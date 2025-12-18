Казанский Ту-214 успешно провел свой первый испытательный полет
По сообщению ПАО «ОАК», полет продлился 1 час 10 минут
Недавно состоялся дебют нового самолета Ту-214 отечественной сборки, производством которого занимается Казанский авиационный завод. Как сообщает ПАО «ОАК», первый полет прошел успешно и продлился ровно 1 час 10 минут.
— Недавно впервые взлетел Ту-214 новой постройки, пока в заводском грунте, — говорится в официальном сообщении.
Самолет был создан исключительно из компонентов российского производства силами завода Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех». Согласно данным сайта Flightradar, 17 декабря самолет отправился в Минск. Полет длился 2 часа 6 минут.
Напомним, что в России восстановили 10 гражданских самолетов после введения западных санкций.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».