«Чувствуешь себя как в зоопарке»: как чиновники реагировали на важные события 2017 года

Самые яркие высказывания публичных персон России и Татарстана в ушедшем году

Фото: Дмитрий Резнов

Большое видится на расстоянии. Фразы, сказанные в определенный момент, спустя время кажутся пророческими, вызывающими уважение. Или остаются просто смешными. В любом случае, собранные вместе они формируют картину минувшего года – не объективную, зато эмоциональную. «Реальное время» собрало самые значимые фразы татарстанских и федеральных чиновников.

Банковский кризис

Банковским кризисом завершался 2016 год, им же начинался и продолжался весь 2017-й, когда банки сыпались каскадом, а чиновники и представители контролирующих органов пытались урегулировать ситуацию и, как могли, успокоить потерявших деньги клиентов. Взаимопониманием местами даже не пахло.

«Что свидетельствует о недобросовестности плательщика? Факт того, что банк являлся проблемным, и он об этом знал. Все у вас решится благополучно. И пусть потом вам будет стыдно!», — сказала на встрече с клиентами-юрлицами «Татфондбанка» замначальника отдела урегулирования задолженности УФНС по РТ Эльмира Хайрова.

Закончилось, правда, все плохо. И стыдно вряд ли кому-то было.

Эльмира Хайрова: «Что свидетельствует о недобросовестности плательщика? Факт того, что банк являлся проблемным, и он об этом знал. Все у вас решится благополучно. И пусть потом вам будет стыдно!» Фото Олега Тихонова

Тревожные времена переживал и второй крупнейший банк Татарстана.

«Как только я сел в машину, мой водитель спросил меня: «А правда ли, что «АК БАРС» закрывается?». Я понял, что раз ситуация дошла до водителя, значит, дело уже серьезное», — говорил в начале года Валерий Сорокин, председатель Совета директоров «АК БАРС» Банка.



В марте наблюдатели дождались главного ареста по делу о крушении главного банка.

«Я скажу коротко: себя виновным не считаю. Вел обычную деятельность председателя правления. Я никуда не скрывался и не собираюсь. Все это время вел работы, чтобы можно было поправить положение банка», — сказал Роберт Мусин, председатель правления «Татфондбанка» во время избрания ему меры пресечения в зале суда.



А на ежегодном отчете о работе правительства перед депутатами Госсовета все, наконец, дождались эмоциональных высказываний тогда еще премьер-министра РТ Ильдара Халикова, на которого общественность возлагала ответственность за банковский кризис как на представителя государства в наполовину республиканском банке:

«Можно ли было идти в банк, чтобы его спасти? Или нужно было его бросить, сказать: «Пускай умирает, зато мне в 2017 году на отчете не будут задавать этот вопрос? Считаю, что нет».



Но упоминал и других виноватых:

«Почему Центральный банк поздно принял решение или не проинформировал нас? Почему крупные международные аудиторы «Эрнс энд Янг» ежегодно утверждали отчет? Почему крупнейшие мировые рейтинговые агентства давали достаточно высокие рейтинги «Татфондбанка»? Почему проводились иные операции по взаимодействию банка с другими госструктурами?».



Ильдар Халиков: «Можно ли было идти в банк, чтобы его спасти? Или нужно было его бросить, сказать: «Пускай умирает, зато мне в 2017 году на отчете не будут задавать этот вопрос? Считаю, что нет».



Отношения Москвы и регионов

2017 год воскресил тему разграничения полномочий центра и регионов и вообще содержания федеративных отношений в России.

Президент Минниханов поднимал вопрос о более справедливом распределении доходов между субъектами и Москвой на Гайдаровском форуме:

«Мы взяли большие бюджетные кредиты на подготовку. И теперь свои показатели ухудшили. Мы же свои обязательства выполняем перед Минфином России. Для чего, если эти деньги у тебя отбирают?.. Может, нам стоит подумать, как в федеральный бюджет больше денег собрать?».

