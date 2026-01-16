Татарстанцы хотели работать во время новогодних праздников

Республика оказалась в лидерах по росту спроса на подработку с 31 декабря по 11 января

Фото: Артем Дергунов

В период новогодних каникул, с 31 декабря по 11 января, жители России значительно активнее искали подработку. По данным сервиса «Авито Подработка», общий интерес к временным вакансиям вырос на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост спроса показал Татарстан, где интерес к подработке увеличился на 157%. Регион занял первое место среди всех субъектов РФ по динамике роста спроса на временные вакансии.

Представители сервиса отмечают, что повышенный интерес к подработке связан с привлекательными условиями: работодатели предлагают повышенные коэффициенты оплаты труда для закрытия оперативных задач в праздничный период.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди всех временных вакансий наибольшим спросом пользовались позиции мерчендайзеров — количество откликов выросло более чем в 2,3 раза. Также популярными стали вакансии промоутеров (рост на 131%), дворников (82%), менеджеров по продажам (52%) и торговых представителей (39%).

Напомним, что за подработку поваром-кассиром в Татарстане можно получать 28 тысяч в месяц.

Наталья Жирнова