Битва со снегом в Казани: полуметровые сугробы, отмена уроков и парализованный транспорт

Как циклон из Киева устроил снежный апокалипсис в Татарстане

Фото: Максим Платонов

За сутки в Казани выпала месячная норма осадков. Штормовое предупреждение было объявлено накануне, дорожные службы всю ночь убирали снег с крупных магистралей, но автовладельцы оказались заблокироваными во дворах. В мэрии Казани водителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный, но из-за снежных заносов автобусы тоже не смогли выехать из АТП. Трамваи не ходят, самолеты не летают, трассы закрыты, переправы не работают. Единственный вид транспорта, на который не повлияла непогода — метро и пригородные поезда. Хроника февральского апокалипсиса в материале «Реального времени».

Понедельник — день тяжелый

Утро понедельника жителям Казани пришлось начать с квеста: откопай дверь и попробуй выйти со двора. Причем речь идет не о жителях поселков, которым эти занятия привычны, а об обитателях многоэтажек, которые лопаты в квартирах не держат.

Если первый этап преодолели почти все, то второй — добраться до работы — почти никто. Автовладельцы, если и сумели откопать машину, то не смогли пробить дорогу до проезжей части, застревая в снежной целине, а пешеходы не могли дождаться общественного транспорта.

Единственный вид транспорта, который снежный буран не остановил, — метро, но там апокалипсис случился из-за наплыва пассажиров. Фото из соцсетей



В социальных сетях люди делятся фотографиями безуспешных попыток влезть в автобусы. Жители многоэтажек рядом с автопарками публикуют видео, снятое из окон, — половина автобусов не смогла выехать из гаражей. На маршруты не вышли и трамваи. Единственный вид транспорта, который снежный буран не остановил, — метро, но там апокалипсис случился из-за наплыва пассажиров. Казанская подземка напоминает московскую в час пик.

Неплохо заработали на непогоде таксисты (те, что смогли выехать со стоянок). Цена в связи с очень высоким спросом поднялась в три раза. Вместо привычных 120 рублей из Авиастроительного в Московский район агрегаторы предлагали поехать за 380.

Мэрия: «Такого еще не было!»

«Доброе утро, если оно доброе», — шутили сегодня на входе в столичную мэрию участники делового понедельника. Сотрудники исполкома жаловались, что еле откопали сегодня свои автомобили, и радовались, что им повезло не застрять по пути и не опоздать на работу:

— В интернете уже приколы пошли: «Единственной, кто отозвался на призыв ГИБДД не выезжать на дорогу, была снегоуборочная техника», — зачитывали со смартфонов чиновники.

— Это старый прикол, техника всю ночь работала, — уверяли их другие.

По словам Игоря Куляжева, основные магистрали очищены от снега, есть проблемы во дворах и городских поселках. Фото kzn.ru



Не иначе как стихийным бедствием назвали обильные снегопады в казанской мэрии. «За ночь и сегодня за утро, такого еще не было, выпала месячная норма осадков, февральская. Поэтому здесь комментарии излишни», — высказались о непогоде столичные власти. На борьбу со стихией сегодня ночью бросили все силы и имеющуюся технику, рапортовали «слуги народа».

— Основная цель была — не допустить заносов и гололеда на дорогах. В принципе, с этой задачей уборочная техника справилась. Неоднократно проводилась посыпка и разметание на проезжей части. Сегодня днем мы также продолжаем работать по разметанию и поджиму проезжей части. Плохая погода сохранится до вечера. Наша цель — в течение дня поддержать ситуацию, дальше мы будем заниматься ликвидацией этой чрезвычайной ситуации, — заявил Игорь Куляжев, глава комитета внешнего благоустройства Казани.

По его словам, основные магистрали очищены от снега, есть проблемы во дворах и городских поселках. Для их уборки привлекут дополнительную технику дорожных предприятий и других организаций. Казанцев попросили воздержаться от поездок на автомобилях.

«Это стихийное бедствие, мы видели, что творилось в Москве. Их точно в отсутствии денег не обвинишь. И техника есть, но нужно время, чтобы все это сначала расчистить, а потом вывезти», — ответили власти. В городе объявлен план «Буран». Привлекается вся необходимая техника. «Мы уверены, что справимся», — заверил Игорь Куляжев. «Это настоящая битва со снегом! Нет сомнений, что вы с ней справитесь, но желательно в максимально сжатые сроки, до 9 вечера!» — поручили в мэрии.