В послании Госсовету РТ он говорил о договоре о разграничении полномочий:

«Содержание отношений с федеральным центром важнее формы».

И позже снова: «Татарстану больше не нужен договор о разграничении полномочий с Россией. Имеем, что имеем, нас это устраивает», — на заседании медиаклуба при полномочном представительстве республики в РФ.

Рустам Минниханов: «Содержание отношений с федеральным центром важнее формы». Фото Максима Платонова



Мытарства на стройках и в залах суда

Еще один переходящий вопрос — проблемы с дольщиками. Одними из самых ярких спикеров по этой теме был Азат Нигматзянов, первый замруководителя исполкома Казани по вопросам градостроительной политики, который каждую пятницу встречался с дольщиками на традиционных совещаниях. Раз за разом его высказывания были более эмоциональны и метафоричны — чиновнику весь год приходилось очень нелегко:



«Знаете, мне как-то не очень уютно. Может, вы будете снимать хотя бы не так заметно, а то чувствуешь себя как в зоопарке», — говорил Нигматзянов, когда его снимали на мобильный на очередном совещании.

«Сколько здесь уже было сделано, вы даже не представляете, сколько я намыкался. Вот три подъезда мы сделали, здесь все уже законно. Здесь никто уже в обратку не сыграет. Я не хочу пополам: и девушкой, и беременной быть. Или сдаем мы дом, или не сдаем!», — о достройке дома.

Об оформлении земли у «ФОНовского» дома:

«Вроде все документы есть по этому вопросу, но они такие противоречивые. Президент нам согласовал, что, да, землю мы выделяем. Но как это в реальную плоскость перевести? Я всех спрашиваю, вроде все регламенты понаписали: и Минстрой, и аппарат президента. Я их спрашиваю: «А как здесь? Как ужа с ежом скрестить? Не знаем».

«Я не знаю, чем вы отдадите: часами, квартирами, машинами, лишь бы подрядчик сказал, что у него вопросы по оплате решены!», — это уже представителям «ФОНа».



Азат Нигматзянов: «Знаете, мне как-то не очень уютно. Может, вы будете снимать хотя бы не так заметно, а то чувствуешь себя как в зоопарке». Фото Олега Тихонова

В это время глава некогда огромной империи «ФОН» Анатолий Ливада давал интервью из-за решетки зала суда.

«Те друзья и структуры, которые со мной в Москве работали, они не допустят к выборам президента, Владимира Путина, вот такой бардак — потерю «ФОНа». Сейчас, я уже слышал, «Сувар» готовят к такому же. Это что творится-то?», — задавался вопросом Ливада на заседании по избранию ему меры пресечения в марте.

А позже демонстрировал чувство юмора на заседаниях по вновь и вновь продлеваемому ему сроку ареста:

«Передайте привет Ильсуру Метшину! Мне очень стыдно, что он за меня достраивает мои дома!».

«Я выспался», — благодарил Ливада городские власти «за продолжение дела «ФОНа» в мае.

Анатолий Ливада: «Я выспался»



Поддержку словом, делом и землей



Еще до радостного объявления Владимиром Путиным о новом пособии в 10 тысяч рублей в месяц на первенца, в Татарстане обсуждали вопрос поддержки молодых семей и повышения рождаемости:

«Мы должны найти формы, правильные слова, стимулы, чтобы наши женщины рожали и вторых, и третьих, и четвертых детей. Я считаю, что три ребенка — это тот стандарт, который мы должны донести до нашего населения, — говорил президент республики на итоговой коллегии Минздрава в начале года.

А на коллегии Минземимущества заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев призывал активнее решать вопрос с выделением земель многодетным семьям (в Казани недовыделено 6 тысяч участков, в Челнах — более 20 тысяч):

«Я попрошу муниципалитеты еще раз вернуться к этому вопросу. Просто так прийти и сказать: «Деньги-деньги, мы купим и потом обеспечим», — не принимается! Денег не будет, ищите резерв у себя».

