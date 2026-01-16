Новости происшествий

Водитель наехал на лежащего на дороге пешехода в Чистопольском районе

09:06, 16.01.2026

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм человек скончался в больнице

Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

Серьезное ДТП случилось минувшей ночью в Чистопольском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel совершил наезд на пешехода, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Трагедия произошла, когда пешеход находился на проезжей части в лежачем положении. В результате ДТП пострадавший был экстренно госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм пешеход скончался в больнице.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что на дорогах Казани никто не пострадал и не погиб за сутки 15 января, но несколько человек поймали в состоянии алкогольного опьянения.

Наталья Жирнова

