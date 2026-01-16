Жена и теща экс-судьи Арбитража РТ Минапова стали соответчицами по иску на 200 млн

Часть активов, попавших в перечень прокуратуры РТ на изъятие, уже продана

«Реальному времени» стали известны новые детали первого антикоррупционного иска Альберта Суяргулова к представителю судейского сообщества Татарстана. В перечне ответчиков не только арбитражный судья в отставке Адель Минапов, но и его супруга Резеда, ранее работавшая помощником зампреда в Арбитражном суде Татарстана, а также ее мать Амина Хуснутдинова, она же — теща Минапова, и сестра тещи Расима Гараева. На них записана часть спорных активов, поясняют источники издания.

Полный список ответчиков накануне был размещен в базе Советского райсуда Казани, куда прокурор республики направил свой иск. Аккурат напротив этого суда, в ЖК «Арт Сити», находится часть той недвижимости, которую глава надзорного ведомства просит обратить в доход государства. Помимо этого, в перечень на изъятие попали более 10 жилых и нежилых объектов, включая квартиру в клубном комплексе премиум-класса ЖК Luciano в центре Казани и активы в Верхнем Услоне. Претензии возникли и по трем иномаркам, одна из которых уже продана. Прокуратура требует возместить ее стоимость деньгами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Арбитражного суда Татарстана, процедуру контроля за доходами и расходами в отношении судьи в отставке Аделя Минапова в суде не проводили. Проверки ограничивались рамками одной декларационной компании. По данным одного из источников издания, дорогостоящими приобретениями семьи Минапова заинтересовались сами прокуроры, что и обернулось подачей иска.

Напомним, главный ответчик отработал арбитражным судьей 14 лет и в апреле 2025-го ушел в отставку. При этом, согласно публичным источникам, с женой он развелся также через суд еще в 2023 году. Однако у силовиков имеются подозрения, что бракоразводный процесс мог быть формальным.

Дата первого заседания по этому резонансному делу пока не назначена. Рассматривать его предстоит судье Артуру Мухаметову.

Ирина Плотникова