BTS* с «Киномаксом», — отметила в разговоре с нашим изданием директор департамента торговых центров UD Group Валентина Сахабеева.

Хотя девелопер и банк не раскрывают все детали сделки, наши источники сообщили некоторые подробности. Реализацию проекта на Павлюхина оценивают в 6,5 млрд рублей. Строить мегамолл UD Group планирует в основном на заемные средства. В ВТБ он оформил кредит на 4,568 млрд сроком на 10 лет.

С учетом инвестиций себестоимость строительства ТЦ можно оценить примерно в 50 тысяч рублей за кв. м



Из девелоперов в рантье?

— Думаю, что с этим займом у них все будет нормально. По-моему, UD Group и «Унистрой» не сильно закредитованы. У них же какая концепция? Обычно они оставляют нижние этажи себе, то есть у них большой пул собственной коммерческой недвижимости. К этому можно добавить ТЦ «ГоркиПарк», который они строили. В ЖК «Дружба» у них немало торговых площадей, где «Сбер» сидит и другие компании. Есть еще бизнес-центр «Сфера», ЖК «Изумрудный город» в нижних этажах весь «сидит» в ретейле. То есть у них огромный пул арендных платежей, они не продают все, например, как «Ак Барс Девелопмент» в «XXI веке», они оставляют первые этажи себе. Думаю, они формируют себе такую отдаленную «подушку», если когда-нибудь уйдут из девелоперского бизнеса, то оставят себе стратегию рантье. Поэтому те потоки, которые генерирует их существующая недвижимость плюс добавившийся торговый центр, позволят покрывать платежи по кредиту, — считает генеральный директор АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

В CBRE сообщили, что уже ведут переговоры с основными якорными арендаторами проекта, которые будут основой для дальнейшего развития Центра семейного отдыха. Но сами компании пока не называют: «это операторы продуктового гипермаркета, кинотеатр, развлекательные зоны, фешен-якоря».

С учетом инвестиций себестоимость строительства ТЦ можно оценить примерно в 50 тысяч рублей за кв. м.

— Но здесь надо учитывать, что часть помещений они сдадут в аренду, и эти площади будут делать сами арендаторы. То есть это вложения только самого девелопера, так что 50 тысяч за «квадрат» — нормальная, хорошая цена, — добавил Мурат Ахмеров.

«Будут первыми, пока не откроется «Авиатика»

Эксперты высоко оценивают удачное расположение и концепцию Центра семейного отдыха. Из существующих в Казани ТЦ это будет самый крупный, пока не построят ТЦ «Авиатика».

Надежда Цветкова заместитель директора отдела региональных торговых помещений CBRE Центр семейного отдыха на ул. Павлюхина в Казани — уникальный проект в сфере коммерческой недвижимости. Его отличительными особенностями станут современная концепция, учитывающая лучшие мировые тенденции и практики. Особое внимание уделяется развлекательной составляющей, а также формированию качественной концепции общественного питания. Еще одной особенностью станет круглогодично эксплуатируемая кровля, на которой будут размещены кафе и рестораны, рекреационные и спортивно-развлекательные зоны. Проект станет самым масштабным объектом, расположенным в непосредственной близости к историческому центру города. Учитывая прекрасные пешеходную и транспортную доступность, проект сможет охватить максимальное количество жителей.

Мурат Ахмеров генеральный директор агентства недвижимости «А-Девелопмент» Перспективы хорошие. Взять Вахитовский район — какого-то концептуального ТЦ здесь нет, разве что «Кольцо». «Корстон» — нельзя назвать ТЦ — это скорее галерея. «ГУМ» — устаревшая формация, у «Свита Холла» тоже нет ярко выраженной концепции. «Сувар Плаза» — первый этаж премиальный, дальше галерея. И все это уже не новые ТЦ, им больше 10 лет. Таких, как «Южный» или «Парк Хаус, в Вахитовском районе нет. Хотя здесь много и офисного сегмента, весь деловой центр здесь. Здесь рядом и жилье: напротив «Бриз» строит, здесь же ЖК «Сокольники». Поэтому, я думаю, проект будет удачным, и ехать до ТЦ ближе, чем до «Меги».

Диана Нургалиева директор казанского отделения Агентства регионального развития Расположение на Павлюхина — хорошее, в конкурентах — «Мега», «Южный» и другие ТЦ. Перспективы отличные, если заведут международные и федеральные бренды. Развлечения с долей в 35% — великолепно, ресторация и фуд-корт — тоже отлично. Сейчас упор идет как раз на этот сегмент. Если первыми откроются, то будут чуть крупнее «Меги», пока не откроется «Авиатика» (250 тыс. кв. м).

Адель Хасбиулин генеральный директор АН «МЕГАЛИТ» В чем формула успеха «Меги» на момент открытия? В мощной развлекательной составляющей и уникальном составе арендаторов. В новом комплексе UD Group под развлекательный компонент будет отведен целый этаж, а в торговой части некоторые бренды одежды будут представлены в Казани впервые. Интерес к ТРЦ, безусловно, будет, и произойдет перераспределение покупательских потоков. Район строительства — ул. Павлюхина, сейчас активно развивается и застраивается новыми жилыми комплексами. Мы видим, что уже сейчас там очень высокая плотность застройки. К тому же я вижу успешные проекты, реализованные UD Group. Это значит, что компания хорошо изучает рынок и дает то, что нужно посетителям. Кроме того, любой девелоперский проект имеет свой жизненный цикл и рано или поздно морально устаревает, даже при условии реконцепции. У проекта, который строится «с нуля», под новые запросы потребителей, потенциал в этом смысле выше. Думаю, новый ТЦ вполне может повторить успех «Меги» и со временем достичь того же уровня арендных ставок. Но это, конечно, будет зависеть от уровня его посещаемости.

Василя Ширшова