В школах объявили свободное посещение

Несмотря на то, что штормовое предупреждение было объявлено еще накануне, информации об отмене занятий в школах не было. Сообщения о том, что в связи с погодными условиями объявляется «свободное посещение», родителям начали рассылать в 7.50. К этому времени многие учащиеся вышли из дома. Вторым сообщением учителя предупреждали, что если дети и придут в школу, то по окончании уроков домой их отпустят только в сопровождении родителей.

Добраться до места работы или учебы пешком тоже было проблематично. Если крупные дороги за ночь очистили от снега, то до тротуаров не добрались. Пешеходы вынуждены идти по проезжей части.

Не летят самолеты, поезда идут

С 7.30 утра МВД по РТ ограничило движение междугородних автобусов из Казани и из других районов Татарстана в направлении Казани. Кроме этого Госавтоинспекция рекомендовала не выезжать водителям грузового транспорта. Временно закрыты ледовые переправы в Аракчино и Зеленодольске.

Не принимал и не отправлял самолеты Международный аэропорт «Казань». По данным ГУ МЧС РФ по РТ, за сутки были задержаны шесть авиарейсов. 186 пассажиров размещены в гостиницах.

— Плохие метеоусловия (метель, сильный боковой ветер, переохлажденные осадки) повлияли на регулярность выполнения полетов в международном аэропорту «Казань». Рейсы из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы произвели посадку на запасных аэродромах. Также отменено и задержано несколько рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Отменены четыре рейса: два рейса Шереметьево-Казань-Шереметьево и Казань-Франкфурт-на-Майне. Ночью был отменен рейс в Стамбул. Со слов представителя авиакомпании, пассажиры будут пересажены на следующий рейс, — прояснил ситуацию еще утром «Реальному времени» пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Не принимал и не отправлял самолеты Международный аэропорт «Казань»



Как сообщили «Реальному времени» в компании «Содружество», пригородные поезда из Казани и в Казань ходят согласно расписанию, отмененных рейсов нет. О работе в плановом порядке сообщает и РЖД.

Обильный снегопад и штормовой ветер спровоцировал аварии на электросетях. Без света оказались более 8 тысяч человек в 50 населенных пунктах в Буинском, Тетюшском, Камско-Устинском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, Арском, Алексеевском, Спасском, Новошешминском районах.

Непогоду принес циклон из Киева

На внеплановом заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник Управления по гидрометорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергей Захаров сообщил, что циклон, бушующий в республике, сформировался в районе Киева. Неблагоприятная погода 5 февраля сохранится в течение дня. Ожидаются порывистый ветер до 25 метров в секунду, осадки в виде снега, ледяного дождя, гололед, туман, сход снега с крыш. Количество осадков за сутки приблизится к 15—20 мм при месячной норме для республики в 25 мм, а для Казани — в 28 мм. 1 мм осадков в перерасчете на высоту снежного покрова составляет 1—1,5 сантиметра в зависимости от структуры снега.

Метель в некоторых районах Татарстана сохранится и 6 февраля, сообщает Гидрометцентр РТ. Ветер южный, ночью местами порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха будет опускаться до минус 13 градусов, на дорогах сильная гололедица. 7 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, на западе Татарстана похолодает до -16 градусов.

Начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра РТ Ирина Трущина назвала все происходящее опасным явлением, которое никак не свойственно.

— Сильный ветер, метель – эти явления связаны с выходом южного циклона на европейскую территорию России, и при прохождении фронтальных разделов этого циклона отмечался ветер. До 21 м/с по республике, в Тетюшах до 25 м/с. В Казани выпало за сутки 23 мм снега, в том числе за прошедшую ночь 22 мм. Это опасное метеорологическое явление. Выпало 82% от месячной нормы. Действует штормовое предупреждение, эта погода сохраняется. В ближайшие сутки ожидается снег до 10-15 мм, метель, сильный ветер. В ближайшие сутки погода начнет улучшаться. Ожидаем временами небольшой снег до 2-3 мм, ночью метель, ветер сохранится порывистым, днем ослабнет, 6-8 градусов мороза. 7-8 февраля сохранится слабый снег, — отметила специалист.

В центре «Фобос» добавили, что явление, которое бушевало в Москве, не идет на Татарстан, а скорее на север, северо-запад от столицы России, в сторону Балтики.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов