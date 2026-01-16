Водитель наехал на лежащего на дороге пешехода в Чистопольском районе
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм человек скончался в больнице
Серьезное ДТП случилось минувшей ночью в Чистопольском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel совершил наезд на пешехода, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Трагедия произошла, когда пешеход находился на проезжей части в лежачем положении. В результате ДТП пострадавший был экстренно госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм пешеход скончался в больнице.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что на дорогах Казани никто не пострадал и не погиб за сутки 15 января, но несколько человек поймали в состоянии алкогольного опьянения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».