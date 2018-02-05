Наиль Маганов вошел в союз с Игорем Сечиным против «утилизационного» налога Мантурова

Нефтяники пожаловались премьер-министру РФ на очередное предложение Минпромторга

Главы крупнейших нефтяных компаний России — Игорь Сечин, Вагит Алекперов, Александр Дюков, Владимир Богданов и Наиль Маганов — попросили Дмитрия Медведева не давать ход очередной инициативе Минпромторга. Ведомство предлагает взимать утилизационный сбор с производителей нефтегазовой техники. Топ-менеджеры якобы хотят заблокировать это предложение, поскольку оно угрожает выручке их компаний. Эксперты, которых опросило «Реальное время», — на стороне нефтяников.

«Боги пищевой цепочки»

Федеральные СМИ сообщили о коллективном обращении крупнейших российских нефтяных компаний (среди них оказалась и татарстанская «Татнефть») к российскому премьеру Дмитрию Медведеву. По данным Znak.com, письмо было направлено в конце прошлого года

Информация об обращении нефтяников 1 февраля появилась в телеграм-канале Mash, который связывают с изданием Life. Канал также выложил скан самого обращения с подписями топ-менеджеров пяти нефтяных компаний: «Роснефти», «Лукойла», «Газпром-нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти». «Боги российской пищевой цепочки пожаловались Дмитрию Медведеву на новый, невиданный ранее налог», — написал Mash. Жалоба якобы связана с тем, что компании «не хотят платить новый утилизационный сбор за продукцию нефтегазового машиностроения» (вопрос о введении такого сбора — но для производителей техники — прорабатывается с конца прошлого года).



На следующий день в канале появилось еще одно сообщение, где утверждается, что обращение топ-менеджеров поддержало Минэкономразвития, которое негативно оценило потенциальный эффект от введения утилизационного сбора: «Первым на это отреагировало бывшее ведомство Алексея Улюкаева. Пока их экс-начальник пылится в СИЗО, новенькие руководители Министерства экономического развития накатали письмо Дмитрию Анатольевичу».

«Боги российской пищевой цепочки пожаловались Дмитрию Медведеву на новый, невиданный ранее налог», — написал Mash. Фото government.ru



С заботой о следующих поколениях

Идея обложить утилизационным сбором российских производителей и импортеров продукции энергетического и тяжелого машиностроения принадлежит Минпромторгу РФ; в ноябре 2017 года ведомство Дениса Мантурова заявило, что работает над проектом соответствующего закона. Свою инициативу министерство объяснило заботой о благополучии «следующих поколений», на плечи которых сейчас перекладывается решение экологических проблем.

«При вводе оборудования в эксплуатацию никто не закладывает стоимость его последующей утилизации после выработки срока работы, в результате в России продолжает расти объем неутилизированных отходов», — передавал ТАСС позицию чиновников. Минпромторг рассчитывает, что введение сбора заложит основу для расширения практики вторичного использования техники.

При этом не вполне ясно, кто и на каких условиях, по мнению министерства, должен платить сбор. С одной стороны, Минпромторг говорит, что эта обязанность ляжет на всех без исключения производителей тяжелого и энергетического машиностроения; с другой стороны, он указывает, что сбор должен быть «точечным» — чтобы не пострадали нефтегазовые компании как потребители такой техники.

Представители четырех компаний, упомянутых Mash, не ответили на запросы, а в «Татнефти» воздержались от комментариев.

«Просто содрать деньги»

«Для нефтяников риски от введения сбора вполне очевидные, он существенно повысит стоимость оборудования», — говорит в беседе с корреспондентом «Реального времени» заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Пока не до конца понятно, каким будет закон; тот же автомобильный сбор вводился не только для пополнения бюджета — одновременно он давал преференции российским автопроизводителям, отмечает эксперт. Однако в любом виде сбор станет дополнительным бременем для производителей нефтегазовой техники, и это бремя неизбежно будет переложено на потребителей, то есть компании ТЭКа.

Сейчас уплата НДПИ и экспортных пошлин в совокупности может достигать половины от выручки нефтяников, считает эксперт. Фото oilcapital.ru

По словам Тануркова, налоги на нефтяную отрасль и без того существенные: сейчас уплата НДПИ и экспортных пошлин в совокупности может достигать половины от выручки нефтяников: «Говорить, что они легко переживут любое дополнительное бремя — это не так. Я, например, хорошо понимаю опасения «Роснефти», у которой на ближайшие годы огромная инвестиционная программа». Большие программы есть и у других компаний, например, у «Газпром-нефти», отмечает эксперт. Лишнее обременение в период циклического пика инвестиций — это неприятно, резюмирует Танурков.

«Я считаю, что нефтяники совершенно правы. Нынешняя налоговая система и так не располагает к тому, чтобы развивать производство, добычу, развивать передовые методы, не способствует инновации. Это чисто фискальная политика — просто содрать деньги без оглядки на то, выгодно это, не выгодно, будут ли продолжать компании работать», — говорит партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

Он констатирует, что все предпринятые доселе попытки изменить политику налогообложения отрасли не способствовали ее развитию, новый же сбор будет для нее губительным, тем более учитывая, что цены на нефть существенно не растут. «От этого пострадают не только нефтяные компании, но и их подрядчики, которые выполняют работы на месторождениях, транспортники — все. Это плохой налог», — недоволен Крутихин.

«Тут, в общем-то, можно принять сторону нефтяников. Действительно, они уже платят большие налоги, которые формируют основную часть бюджета Российской Федерации, как бы мы ни говорили об инновациях», — рассуждает Иван Капитонов, доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС и эксперт в области ТЭК. Очередной сбор ударит не только по компаниям, но и по населению — вырастут цены на бензин, предупреждает он. Кроме того, это снизит конкурентоспособность российских производителей на внешних рынках, «чего в условиях санкций допускать никак нельзя».

При этом сами по себе утилизационные сборы при другом подходе могут быть полезны — и не только в нефтегазовой отрасли. «У нас подходы к этому не рыночные, мы пытаемся палочной системой вводить какие-то новшества», — говорит Капитонов. Он считает, что проблему лучше решать «с другого конца»: не перекладывать затраты на бизнес, а ввести льготы для компаний, которые будут заниматься утилизацией. Такие стимулы привели бы к появлению отдельной специфики бизнеса и пошли бы на пользу всей экономике, уверен Капитонов.

ОПРОС

Артем Малютин