Василь Шайхразиев: «Денег не будет, ищите резерв у себя». Фото Максима Платонова



Как правильно ругать подчиненных

Отповедь подчиненным — это отдельный жанр, в котором создано немало крылатых фраз, высказанных на коллегиях и совещаниях самого разного уровня.

«Все якши-якши, ура-ура, Аллага шокер. Но надо двигаться дальше! Каждый выступил и посмотрел на себя соседскими глазами: «Подожди-ка, неужели у меня все в шоколаде?», — призывал к самокритике на коллегии совета Ассамблеи народов Татарстана спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

«Переговорите со всеми, кто участвует, соберите заранее, чтобы это не превращалось в Освенцим и гестапо, а такие факты были! Дорвались до власти отдельные проверяющие, и были очень тревожные нотки и тревожные сообщения от родителей, учеников и тех же школ. Понятно, что списывать нельзя, но в карательные функции это не должно переходить!», — чеканил рекомендации управлению образования горисполкома мэр Казани Ильсур Метшин перед началом ЕГЭ на «деловом понедельнике» в мае.



«Не оправдывайся, я просто хочу вам оценку поставить. Садись, ты плохо работаешь пока. Роману [Шайхутдинову] передай, что я от вас ждал самого большого результата. Очень плохо», — поставил двойку Рустам Минниханов Минсвязи РТ в лице первого замруководителя ведомства за подготовку к WorldSkills.

«Минкин болеет, Чайка болеет, Хайрова нет — приболел. Это дело такое — сюда на выздоровление вызывали. Бариева нет, Богуславского нет — нас это настораживает, пропускать начали депутаты. Зиннуров отпросился, Морозов отпросился...», — начинал с переклички, как в школе, встречу депутатов Госдумы от Татарстана с их местными коллегами Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Минкин болеет, Чайка болеет, Хайрова нет — приболел. Это дело такое — сюда на выздоровление вызывали. Бариева нет, Богуславского нет — нас это настораживает, пропускать начали депутаты». Фото Романа Хасаева

Из рубрики «разное»



Добавим других ярких красок и зафиксируем с их помощью иные важные и не очень инфоповоды 2017-го.

«Когда писался данный текст, предполагалось, что это божья кара за их грех, который, повторюсь, в основных мировых религиях таковым является. Поэтому руками данного человека, который по каким-то причинам пошел на этот поступок, она и совершилась», — продолжал удивлять даже в зале суда бывший журналист, бывший чиновник Рамиль Ибрагимов, отличившийся своими оценками в «Инстаграм» трагедии 2016 года в Орландо.

«Вы знаете, сколько уходит на сторону из Татарстана? Более 35% денег, регулируемых заказчиков, не востребованных вами! Ленитесь, не умеете, не хотите, ноете! Попробуйте поспорить со мной — цифры, вот они!», — призывал гендиректор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер бизнесменов отринуть лень и уныние.

«Ну что, будем доказывать, что я не верблюд. Других доводов нет», — с августа следствие пытается определиться с виной экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова.

«Я вообще люблю красить все, что можно», — в Казани в рамках «Том Сойер Фест» с кисточкой прошелся министр культуры РФ Владимир Мединский.



«Что касается рейтингов телеканала «Матч ТВ» — это как сборная России по футболу. Все знают, как надо тренировать сборную России по футболу, но, как бы вам это сказать, результат от этого не меняется», — а это уже Тина Канделаки на встрече со студентами в Казани.

«Это действительно отличная возможность повысить свою стоимость на рынке услуг шоу-бизнеса как ведущих, как светских лиц. Дамы ловят хайп», — Ирина Волынец, председатель национального родительского комитета, заявившая о своем желании баллотироваться на пост президента РФ, рассказывала о конкуренции с Екатериной Гордон и Ксенией Собчак.

