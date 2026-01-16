Трамп получил Нобелевскую премию, но только в подарок

Ситуация вызвала реакцию со стороны Норвежского Нобелевского комитета. В официальном заявлении он разъяснил правовой статус премии

Необычный дипломатический жест произошел во время встречи лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил сам американский лидер, Мачадо вручила ему свою медаль Нобелевской премии мира в знак признания его работы.

Трамп назвал встречу с оппозиционеркой большой честью и охарактеризовал Мачадо как «замечательную женщину», прошедшую через серьезные испытания. По словам президента США, передача медали стала проявлением взаимного уважения между ними.

Как сообщает «Ъ», инцидент вызвал реакцию со стороны Норвежского Нобелевского комитета. В официальном заявлении, опубликованном в социальной сети Х, комитет разъяснил правовой статус премии. Согласно позиции комитета, после присуждения Нобелевская премия не может быть отменена, разделена или передана другим лицам. При этом допускается смена владельца медали, однако звание лауреата Нобелевской премии мира остается неизменным и закреплено за первоначальным получателем.



Ранее Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что должен быть удостоен премии, которой был награжден Барак Обама в 2009 году. Позднее Белый дом раскритиковал присуждение Нобелевской премии Марии Корине Мачадо.

Наталья Жирнова