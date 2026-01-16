Отправиться на зимний отдых в Казань стоит в среднем 21 тысячу рублей

Столица Татарстана стала одним из самых бюджетных вариантов для зимнего путешествия по России в сезоне 2025—2026 годов

Фото: Артем Дергунов

Казань стала одним из самых бюджетных вариантов для зимнего путешествия по России в сезоне 2025—2026 годов. По данным сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, средний чек за тур в столицу Татарстана составляет всего 21 тысячу рублей на двоих.

Исследование показало, что путешествия по России остаются наиболее доступным вариантом отдыха. Средняя стоимость поездки по стране составляет 58 тысяч рублей на двоих. При этом Казань уступает только Лазаревскому (20 тысяч рублей) и опережает Санкт-Петербург (29 тысяч рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для сравнения, туры в другие популярные направления стоят значительно дороже: поездка в Абхазию обойдется в среднем в 62 тысячи рублей, в Белоруссию — 88 тысяч рублей. Среди стран Закавказья самыми дорогими оказались туры в Грузию (114 тысяч рублей) и Армению (105 тысяч рублей). Среди международных направлений наиболее доступными стали Турция (143 тысячи рублей) и Египет (169 тысяч рублей), который лидирует среди зимних путешествий 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казани посуточная аренда жилья подешевела на 50% после новогодних праздников.

Наталья Жирнова