Владимир Мединский: «Я вообще люблю красить все, что можно». Фото Васили Ширшовой



«Примите уверения в нашем неизменном почтении»



Федеральные информационные поводы тоже породили немалое количество фразеологизмов и мемов.

«Корзиночку забери», — сказал Игорь Сечин тогда еще министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, и эта фраза (ставшая достоянием публики в 2017 году) вполне претендует на самый крупный мем года. Говорят, что к нынешним новогодним праздникам все чиновники на всякий случай от любых «корзинок» отказываются.

«Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — фраза от Алишера Усманова, сказанная им в заочном блоггинг-споре с политиком. Впервые бизнесмен такого уровня снизошел до публичного выяснения отношений.

«Матильда» — одно из главных слов 2017 года. Среди фраз депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая долго, последовательно и задорно высказывалась о фильме, самые яркие выбрать сложно. Наступала бывший прокурор по всем фронтам.

Апеллировала к верующим: «Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой».

К закону: «Финансирование «Матильды» велось по сомнительным схемам».

К историкам: «Ничего общего с историей «Матильда» не имеет».



И даже к эстетам-кинолюбам: «В Голливуде вас бы уже выгнали перед четвертым дублем за перерасход бюджета и неумение работать с актерами».



По количеству мемов и фразеологизмов с Поклонской, пожалуй, может сравниться пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Реальное время» делало целую подборку этих фраз — год выдался богатым на события, и у представителя нефтяной компании было много поводов для высказывания. Приведем лишь некоторые:

«Пройдите, пожалуйста, в …у. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответ Леонтьева на запрос телеканала «Дождь» о получении Игорем Сечиным, главой «Роснефти», «мигалки».



«Не ваше собачье дело», — в ответ на запрос Republic о валюте расчетов «Роснефти» в Венесуэле.

Герман Греф: «Я понял нашу задачу: изобрести такой микроскоп, чтобы увидеть результаты работ нанокорпораций». Фото Максима Платонова



«Я не интересуюсь их мотивами, потому что, на первый взгляд, они выглядят клиническими идиотами», — об аналитической службе инвестиционного подразделения Сбербанка.

Аналитики Сбербанка, кстати, не смолчали. Как не держит в себе эмоций и сам глава госбанка Герман Греф. На том же Гайдаровском форуме участники получили удовольствие от наблюдения за дружеской пикировкой банкира с главой Роснано Анатолием Чубайсом:

«Я понял нашу задачу: изобрести такой микроскоп, чтобы увидеть результаты работ нанокорпораций. И понял, что такой микроскоп пока не изобретен, потому мы и не ощущаем: мы видим, что что-то меняется, но что — понять не можем пока».

Владимир Мединский был постоянным ньюсмейкером. Последний перл министра культуры, который едва не потерял свою ученую степень, характеризует его как очень гуманного человека:

«Люди творческие, свободные. Хочу — такую майку надел, хочу — сякую. У нас же не Америка, у нас за это (...), так сказать, от профессии не отлучают», — заявил Мединский в программе на канале «Россия 1» в ответ на вопрос, что будет с создателями балета «Нуреев» в Большом театре, которые надели майку «Свободу режиссеру».

Ближе к Новому году закрутилась и история с грядущими выборами президента РФ, которая обнаружила небывалое разнообразие кандидатов в этом избирательном цикле. Однако у самого оппозиционного из них обнаружили «отсутствие пассивного избирательного права». Кроме этого, кандидат в кандидаты Алексей Навальный удостоился отповеди от председателя ЦИК Эллы Памфиловой и даже обвинения в нарушении закона:

«Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь».

Вячеслав Володин: «Коллеги, меньше слов — меньше срок». Фото Олега Тихонова



И закончим наш обзор «доброй» шуткой спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, которая тоже стала крылатым выражением минувшего года:

«Коллеги, меньше слов — меньше срок».

К сожалению, в 2017 году для тюремного юмора было довольно много поводов. «Реальное время» надеется, что в будущем году поводов для написания текстов из залов судов будет меньше.