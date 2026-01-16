Дональд Трамп анонсировал создание Совета мира для восстановления Газы

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о формировании Совета мира, главной задачей которого станет руководство процессом восстановления разрушенного региона Газа. Это событие является частью второго этапа стратегии администрации Белого дома, направленной на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, сообщает «Ъ».

Сообщив об этом событии в социальной сети Truth Social, американский лидер подчеркнул значимость проекта, отметив, что созданный совет представляет собой уникальную инициативу, объединяющую представителей наиболее влиятельных стран мира.

Предполагается, что среди членов будущего Совета окажутся представители Великобритании, Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции. Первые шаги в реализации программы намечены на январь следующего года, когда состоится первое заседание Совета в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе.

В конце декабря сообщалось, что США продолжают настаивать на выполнении мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, разработанного при президентстве Дональда Трампа.



